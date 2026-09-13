Які смартфони Pixel працюватимуть аж до 2033 року: перелік моделей (фото)

Деякі моделі Pixel уже перестали отримувати оновлення програмного забезпечення, а інші незабаром підуть їхнім прикладом. Однак у новіших моделей попереду ще довгий термін експлуатації.

Незважаючи на те, що в деяких моделях виникали проблеми зі здуттям акумулятора (це стосується, зокрема, Pixel 7), смартфони Google Pixel загалом відрізняються надійністю. Багато користувачів відзначають, що їхні пристрої служать понад 5 років. Якщо додати до цього обіцянку Google випускати оновлення для нових моделей протягом 7 років, стає очевидним, що такий телефон може прослужити дуже довго, пише bgr.com.

Звісно, все залежить від конкретної моделі. Підтримка деяких смартфонів Google Pixel уже припинена — до цього списку входять усі моделі, починаючи з оригінального Pixel і закінчуючи Pixel 5 та Pixel 5a. Підтримка Pixel 6 та 6 Pro має завершитися в жовтні 2026 року, а підтримка Pixel 6a — у липні 2027 року. Якщо такий термін здається занадто коротким для телефону, випущеного у 2022 році, то нагадаємо, що Google почала обіцяти 7-річну підтримку лише з виходом Pixel 8.

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Смартфон Pixel 11 Pro Fold Фото: Android Central

На щастя, у Pixel 8 та новіших моделей запас часу ще досить значний. Нижче наведено дати закінчення підтримки всіх актуальних моделей Pixel (станом на осінь 2026 року):

Pixel 6 та Pixel 6 Pro: жовтень 2026 р.

Pixel 6a: липень 2027 р.

Pixel 7 та Pixel 7 Pro: жовтень 2027 р.

Pixel 7a: травень 2027 р.

Pixel Fold: червень 2028 р.

Pixel 8 та Pixel 8 Pro: жовтень 2030 р.

Pixel 8a: травень 2031 р.

Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL та Pixel 9 Pro Fold: вересень 2031 р.

Pixel 9a: квітень 2032 р.

Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL та Pixel 10 Pro Fold: серпень 2032 р.

Pixel 10a: березень 2033 р.

Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL та Pixel 11 Pro Fold: серпень 2033 р.

Новітні моделі (серія Pixel 10 та майбутня Pixel 11) отримуватимуть підтримку приблизно до 2032 та 2033 років відповідно, що є значним терміном, йдеться в матеріалі. Таким чином, якщо пристрій збереже працездатність (особливо акумулятор), теоретично ним можна користуватися досить довго. Чи вважається цей термін великим? Безумовно. Однак смартфони Google Pixel — не єдині рекордсмени за тривалістю підтримки: наприклад, компанія Fairphone обіцяє 7 років оновлень Android і 8 років випуску патчів безпеки. У Google цей показник становить 7 років для обох типів оновлень, що все одно виводить компанію до числа лідерів.

Смартфон Pixel 11 Pro XL Фото: Google

Провідні виробники, як правило, забезпечують більш тривалу підтримку своїх продуктів. Користувачі відзначають надійність апаратної частини смартфонів Samsung, тому рішення виробника надавати підтримку протягом 7 років — це, безперечно, хороший знак (хоча пристрої середнього сегмента отримують "лише" 6 років).

Для iPhone стандартом вважаються 5 років гарантованих оновлень iOS та 7 років випуску патчів безпеки, хоча терміни можуть відрізнятися залежно від моделі, а сама Apple не надає щодо цього чітких гарантій.

Далеко не всі смартфони можуть похвалитися таким чітким графіком оновлень, як у Pixel. Звичайно, провідні виробники, такі як Honor (зокрема, серія Magic), теж обіцяють 7 років підтримки, однак пристрої Motorola та деяких інших брендів можуть отримувати оновлення Android лише 3 роки, а патчі безпеки — 4.

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