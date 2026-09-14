Какие смарт-часы Galaxy Watch лучше всего подходят для старых смартфонов Samsung (фото)

Даже старые телефоны Samsung, могут поддерживать новейшие модели Galaxy Watch, однако немаловажно, какая у них версия Android.

Многие бережно относятся к своим телефонам и пользуются ими годами, даже если ПО давно устарело. И наверняка пользователи задавались вопросом: что делать, если нужно подключить к старому смартфону Galaxy Watch? Ответ дают эксперты bgr.com.

Производитель обеспечивает весьма широкую совместимость. Однако есть нюанс: для корректной работы всех функций и запуска приложения Galaxy Wearable на телефоне должна быть установлена ​​актуальная версия ОС. Поэтому, если вы используете старую версию Android, лучше всего выбрать Galaxy Watch 6 или Watch 6 Classic — они работают на всех телефонах с Android 10 и выше, говорится в статье.

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Если же у вас совсем "древний" аппарат, не получивший обновления до Android 10, то Galaxy Watch 5 или Watch 5 Pro будут работать на телефонах Samsung с Android 8.0 или новее. Выбрав любую из этих моделей, можно не беспокоиться: они подойдут практически для всех исправных телефонов Samsung — даже для тех, что настолько стары, что помнят времена радиопередач.

Galaxy Watch 8 Фото: Phone Arena

Сразу отметим очевидное: более ранние модели носимых устройств Galaxy остаются вполне функциональными и актуальными, пишут специалисты. Например, Galaxy Watch 6 даже получили бета-обновление One UI 9 Watch от Samsung. Объема памяти в 2 ГБ вполне хватит для большинства задач, выполняемых на умных часах; к тому же устройство оснащено всеми стандартными датчиками: пульсометром, акселерометром, компасом, датчиком температуры кожи, высотомером, гироскопом и пульсоксиметром (SpO2). Однако не стоит забывать, что это модель 2023 года, поэтому придется мириться с некоторыми ограничениями.

Samsung Galaxy Watch 9 Фото: zdnet.com

Samsung Galaxy Watch 8 и Galaxy Watch 8 Classic помимо удобной интеграции с Gemini (возможности общаться с ИИ-чат-ботом Google даже без телефона), эти часы получили серьезные обновления, делающие мониторинг здоровья гораздо более всесторонним. Это особенно заметно по набору датчиков: новинка умеет делать все то же, что и предыдущие версии, и даже больше. Один только датчик BioActive открывает доступ к целому ряду функций Samsung Health, таким как "Индекс антиоксидантов", полезный "Тренер по бегу", функция "Сосудистая нагрузка" (для контроля здоровья сердца) и даже отслеживание циркадных ритмов.

Выбрав более старую модель Galaxy Watch 5, вы лишитесь некоторых возможностей, доступных в устройствах 6-го поколения, — например, высотомера или компаса. Поэтому, если вы хотите получить максимум от устройства, а ваш телефон поддерживает Android 11, то Galaxy Watch 7 станут, пожалуй, лучшим выбором с точки зрения функциональности. В них есть почти все те же "фишки", что и в Galaxy Watch 8, но стоят они почти на 100 долларов дешевле — отличный вариант, если для вас важнее всего соотношение цены и возможностей.

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