Китайські хакери атакують тисячі смартфонів Android: що потрібно терміново зробити

Сучасна екосистема підключених електронних пристроїв відкриває хакерам широкі можливості для здійснення шкідливих атак, і тепер користувачі Android зіткнулися з новою загрозою.

Фахівці з безпеки компанії Zimperium нещодавно виявили та оприлюднили інформацію про нову небезпечну шкідливу програму для Android — RatHat, пише bgr.com.

Це програма з елементами штучного інтелекту, яка маскується під легітимні додатки (наприклад, Google Chrome). Після встановлення та запуску шкідливе ПЗ запитує права адміністратора; отримавши їх, воно активує інструменти розробника та отримує доступ до оболонки ADB. Потім воно встановлює ШІ-агента, який працює у фоновому режимі, відстежує дії користувача та збирає конфіденційні дані, передаючи їх віддаленим хакерам (ймовірно, які перебувають у Китаї) через проксі-клієнт.

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Це досить складна схема, що включає безліч прихованих процесів, але особливо турбує те, що після активації шкідлива програма ніяк не видає своєї присутності більшості користувачів. Вона просто працює у фоновому режимі, викрадаючи імена облікових записів, паролі, коди двофакторної автентифікації та інші надзвичайно важливі дані, зокрема повідомлення, фотографії та багато іншого.

Існують два основні способи захисту від RatHat (за умови, що пристрій ще не було скомпрометовано). Програма поширюється переважно через "смішинг" (фішингові повідомлення в SMS або месенджерах) та кампанії з "малвертайзингу" (шкідливої реклами), що імітують сайти для завантаження сторонніх додатків. Наприклад, користувач може натрапити на сайт, що копіює дизайн Google Play Store. Ризики можна знизити, якщо не встановлювати додатки з невідомих джерел, не переходити за посиланнями на завантаження програм у повідомленнях і користуватися лише офіційним магазином Google Play Store. Крім того, такі сервіси, як Google Play Protect, або антивірусні додатки (наприклад, Malwarebytes Mobile Security) допоможуть виявити потенційно небезпечні джерела ще до встановлення чого-небудь.

Екран смартфона Фото: androidpolice.com

Що робити з телефонами, які вже заражені RatHat

Якщо на пристрої вже встановлено скомпрометований додаток, то RatHat вкрай складно виявити та ізолювати. Існує лише один спосіб дізнатися, чи працює ця програма на телефоні: використовувати антивірусне ПЗ або інструменти для боротьби зі шкідливим кодом — наприклад, Malwarebytes Mobile Security. Серед інших варіантів можна назвати Bitdefender Total Security, ESET Home Security Essential та Avira Prime.

Однак варто врахувати важливий нюанс. Хоча надійні антивірусні програми здатні виявити RatHat, видалити його не так просто. Це ПЗ вміє маскуватися, змінювати поведінку, щоб залишатися непоміченим, та отримувати права адміністратора; тому єдиний спосіб повністю позбутися його та безпечно користуватися телефоном надалі — це скидання пристрою до заводських налаштувань.

Скидання до заводських налаштувань рекомендується практично для будь-якого пристрою, що зазнав такого зараження, навіть після очищення за допомогою антивірусного ПЗ. Проте це не є універсальним засобом проти всіх типів вірусів та інфекцій: деякі скомпрометовані програми та фрагменти коду можуть зберігатися навіть після скидання налаштувань.

Якщо дотримуватися основних правил безпеки Android, то можна забезпечити надійний захист. Ці рекомендації передбачають увімкнення функції Google Play Protect для перевірки додатків, використання режиму безпечного перегляду в Google Chrome, регулярно перевіряти та обмежувати дозволи додатків (особливо перед тим, як надавати їх новим програмам) та вживати інших розумних запобіжних заходів.

Слід дотримуватися основних правил безпеки Android Фото: androidauthority.com

Як уникнути зараження RatHat

Оскільки на початковому етапі RatHat поширюється під виглядом легальних джерел встановлення (наприклад, сторонніх магазинів додатків), то головна лінія захисту — відмова від встановлення додатків поза межами Google Play. "Не переходьте за посиланнями, отриманими в SMS або особистих повідомленнях в інших додатках. Не натискайте на підозрілі посилання в соціальних мережах або на інших сайтах, а якщо все ж перейшли за ними — ні в якому разі не встановлюйте нічого, що пропонує система вашого пристрою", — пишуть автори.

Щоб не потрапити на підроблений сайт, звертайте увагу на URL-адресу. Якщо адреса виглядає нестандартно або викликає сумніви, не завантажуйте нічого та одразу покиньте сторінку. Щоб уникнути заражених додатків, встановлюйте їх лише з офіційного магазину Google Play, тримайте увімкненою функцію Google Play Protect і не використовуйте встановлення з невідомих джерел (так званий sideloading). Якщо вам пропонують завантажити додаток, який у вас уже встановлено (наприклад, ще одну копію Google Chrome), краще цього не робити. Як би лякаюче це не звучало, у Google Play все ж можна зустріти скомпрометовані або шкідливі додатки. Саме тому вкрай важливими є такі засоби захисту, як Google Play Protect, а також додаткові інструменти для боротьби з вірусами, йдеться у статті.

"Нарешті, навіть якщо ви випадково встановите скомпрометований додаток, процес стеження не розпочнеться, доки ви його не відкриєте або не надасте йому відповідні дозволи. Ніколи не погоджуйтеся на запити щодо дозволів від нових додатків і тим більше не надавайте їх програмам, які вам не знайомі або викликають підозри. Існують дозволи, які ні в якому разі не слід надавати додаткам. В Android також передбачена вбудована функція для перевірки та зміни дозволів, наданих раніше. Відкликання дозволів не допоможе, якщо RatHat уже отримав права адміністратора, проте про цей захід все одно варто пам’ятати на майбутнє", — підсумували автори.

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