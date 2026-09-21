Старые смартфоны Samsung Galaxy получат новую ОС One UI 9: о каких моделях речь

Компания подтвердила точные даты выхода обновления для устройств Galaxy S25, Galaxy S23 FE и ряда складных моделей.

Распространение стабильной версии One UI 9 для серии Galaxy S26 началось на прошлой неделе, но пока только в Южной Корее. Для других рынков запуск запланирован на 21 сентября, пишет gizmochina.com.

Компания также подтвердила точные даты выхода обновления для некоторых других устройств Galaxy, включая серию Galaxy S25, Galaxy S23 FE и ряд складных моделей.

В пресс-релизе, опубликованном в новостном разделе Samsung Thailand, компания сообщила, что серия Galaxy S26 получит обновление One UI 9.0 21 сентября. Формально это касается только Таиланда, однако в других регионах обновление, вероятно, начнет распространяться примерно в то же время, говорится в материале.

Видео дня

Хотя план выпуска выглядит многообещающе, публикация информации лишь на одном региональном новостном портале кажется необычной.

"Возможно, это предварительный график, который может измениться. В любом случае, сроки уже близки, и вскоре мы все узнаем", — акцентируют авторы.

Ранее сообщалось о том, как собрать домашний кинотеатр типа IMAX самостоятельно. Для домашнего кинотеатра в стиле IMAX понадобится множество аудиотехники, а также проектор и экран.