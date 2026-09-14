5 бюджетних смартфонів, які варто купити замість Google Pixel 11 (фото)

У огляді представлені: Google Pixel 10a, Nothing Phone 4a Pro, TCL NXTPAPER 70 Pro, Motorola Moto G 2026 та Samsung Galaxy A17 5G.

Придивляєтеся до Google Pixel 11, але вас відлякує ціна у 900 доларів? Чому б не звернути увагу на п’ять набагато доступніших альтернатив на базі Android, пишуть експерти bgr.com.

Google Pixel 10a

Google Pixel 10a Фото: gsmarena.com

Якщо Pixel 11 належить до флагманської лінійки Google, то Google Pixel 10a — це бюджетна альтернатива. Серія "а" коштує дешевше за флагмани: ціна Pixel 10a з пам’яттю 128 ГБ становить 499 доларів. Смартфон доступний у чотирьох кольорах, а версія з 256 ГБ пам'яті обійдеться лише на 100 доларів дорожче — і навіть у цьому випадку ціна пристрою залишається значно нижчою за вартість Pixel 11.

Залежно від потреб, ця модель може привернути увагу не лише ціною, а й основною камерою на 48 Мп та надширококутною камерою на 13 Мп (обидва модулі запозичені з системи камер Pixel 11, — прим. ред.). Крім того, на модель 10a поширюється фірмова гарантія Google, яка передбачає випуск нових оновлень і функцій протягом 7 років. Це дозволяє телефону залишатися актуальним з програмної точки зору, навіть незважаючи на те, що на ринку вже представлено наступне покоління смартфонів Pixel.

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Оскільки Pixel 11 належить до найновішого покоління смартфонів, саме ця модель вважається пріоритетною для компанії з точки зору апаратного забезпечення. Вона оснащена чипом Tensor G6, тоді як більш доступний Pixel 10a використовує чип попереднього покоління — Tensor G4. Однак Pixel 10a може виявитися вигіднішим придбанням, ніж пристрої з найсучаснішим "залізом" від Google: ця модель вигідно вирізняється на тлі інших бюджетних смартфонів як апаратними характеристиками, так і програмними можливостями.

Nothing Phone 4a Pro

Nothing Phone 4a Pro Фото: gsmarena.com

Компанія приділяє велику увагу дизайну, але в моделі Nothing Phone 4a Pro вона також пропонує чудові технічні характеристики. За стандартною ціною у 499 доларів 4a Pro виглядає як смартфон, який, незважаючи на свою доступність, має неймовірно високу для цього сегмента продуктивність.

Базова версія оснащена 8 ГБ оперативної пам'яті та накопичувачем на 128 ГБ. Екран пристрою помітно більший, ніж у Pixel 11: його діагональ становить 6,83 дюйма проти 6,3 дюйма у конкурента від Google. Система камер — одна з головних особливостей смартфона; завдяки тому, як Nothing вписала її в дизайн корпусу, 4a Pro виглядає як серйозний конкурент не тільки для Pixel 11, але й для iPhone 17 Pro. Модель 4a Pro отримала основний сенсор на 50 Мп із системою стабілізації зображення, а також телеоб'єктив із роздільною здатністю 50 Мп.

Однією з досить помітних функцій, яких немає в Nothing Phone 4a Pro, є бездротова зарядка. У Pixel 11 вона є, тому, якщо наявність цієї функції для вас є критично важливою, Nothing 4a Pro може не підійти як альтернатива. Однак компанія передбачила підтримку швидкої зарядки, до того ж придбання Phone 4a Pro дозволяє заощадити 400 доларів порівняно з Google Pixel 11 (за умови, що обидва пристрої продаються за стандартною ціною).

TCL NXTPAPER 70 Pro

TCL NXTPAPER 70 Pro Фото: TCL

Однією з моделей, яка чудово підходить на роль бюджетної альтернативи Pixel 11, є TCL NXTPAPER 70 Pro. Як і у випадку з Nothing Phone 4a Pro, приставка "Pro" у назві передбачає певні очікування щодо апаратної частини. NXTPAPER 70 Pro оснащений 6,9-дюймовим екраном: нехай його роздільна здатність і трохи нижча, ніж у Pixel 11, зате він пропонує набагато більшу корисну площу дисплея.

Серед інших технічних характеристик — процесор MediaTek Dimensity 7300, варіанти вбудованої пам’яті об’ємом 128, 256 і 512 ГБ, а також акумулятор, здатний працювати цілий день без підзарядки. Однак головною особливістю цього смартфона, що виділяє його на тлі конкурентів у бюджетному сегменті, є дисплей. Технологія NXTPAPER покликана зменшувати навантаження на очі, а модель NXTPAPER 70 Pro пропонує чотири різні режими відображення. Їх можна перемикати, підбираючи оптимальні налаштування екрана залежно від того, чим саме ви займаєтеся в даний момент.

Звісно, бренду TCL бракує тієї впізнаваності та авторитету, якими володіє Google. І хоча компанія порівняно недавно почала виробляти мобільні пристрої, експерти вважають NXTPAPER 70 Pro одним із найкращих продуктів TCL (не враховуючи телевізорів). Стандартна ціна смартфона становить 330 доларів, що значно нижче за вартість Pixel 11, завдяки чому NXTPAPER 70 Pro виглядає одним із найпривабливіших бюджетних варіантів на ринку.

Motorola Moto G 2026

Motorola Moto G 2026 Фото: phonearena.com

Сьогодні компанія пропонує широкий вибір моделей вартістю менше 300 доларів, і Motorola Moto G 2026 якраз потрапляє в цю цінову категорію. По суті, це один із найдоступніших варіантів від Motorola, який можна вважати повноцінною альтернативою Pixel 11. Смартфон оснащений 6,7-дюймовим дисплеєм із частотою оновлення 120 Гц і працює на базі процесора MediaTek Dimensity 6300 — аналогічного тому, що використовується в моделі TCL NXTPAPER 70 Pro.

Хоча за своїми технічними характеристиками Moto G 2026 навряд чи зможе змагатися з Pixel 11 та його чипом Tensor G6, він і не претендує на це. Moto G 2026 — це смартфон, орієнтований на виконання повсякденних завдань, а не пристрій, покликаний замінити кишеньковий комп’ютер. Базова модель оснащена 4 ГБ оперативної пам'яті та накопичувачем на 128 ГБ (що за мірками флагманів досить скромно), проте ціна пристрою становить лише 300 доларів, тоді як Pixel 11 коштує 899 доларів.

Motorola також впровадила низку вражаючих функцій, які роблять Moto G сучасним бюджетним смартфоном. До них належать система камер із підтримкою штучного інтелекту та 50-мегапіксельним сенсором, а також фронтальна камера з роздільною здатністю 32 Мп. Цю модель можна розглядати й як чудовий бюджетний варіант для розваг: вона оснащена стереодинаміками, підтримує технологію Dolby Atmos та відтворення аудіо високої роздільної здатності (Hi-Res Audio).

Samsung Galaxy A17 5G

Samsung Galaxy A17 5G Фото: Foundry

У Samsung знайдеться телефон для кожного користувача; хоча асортимент смартфонів цього всесвітньо відомого виробника електроніки досить широкий, багато флагманських моделей коштують дорожче, ніж Pixel 11. Однак це не стосується Samsung Galaxy A17 5G — одного з найдоступніших смартфонів у лінійці бренду. Його звичайна ціна становить 250 доларів.

Google гарантує програмну підтримку Pixel 11 протягом 7 років; перевагою придбання смартфона від такого великого бренду, як Samsung, є те, що Galaxy A17 5G також має аналогічну підтримку, але терміном на 6 років. Що стосується апаратної частини, то Galaxy A17 5G вигідно відрізняється від Pixel 11 більшим дисплеєм: його діагональ становить 6,7 дюйма, а частота оновлення — 90 Гц.

Galaxy A17 5G не надає можливості вибору конфігурації. Доступна лише одна модель (у двох кольорових варіантах) з 4 ГБ оперативної пам’яті та накопичувачем на 128 ГБ. Також варто зазначити, що для пристрою цієї цінової категорії Samsung відмовилася від низки просунутих програмних функцій. Наприклад, у Galaxy A17 5G відсутня підтримка Galaxy AI, хоча для виконання різних завдань можна встановити сторонні додатки, такі як Gemini від Google.

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