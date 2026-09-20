Как собрать домашний кинотеатр типа IMAX самостоятельно: телевизор тут не нужен (фото)

Для домашнего кинотеатра в стиле IMAX понадобится множество аудиотехники, а также проектор и экран.

20 сентября 2008 года в Украине начал работу первый кинотеатр IMAX. Сегодня, когда участие в культурных мероприятиях усложнены в связи с постоянными атаками ВС РФ на гражданскую инфраструктуру, Фокус расскажет, можно ли организовать у себя дома кинотеатр премиум-класса.

Что такое IMAX

IMAX расшифровывается как Image Maximum — максимальное изображение. Данная система включает не только особые стандарты съемки и обработки видео, но и самой демонстрации конечного продукта на громадном экране с повышенной детализацией.

IMAX кинозал Фото: tripadvisor.de

Особенности технологии

Как правило, для IMAX используется изогнутый экран с соотношением сторон 1:1.43 или 1:1.9. Чтобы заполнить по максимуму периферическое зрение зрителей, его делают очень большим и располагают ниже обычного.

Видео дня

Видеоряд транслирует не один проектор, а два. Особенно это нужно для отображения 3D-контента, а также для четкой цветопередачи. Используются и лазерные системы для расширения цветовой гаммы.

Аудиосистему настраивают строго в соответствии с геометрией кинозала. Ее отличает повышенная чистота, широкий динамический диапазон и эффект присутствия, когда звук направлен точно на зрителей.

Зал конструируют с учетом расположения всей необходимой техники таком образом, чтобы ряды кресел были расположены как можно ближе к экрану, благодаря чему создается полное ощущение погружения в происходящее.

Перед выходом в прокат все киноленты проходят специальную цифровую обработку (Digital Media Remastering), улучшающую резкость, контрастность и цвета каждого кадра.

Работа проектора Sony SXRD Фото: Sony

Как собрать домашний кинотеатр премиум-класса

Для того, чтобы сделать домашний кинотеатр в стиле IMAX, нужно как следует подготовить помещение и подобрать самую оптимальную технику.

Первым делом, нужно оборудовать комнату звукоизоляционными плитами (например, каменной ватой), а потом покрыть гипсокартоном. Звукоизоляция нужна для полного погружения в происходящее на экране и для того, чтобы не жаловались соседи на шумы. Далее на стенах, где будут располагаться аудиоколонки, и на потолке следует установить специальные мягкие акустические панели. В углах разместить так называемые бас-ловушки, отвечающие за устранения гула.

Комнату полностью стоит выкрасить темной и матовой краской (черной, темно-серой, темно-синей), т.к. глянцевые поверхности будут бликовать от проектора. Окна тоже стоит затемнить, повесив плотные шторы.

Для эффекта IMAX просто большого телевизора недостаточно. Лучше всего подойдут проектор и экран. Что касается первого то это должно быть лазерное 4K-устройство (к примеру, JVC D-ILA или Sony SXRD). Лазер обеспечивает высокую яркость от 2000–3000 люмен и глубокий черный цвет, что критически важно для отображения контента. В паре с проектором должно установить экран с полотном типа ALR (Ambient Light Rejecting), что поможет повысить контрастность.

Можно также купить звукопрозрачный экран, чтобы спрятать фронтальные колонки и сабвуферы за него. Звук будет идти точно из центра комнаты, как в настоящем кинотеатре.

Изображение, выведенное на экран Фото: MaxAngel

Далее понадобится сделать так, чтобы звук был объемным. Для этого применяем такую схему: 7 каналов на уровне ушей, 2 сабвуфера, 4 потолочных канала.

Вместо одного AV-ресивера следует применить отдельный AV-процессор (Anthem, Marantz или Trinnov) для обработки сигнала и отдельные многоканальные усилители мощности для колонок. Колонки лучше выбирать из одной серии одного производителя. Тут уж ориентируйтесь на свои предпочтения и бюджет: KEF, Bowers & Wilkins, Focal, Monitor Audio и пр.

Понадобятся сабвуферы — минимум два (SVS или Rel). Их нужно будет расположить в разных частях помещения, чтобы они гасили акустические резонансы и выдавали плотные басы.

Качественные акустические кабели сечением не менее 2.5–4 кв. мм из бескислородной меди нужны для подключения колонок и сабвуферов, а для проектора обязателен оптический кабель HDMI 2.1.

Вся система потребует установки фильтра питания вроде IsoTek или Furman. Он защитит дорогую технику от скачков напряжения и отфильтрует сетевые шумы, влияющие на звук и картинку.

И последний штрих — медиаплеер премиум-класса импа Dune HD или Zidoo для воспроизведения "тяжелых" образов Blu-ray дисков без сжатия качества, либо специализированный плеер Kaleidescape.

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