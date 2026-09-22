Смартфоны Samsung не получат One UI 9: что случилось и когда ожидать обновления (фото)

Обновление One UI 9 для Samsung Galaxy S26 выйдет на неделю позже, чем планировалось изначально.

Судя по информации Android Authority, график был скорректирован. Как заметил эксперт Тарун Ватс, даты в официальной публикации в блоге компании были изменены. Согласно новому расписанию, серия S26 получит обновление One UI 9 на неделю позже — 28 сентября, пишет androidpolice.com.

На эту же дату запланирован выход обновления для моделей Samsung Galaxy S25, а также Z Fold 7 и Flip 7; пока нет сведений о том, что для них сроки тоже сдвинулись.

Причина внезапного изменения неизвестна, но можно предположить, что Samsung обнаружила ошибки, которые захотела исправить перед более масштабным релизом. Стоит учесть, что One UI 9 уже доступна на устройствах в Корее, так что компания могла выявить проблемы, требующие устранения до широкого выпуска.

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Смартфон Samsung Galaxy S25 Фото: Скриншот

Точно неизвестно, касаются ли эти даты только устройств Samsung в Таиланде. Однако ожидается, что в Канаде One UI 9 также выйдет примерно в это же время, поэтому пока эксперты исходят из того, что речь идет о глобальном развертывании.

One UI 9 предлагает новые инструменты и множество возможностей для настройки интерфейса, включая изменение порядка элементов на панели быстрых настроек и создание новых карточек.

Разумеется, ценность обновления будет зависеть от того, насколько активно пользователь планирует использовать новые функции.

"Лично я почти не обращал внимания на нововведения в One UI 9 и, честно говоря, вряд ли заметил бы их отсутствие. Поэтому, на мой взгляд, не стоит слишком переживать из-за этой задержки: новые функции относятся скорее к категории "приятных дополнений", без которых вполне можно обойтись", — подчеркнул обозреватель.

Ранее мы писали о том, что старые смартфоны Samsung Galaxy получат новую ОС One UI. Компания подтвердила точные даты выхода обновления для устройств Galaxy S25, Galaxy S23 FE и ряда складных моделей.