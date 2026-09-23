Які смартфони отримають новий чип Qualcomm: чим здивував Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6

Ігри консольного рівня та прискорена робота штучного інтелекту безпосередньо на пристрої з’являються на платформі Android. Дізнайтеся, як чіпи нового покоління від Qualcomm змінять смартфони 2027 року.

У рамках заходу Qualcomm Snapdragon Summit компанія представила два флагманські чипи для смартфонів: Snapdragon 8 Elite Gen 6 та Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, пише bgr.com.

Перший є прямим наступником торішнього процесора Snapdragon 8 Elite Gen 5, тоді як новий Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 — це більш просунуте рішення, що посідає вищий щабель у лінійці. Версія Extreme має всі можливості стандартного чіпа, доповнені низкою ексклюзивних функцій.

Які смартфони отримають Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6

Motorola Signature 27: цей смартфон став одним із перших пристроїв, представлених на цій платформі.

Xiaomi 18 Pro Max: президент компанії Xiaomi Лу Вейбін підтвердив дебют цієї лінійки. Молодша модель 18 Pro отримає базову версію Elite Gen 6, а топова модель 18 Pro Max — чисту версію Extreme.

Видео дня

OnePlus 16: виробник офіційно підтвердив, що у пристрої буде встановлено саме модифікацію процесора Extreme.

RedMagic 12 Pro+: бренд офіційно оголосив про розробку смартфона на базі цього SoC для забезпечення максимальної частоти кадрів у іграх.

iQOO 16: цей смартфон уже з'являвся у бенчмарках із цим процесором.

Чип Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 Фото: qualcomm

Швидший ШІ на смартфоні

Багато функцій ШІ, доступних сьогодні на смартфонах, надсилають запит на сервер, де він обробляється перед тим, як інформація буде передана назад на пристрій. Цей процес залежить від інтернет-з’єднання і, як правило, не відрізняється високою швидкістю, хоча все більше смартфонів здатні виконувати деякі завдання ШІ локально. Чипи Snapdragon 8 Elite Gen 6 дають змогу обробляти більше функцій ШІ безпосередньо на самому пристрої, що прискорює відгук і дозволяє зберігати більше даних локально. Ви помітите ці зміни, якщо регулярно користуєтеся ШІ-агентом для виконання завдань, наприклад, для створення короткого змісту документа.

Під час локальної обробки функцій ШІ значна частина затримок виникає через переміщення даних усередині смартфона. Основна пам’ять пристрою використовується всіма запущеними програмами та процесами, тому зчитування даних з неї вимагає часу та енергії. Щоб мінімізувати ці затримки, Qualcomm збільшила обсяг пам’яті ШІ-процесора в чипі Extreme на 50%, що дозволяє йому самостійно справлятися із завданнями. Центральний процесор (CPU) також отримав доступ до загального пулу швидкої пам’яті: вона може майже повністю перерозподілятися на користь найпродуктивніших ядер, коли цього вимагає виконання ресурсоємного завдання — наприклад, гри або експорту відео. Тактова частота цих ядер тепер сягає 5 ГГц (проти 4,6 ГГц у торішній моделі), хоча одна лише частота не визначає реальну швидкість роботи смартфона.

Блок, що відповідає за розпізнавання голосової команди "Hey Google", тепер оснащений додатковим компактним процесором штучного інтелекту; це дозволяє використовувати більш досконалі моделі для обробки мовлення та розуміння контексту. Цей самий процесор забезпечує роботу функції Personal Scribe (доступна на деяких смартфонах): вона створює локальний архів вибраних вами повідомлень, електронних листів та розмов, щоб віртуальний помічник міг їх "запам’ятати".

Гра на смартфоні Фото: Android Central

Графіка з підтримкою штучного інтелекту

Висока ігрова продуктивність чипа Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 забезпечується двома функціями на базі ШІ, які знайомі багатьом ПК-геймерам завдяки технології DLSS від Nvidia. Технологія суперроздільної здатності (Super Resolution) дозволяє відтворювати кожен кадр у зниженій роздільній здатності, а потім використовувати генеративний ШІ для відновлення деталей, завдяки чому зображення залишається чітким. Функція генерації кадрів (Frame Generation) за допомогою ШІ створює додаткові кадри між тими, що відтворюються безпосередньо грою, роблячи рух більш плавним. Використання цих функцій знижує навантаження на графічний процесор, що має зменшити витрату заряду акумулятора та нагрівання смартфона.

У сучасних смартфонах на базі чипів Snapdragon ці завдання виконує окремий процесор штучного інтелекту. Однак дані зображення доводиться постійно передавати між різними блоками чипа, що збільшує затримки та енергоспоживання. У чипі Extreme реалізовано технологію Adreno Neural Fusion: спеціалізовані ядра штучного інтелекту інтегровані безпосередньо в графічний процесор, тому обробка зображення відбувається там само, де воно формується. За заявою Qualcomm, інструменти для ігрових движків Unity та Unreal вже доступні розробникам. До попереднього списку підтримуваних ігор входять Diablo Immortal, Honkai: Star Rail та Monster Hunter Outlanders, хоча цей перелік може змінитися. У стандартній версії чипа Gen 6 ці функції відсутні.

Чип Extreme виконано з використанням нової компоновки, що дозволяє розмістити пам’ять подалі від ділянок процесора, які найбільше нагріваються. Те, наскільки добре телефон справлятиметься з навантаженнями, як і раніше, залежатиме від системи охолодження, реалізованої конкретним виробником, — навіть у випадку з найпотужнішими ігровими смартфонами, доступними у 2026 році.

Відео та фото на смартфоні Фото: androidpolice.com

Відео у форматі 8K

Чип Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 підтримує запис відео у форматі 8K із частотою 60 кадрів на секунду та сповільнену зйомку у форматі 4K із частотою 240 кадрів на секунду. У Qualcomm підтвердили, що камера пристрою фіксує кожен кадр безпосередньо. Більшість користувачів переглядатимуть відео у форматі 8K на екранах, що не підтримують таку роздільну здатність, тому головна перевага тут — можливість масштабування (зумування) вже відзнятого матеріалу. Новий чип Snapdragon також здатний детальніше аналізувати окремі ділянки сцени під час зйомки, що, за заявою Qualcomm, покращує якість обробки зображення. Зрештою, якість фото та відео все одно залежатиме від камер і програмних налаштувань, реалізованих конкретним виробником смартфона.

У Qualcomm зазначають, що наявність двох версій чипа забезпечує виробникам смартфонів більшу гнучкість при формуванні модельного ряду.

Раніше повідомлялося, що китайські хакери атакують тисячі смартфонів на базі Android. Сучасна екосистема підключених електронних пристроїв відкриває хакерам широкі можливості для здійснення шкідливих атак, і тепер користувачі Android зіткнулися з новою загрозою.