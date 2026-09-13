Найгірша деталь холодильника: чому вона часто виходить з ладу і що з цим робити (фото)

Експерти розповіли, як почистити диспенсер для води в холодильнику та як часто це потрібно робити.

Багато сучасних холодильників оснащені додатковими функціями, такими як вбудовані диспенсери для води та льодогенератори. Однак, щоб вода залишалася безпечною для вживання, ці пристрої необхідно регулярно чистити, щоб уникнути появи цвілі або бактерій, пише slashgear.com.

Consumer Reports стверджує, що кожен третій холодильник із льодогенератором виходить з ладу протягом 5 років експлуатації. Тому слід дуже уважно ставитися до цієї деталі.

Для очищення дозатора холодильника підійдуть побутові засоби. Втім, спосіб очищення залежить від системи подачі води. У одних холодильниках є знімний внутрішній резервуар, а інші підключаються безпосередньо до водопроводу. Для очищення вбудованих резервуарів знадобляться губка, м’який миючий засіб і тканина для витирання насухо.

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Якщо холодильник підключений до водопроводу, то знадобляться викрутка, лійка (що підходить за розміром до трубки подачі води), миска та чиста м’яка щітка (наприклад, зубна). Також підготуйте воду та білий дистильований оцет. Здатність білого оцту розчиняти мінеральні відкладення, що утворюються через жорстку воду, робить його ідеальним засобом для найрізноманітніших побутових завдань — аж до видалення плям зі скла автомобіля.

Диспенсер для води в холодильнику Фото: Digital Trends

Покрокова інструкція з очищення диспенсера для води

Якщо диспенсер холодильника підключений до водопроводу, спочатку потрібно перекрити подачу води. Зазвичай вентиль розташований під раковиною або в технічному відсіку (наприклад, у підвалі). Потім за допомогою викрутки знімається фіксатор з трубки та від'єднується лінія подачі. За допомогою воронки в трубку заливається більша частина пляшки дистильованого оцту (приблизно 2 склянки). Не потрібно використовувати весь оцет одразу — трохи може знадобитися пізніше, щоб почистити носик дозатора.

Оцет потрібно залишити в трубці подачі води на 10 хвилин. Підставити ємність під носик дозатора, натиснути на важіль (як під час звичайного використання) і утримувати його, доки весь оцет не витече. Потім під'єднати трубку назад до системи подачі води та закрутити фіксувальну гайку. Потрібно очистити й носик дозатора. Для цього можна використовувати щітку або губку, змочивши її в дистильованому оцті та акуратно видаливши видимі мінеральні відкладення. Переконавшись, що все чисте, потрібно повернути ємність на місце (у піддон або нішу для збору води) і увімкнути дозатор у звичайному режимі, щоб промити систему від залишків оцту.

У моделях холодильників із вбудованим резервуаром для води процедура простіша. Спочатку зливається вода, потім резервуар повністю виймається, знявши при цьому гумове ущільнювальне кільце. Усі деталі миються губкою з м’яким миючим засобом, насухо протираються тканиною, наповнюються чистою водою та встановлюються назад.

Вода у склянках Фото: Freepik

Як часто слід чистити дозатор води в холодильнику

Рекомендований виробником графік чищення можна знайти в інструкції до холодильника. Наприклад, компанія Bosch радить проводити глибоке чищення кожні 2 місяці. Окрім планового глибокого очищення, варто звертати увагу на будь-які зміни якості води. Поява видимої цвілі, а також стороннього присмаку чи запаху може свідчити про те, що не слід чекати наступного запланованого очищення.

Як і у випадку з будь-якою побутовою технікою, частота чищення залежить від конкретних умов експлуатації. По-перше, конструкція дозатора може бути більш схильною до забруднення, ніж у інших моделей. По-друге, на періодичність чищення впливає місце проживання: в умовах високої вологості швидше розмножується цвіль, а в регіонах із жорсткою водою на деталях утворюється вапняний наліт (подібний до того, що з’являється в пральних машинах). Нарешті, багато що залежить від інтенсивності використання: у великих сім’ях або під час професійної експлуатації забруднення можуть накопичуватися швидше.

Якщо після очищення дозатора вода все ще має неприємний присмак, можливо, настав час замінити фільтр. Компанія Bosch рекомендує замінювати фільтри в холодильнику приблизно раз на півроку.

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