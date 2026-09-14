На скільки вистачає заряду акумулятора iPhone 17: що показали тести (фото)

iPhone 17 забезпечує значне збільшення часу автономної роботи порівняно з iPhone 16 та iPhone 16 Pro, а також перевершує дешевший iPhone 17e та дорожчий iPhone Air.

Оскільки час автономної роботи часто є однією з головних причин придбання нового смартфона, користувачам важливо знати, як довго тримає заряд акумулятор iPhone 17, пише bgr.com.

Перевага придбання цієї моделі через рік після виходу полягає в тому, що вже доступно безліч оглядів і тестів, які демонструють реальні можливості пристрою, — на додаток до офіційних даних Apple щодо часу роботи від акумулятора. Проте важливо враховувати такі офіційні показники:

iPhone 17: 30 годин (відтворення відео) та 27 годин (потокове відтворення відео)

iPhone 16: 22 години (відтворення відео) та 18 годин (потокове відтворення відео)

iPhone 16 Pro: 27 годин (відтворення відео) та 22 години (потокове відтворення відео)

iPhone 17e: 26 годин (відтворення відео) та 21 година (потокове відтворення відео)

iPhone Air: 27 годин (відтворення відео) та 22 години (потокове відтворення відео)

iPhone 17 Pro: 33 години (відтворення відео) та 30 годин (потокове відтворення відео)

iPhone 17 Pro Max: 39 годин (відтворення відео) та 35 годин (потокове відтворення відео)

iPhone 18 Pro: 36 годин (відтворення відео) та 33 години (потокове відтворення відео)

iPhone 18 Pro Max: 45 год (відтворення відео) та 40 год (потокове відтворення відео)

Видео дня

Це коротке порівняння показує, що iPhone 17 забезпечує значне збільшення часу автономної роботи порівняно з iPhone 16 та iPhone 16 Pro, а також перевершує дешевшу модель iPhone 17e та дорожчу модель iPhone Air.

iPhone 17 Фото: Tom's Guide

Реальні тести акумулятора iPhone 17

Apple не наводить інших оцінок часу автономної роботи iPhone, окрім двох показників, пов’язаних із відтворенням відео. Однак користувачі смартфонів не обмежуються лише переглядом потокового відео. Вони одночасно використовують різні додатки, перемикаючись між легкими програмами та ресурсоємним програмним забезпеченням, наприклад, камерою або сучасними іграми, які можуть споживати значно більше енергії. Крім того, існує функція Always-On (постійно увімкнений дисплей), яка витрачає додатковий заряд, коли пристрій не використовується. На щастя, за останні роки оглядачі розробили власні стандартизовані тести акумулятора, які застосовуються для перевірки кожного нового смартфона.

Наприклад, видання Tom's Guide встановлює яскравість екрана на рівні 150 ніт і повністю заряджає акумулятор. Потім смартфон використовує мережу 5G для веб-серфінгу до повного розрядження акумулятора. Автори блогу називають це випробування "серйозною перевіркою": до списку моделей з найкращими показниками автономності потрапляють лише ті пристрої, які витримують не менше 11,5 годин роботи. iPhone 17 із результатом 12 годин 47 хвилин увійшов до цього переліку. Для порівняння наведемо показники інших моделей: iPhone 16 (12:43), iPhone 17e (12:35) та iPhone 17 Pro (15:32).

Аналогічний підхід до тестування акумуляторів смартфонів застосовує й ресурс Notebookcheck. У тесті з використанням Wi-Fi яскравість дисплея встановлюється на рівні 150 кд/м², а спеціальний скрипт завантажує веб-сторінки кожні 30 с. У цьому випробуванні акумулятор iPhone 17 пропрацював 20,1 год, тоді як iPhone 16 показав результат 18,3 год. Однак результати тесту веб-серфінгу від PhoneArena, що імітує реальне використання інтернету, виявилися дещо іншими. iPhone 17 пропрацював 16 год 47 хв — на одну хвилину менше, ніж iPhone 16.

iPhone 16 Фото: androidpolice.com

Тести в іграх та під час потокового відтворення відео

До програми тестування PhoneArena також входять випробування з потоковим відтворенням відео та іграми; тут спостерігається та сама тенденція: iPhone 16 перевершує iPhone 17 за часом автономної роботи. У тесті з відтворенням відео iPhone 17 пропрацював 7 год 19 хв, а iPhone 16 — 7 год 30 хв. У тесті з 3D-іграми результат iPhone 17 склав 9 год 12 хв, що на 40 хв менше, ніж у iPhone 16. Під час цих тестів яскравість дисплея встановлюється на рівні 200 ніт, а підключення до мережі здійснюється через Wi-Fi. На основі результатів цих трьох тестів PhoneArena розраховує показник Battery Score, що дає "приблизну оцінку очікуваного часу роботи екрану" пристрою. Показник автономності iPhone 17 склав 6 год 13 хв, тоді як у iPhone 16 він дорівнює 6 год 21 хв.

Під час більш ресурсоємного тесту Notebookcheck, проведеного при максимальній яскравості екрана, iPhone 17 пропрацював 4,4 години, а iPhone 16 — 3,6 години. Цей тест на навантаження передбачає запуск гри PUBG (у режимі очікування в лобі) з максимальною частотою кадрів та налаштуваннями графіки Ultra HD.

Крім того, Notebookcheck проводить тест на час роботи під час відтворення відео: смартфон циклічно відтворює відеоролик у форматі Full HD при яскравості 150 кд/м², вимкненому звуці та увімкненому авіарежимі. У цьому випробуванні iPhone 17 пропрацював 29,4 год, а iPhone 16 — 23,1 год, що практично збігається із заявленими Apple даними.

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