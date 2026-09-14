На сколько хватает заряда аккумулятора iPhone 17: что показали тесты (фото)

iPhone 17 обеспечивает значительный прирост времени автономной работы по сравнению с iPhone 16 и iPhone 16 Pro, а также превосходит более дешевый iPhone 17e и более дорогой iPhone Air.

Поскольку время автономной работы часто является одной из главных причин покупки нового смартфона, пользователям важно знать, как долго держит заряд аккумулятор iPhone 17, пишет bgr.com.

Преимущество покупки этой модели спустя год после релиза заключается в том, что уже доступно множество обзоров и тестов, демонстрирующих реальные возможности устройства, — в дополнение к официальным данным Apple о времени работы от батареи. Тем не менее, важно учитывать следующие официальные показатели:

iPhone 17: 30 ч (воспроизведение видео) и 27 ч (потоковое воспроизведение видео)

iPhone 16: 22 ч (воспроизведение видео) и 18 ч (потоковое воспроизведение видео)

iPhone 16 Pro: 27 ч (воспроизведение видео) и 22 ч (потоковое воспроизведение видео)

iPhone 17e: 26 ч (воспроизведение видео) и 21 ч (потоковое воспроизведение видео)

iPhone Air: 27 ч (воспроизведение видео) и 22 ч (потоковое воспроизведение видео)

iPhone 17 Pro: 33 ч (воспроизведение видео) и 30 ч (потоковое воспроизведение видео)

iPhone 17 Pro Max: 39 ч (воспроизведение видео) и 35 ч (потоковое воспроизведение видео)

iPhone 18 Pro: 36 ч (воспроизведение видео) и 33 ч (потоковое воспроизведение видео)

iPhone 18 Pro Max: 45 ч (воспроизведение видео) и 40 ч (потоковое воспроизведение видео)

Видео дня

Это краткое сравнение показывает, что iPhone 17 обеспечивает значительный прирост времени автономной работы по сравнению с iPhone 16 и iPhone 16 Pro, а также превосходит более дешевый iPhone 17e и более дорогой iPhone Air.

iPhone 17 Фото: Tom's Guide

Реальные тесты аккумулятора iPhone 17

Apple не приводит иных оценок времени автономной работы iPhone, кроме двух показателей, связанных с воспроизведением видео. Однако пользователи смартфонов не ограничиваются лишь просмотром потокового видео. Они одновременно используют различные приложения, переключаясь между легкими программами и ресурсоемким софтом, например, камерой или современными играми, которые могут потреблять значительно больше энергии. Кроме того, существует функция Always-On (постоянно включенный дисплей), расходующая дополнительный заряд, когда устройство не используется. К счастью, за прошедшие годы обозреватели разработали собственные стандартизированные тесты аккумулятора, которые применяются для проверки каждого нового смартфона.

Например, издание Tom's Guide устанавливает яркость экрана на уровне 150 нит и полностью заряжает аккумулятор. Затем смартфон использует сеть 5G для веб-серфинга до полной разрядки аккумулятора. Авторы блога называют это испытание "серьезной проверкой": в список моделей с лучшими показателями автономности попадают только те устройства, которые выдерживают не менее 11,5 ч работы. iPhone 17 с результатом 12 ч 47 мин. вошел в этот перечень. Для сравнения приведем показатели других моделей: iPhone 16 (12:43), iPhone 17e (12:35) и iPhone 17 Pro (15:32).

Аналогичный подход к тестированию аккумуляторов смартфонов применяет и ресурс Notebookcheck. В тесте с использованием Wi-Fi яркость дисплея устанавливается на уровне 150 кд/м², а специальный скрипт загружает веб-страницы каждые 30 с. В этом испытании аккумулятор iPhone 17 проработал 20,1 ч, тогда как iPhone 16 показал результат 18,3 ч. Однако результаты теста веб-серфинга от PhoneArena, имитирующего реальное использование интернета, оказались несколько иными. iPhone 17 продержался 16 ч 47 мин. — на одну минуту меньше, чем iPhone 16.

iPhone 16 Фото: androidpolice.com

Тесты в играх и при потоковом воспроизведении видео

В программу тестирования PhoneArena также входят испытания с потоковым воспроизведением видео и играми; здесь сохраняется та же тенденция: iPhone 16 превосходит iPhone 17 по времени автономной работы. В тесте с воспроизведением видео iPhone 17 проработал 7 ч 19 мин., а iPhone 16 — 7 ч 30 мин. В тесте с 3D-играми результат iPhone 17 составил 9 ч 12 мин., что на 40 мин. меньше показателя iPhone 16. Во время этих тестов яркость дисплея устанавливается на уровне 200 нит, а подключение к сети осуществляется через Wi-Fi. На основе результатов этих трех тестов PhoneArena рассчитывает показатель Battery Score, дающий "приблизительную оценку ожидаемого времени работы экрана" устройства. Показатель автономности iPhone 17 составил 6 ч 13 мин., тогда как у iPhone 16 он равен 6 ч 21 мин.

В ходе более ресурсоемкого теста Notebookcheck, проводимого при максимальной яркости экрана, iPhone 17 проработал 4,4 ч, а iPhone 16 — 3,6 ч. Этот тест на нагрузку включает запуск игры PUBG (в режиме ожидания в лобби) с максимальной частотой кадров и настройками графики Ultra HD.

Кроме того, Notebookcheck проводит тест на время работы при воспроизведении видео: смартфон циклично воспроизводит ролик в формате Full HD при яркости 150 кд/м², выключенном звуке и активированном авиарежиме. В этом испытании iPhone 17 проработал 29,4 ч, а iPhone 16 — 23,1 ч, что практически совпадает с заявленными Apple данными.

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