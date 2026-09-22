Смартфони Samsung не отримають One UI 9: що сталося і коли очікувати оновлення (фото)

Оновлення One UI 9 для Samsung Galaxy S26 з'явиться на тиждень пізніше, ніж планувалося спочатку.

Судячи з інформації Android Authority, графік було скориговано. Як зауважив експерт Тарун Ватс, дати в офіційній публікації в блозі компанії були змінені. Згідно з новим графіком, серія S26 отримає оновлення One UI 9 на тиждень пізніше — 28 вересня, пише androidpolice.com.

На цю ж дату заплановано випуск оновлення для моделей Samsung Galaxy S25, а також Z Fold 7 і Flip 7; поки що немає інформації про те, що терміни для них також змінилися.

Причина раптової зміни невідома, але можна припустити, що Samsung виявила помилки, які вирішила виправити перед більш масштабним випуском. Варто врахувати, що One UI 9 уже доступна на пристроях у Кореї, тож компанія могла виявити проблеми, які потребують усунення перед широким випуском.

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Смартфон Samsung Galaxy S25 Фото: Скриншот

Точно невідомо, чи стосуються ці дати лише пристроїв Samsung у Таїланді. Однак очікується, що в Канаді One UI 9 також з’явиться приблизно в цей самий час, тому поки що експерти виходять із того, що йдеться про глобальне розгортання.

One UI 9 пропонує нові інструменти та безліч можливостей для налаштування інтерфейсу, зокрема зміну порядку елементів на панелі швидких налаштувань та створення нових карток.

Звісно, корисність оновлення залежатиме від того, наскільки активно користувач планує використовувати нові функції.

"Особисто я майже не звертав уваги на нововведення в One UI 9 і, чесно кажучи, навряд чи помітив би їхню відсутність. Тому, на мій погляд, не варто надто перейматися через цю затримку: нові функції належать скоріше до категорії "приємних доповнень", без яких цілком можна обійтися", — підкреслив оглядач.

Раніше ми писали про те, що старі смартфони Samsung Galaxy отримають нову ОС One UI. Компанія підтвердила точні дати виходу оновлення для пристроїв Galaxy S25, Galaxy S23 FE та низки складаних моделей.