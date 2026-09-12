Навіщо пральній машині чип? Як працює сучасна техніка і чому їй потрібен ШІ (фото)

Раніше процесори були лише в комп’ютерах, а сьогодні вони буквально є в кожному чайнику. Про те, як вони працюють і для чого потрібні, розповідає Фокус.

12 вересня 1958 року було представлено перший у світі інтегральний чип — прообраз сучасних мікрочіпів. Він став прабатьком систем на кристалі, які сьогодні встановлені буквально скрізь — від смартфонів до пральних машин. Фокус розповість про популярну електроніку, яка не обходиться без чипів і без якої не обходимося ми.

Мікрочипи виконують роль "мозку", дозволяючи техніці не просто працювати за заданими алгоритмами, а й збирати, аналізувати інформацію, щоб пристосуватися до певних умов, наприклад, увімкнути режим енергозбереження, коли розряджається батарея, або викликати екстрену допомогу, якщо користувачеві стало зле.

Видео дня

Ось приклади сучасної техніки, в якій повсюдно використовуються мікрочипи, та завдання, які вони виконують:

Смартфон

Смартфон у руці Фото: Luke Baker / Foundry

Смартфони, як правило, оснащені системою на кристалі (SoC), яка відповідає за роботу безлічі процесів, що відбуваються одночасно. Процесори, що входять до складу SoC, обробляють графіку, забезпечують функціонування нейромереж (для покращення якості фото/відео), а також ШІ-помічників, шифрують біометричні дані (саме ті FaceID та відбитки пальців), забезпечують зв’язок (5G, Wi-Fi, Bluetooth) та оптимізують роботу акумулятора.

Пральна машина

Пральні машини Фото: Unplash

Пральні машини, як і смартфони, також не обходяться без штучного інтелекту. Наприклад, модель AI DD допомагає пристрою точно визначити вагу завантаженої білизни, тип тканини, її щільність, колір тощо. Після цього ШІ розраховує оптимальну кількість води, прального порошку, час прання, швидкість обертання барабана. Це дає змогу уникнути різного роду пошкоджень речей та заощадити ресурси — воду, електроенергію. Отже, щоб ШІ все це зробив, потрібен мікрочип.

Смарт-пилосос

Робот-пилосос DEEBOT X2 Фото: Скриншот

Якщо говорити про роботів-пилососи, то чипи керують системою навігації. Кожен пристрій оснащений лазерними датчиками (LiDAR) та оптичними камерами. Процесор обробляє дані, що надходять від них, і буквально вирішує, куди далі пилосос повинен рухатися. Він будує 3D-карту приміщення, розпізнає різні дрібні перешкоди (проводи, іграшки, домашніх тварин) і розраховує найефективніший маршрут прибирання. Також чип визначає, коли прибирання завершено, і пилососу слід повернутися на базу для підзарядки.

"Розумний" холодильник

"Розумний" холодильник Samsung Фото: Digital Trends

Чип смарт-холодильника відповідає за управління системою багатопотокового охолодження, відстеження температури та вологості в різних зонах, щоб продукти якомога довше залишалися свіжими. А ще процесори обробляють інформацію з вбудованих камер, якщо такі є. Це дає змогу пристрою розпізнавати продукти, аналізувати їхній термін придатності та виводити на екран рецепти, список покупок, попередження про псування їжі.

Смарт-плита

Електроплита Фото: Pexels

Чипи плит допоможуть готувати точно за рецептом. З ними нічого не підгорить і молоко не википить. Вони керують індукційними конфорками, миттєво змінюючи потужність, контролюють роботу температурних датчиків (термощупів), автоматично вимикають нагрів під час закипання або википання води/будь-якої іншої рідини та дають змогу запускати рецепти зі смартфона одним кліком.

Мобільний кондиціонер без повітропроводу

мобільний кондиціонер без повітропроводу Фото: amazon.de

Йдеться про випарні охолоджувачі та кліматичні комплекси, які не потребують відведення повітря через спеціальну трубу. Такі пристрої охолоджують повітря за рахунок випаровування води зі спеціального відсіку. Їхній процесор безперервно аналізує рівень вологості та температуру в приміщенні, а також регулює швидкість роботи вентилятора та інтенсивність подачі води на фільтри, щоб повітря не стало надто вологим. Також чипи керують вбудованими датчиками якості повітря (відстежуючи пил, алергени, CO₂), за потреби вмикаючи режими очищення, іонізації або сигналізуючи про необхідність додати воду.

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