Які смартфони Pixel працюватимуть аж до 2033 року: перелік моделей (фото)
Деякі моделі Pixel уже перестали отримувати оновлення програмного забезпечення, а інші незабаром підуть їхнім прикладом. Однак у новіших моделей попереду ще довгий термін експлуатації.
Незважаючи на те, що в деяких моделях виникали проблеми зі здуттям акумулятора (це стосується, зокрема, Pixel 7), смартфони Google Pixel загалом відрізняються надійністю. Багато користувачів відзначають, що їхні пристрої служать понад 5 років. Якщо додати до цього обіцянку Google випускати оновлення для нових моделей протягом 7 років, стає очевидним, що такий телефон може прослужити дуже довго, пише bgr.com.
Звісно, все залежить від конкретної моделі. Підтримка деяких смартфонів Google Pixel уже припинена — до цього списку входять усі моделі, починаючи з оригінального Pixel і закінчуючи Pixel 5 та Pixel 5a. Підтримка Pixel 6 та 6 Pro має завершитися в жовтні 2026 року, а підтримка Pixel 6a — у липні 2027 року. Якщо такий термін здається занадто коротким для телефону, випущеного у 2022 році, то нагадаємо, що Google почала обіцяти 7-річну підтримку лише з виходом Pixel 8.
На щастя, у Pixel 8 та новіших моделей запас часу ще досить значний. Нижче наведено дати закінчення підтримки всіх актуальних моделей Pixel (станом на осінь 2026 року):
- Pixel 6 та Pixel 6 Pro: жовтень 2026 р.
- Pixel 6a: липень 2027 р.
- Pixel 7 та Pixel 7 Pro: жовтень 2027 р.
- Pixel 7a: травень 2027 р.
- Pixel Fold: червень 2028 р.
- Pixel 8 та Pixel 8 Pro: жовтень 2030 р.
- Pixel 8a: травень 2031 р.
- Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL та Pixel 9 Pro Fold: вересень 2031 р.
- Pixel 9a: квітень 2032 р.
- Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL та Pixel 10 Pro Fold: серпень 2032 р.
- Pixel 10a: березень 2033 р.
- Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL та Pixel 11 Pro Fold: серпень 2033 р.
Новітні моделі (серія Pixel 10 та майбутня Pixel 11) отримуватимуть підтримку приблизно до 2032 та 2033 років відповідно, що є значним терміном, йдеться в матеріалі. Таким чином, якщо пристрій збереже працездатність (особливо акумулятор), теоретично ним можна користуватися досить довго. Чи вважається цей термін великим? Безумовно. Однак смартфони Google Pixel — не єдині рекордсмени за тривалістю підтримки: наприклад, компанія Fairphone обіцяє 7 років оновлень Android і 8 років випуску патчів безпеки. У Google цей показник становить 7 років для обох типів оновлень, що все одно виводить компанію до числа лідерів.
Провідні виробники, як правило, забезпечують більш тривалу підтримку своїх продуктів. Користувачі відзначають надійність апаратної частини смартфонів Samsung, тому рішення виробника надавати підтримку протягом 7 років — це, безперечно, хороший знак (хоча пристрої середнього сегмента отримують "лише" 6 років).
Для iPhone стандартом вважаються 5 років гарантованих оновлень iOS та 7 років випуску патчів безпеки, хоча терміни можуть відрізнятися залежно від моделі, а сама Apple не надає щодо цього чітких гарантій.
Далеко не всі смартфони можуть похвалитися таким чітким графіком оновлень, як у Pixel. Звичайно, провідні виробники, такі як Honor (зокрема, серія Magic), теж обіцяють 7 років підтримки, однак пристрої Motorola та деяких інших брендів можуть отримувати оновлення Android лише 3 роки, а патчі безпеки — 4.
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