Смартфон iPhone 18 Pro виявився кращим за iPhone Duo: експерти назвали 5 причин (фото)

Нещодавно представлений iPhone Duo нарешті подарував шанувальникам складаний iPhone, про який вони мріяли, проте, на думку експертів, вигіднішим вибором може виявитися традиційна модель серії Pro.

Незважаючи на різний підхід до реалізації, і iPhone 18 Pro, і iPhone Duo орієнтовані на преміальний сегмент, тому правильний вибір допоможе заощадити кілька сотень доларів, не відмовляючись при цьому від найкращих технічних характеристик на ринку, пише bgr.com

iPhone без переплати

iPhone 18 Pro Фото: Apple

Якщо ви обираєте між iPhone 18 Pro та iPhone Duo, почніть із ціни. Вартість iPhone 18 Pro починається від 1199 доларів, а iPhone 18 Pro Max — від 1299 доларів (у обох випадках за версію з 256 ГБ пам’яті).

Ціна на iPhone Duo починається від 1999 доларів — також за модель із 256 ГБ пам’яті. За цю ж суму покупці могли б придбати версію моделі Pro меншого розміру з накопичувачем 1 ТБ за 1799 доларів або версію більшої моделі Pro з тим самим об’ємом пам’яті за 1899 доларів — і при цьому навіть заощадити.

Видео дня

Додаткові функції камери

iPhone Duo у режимі Flex Фото: Apple

Якщо найважливішою є якість камери, то iPhone Duo, можливо, не підійде. Наприклад, iPhone Duo оснащений фронтальною камерою на 12 Мп із функцією Center Stage, тоді як iPhone 18 Pro отримав сенсор на 18 Мп. У результаті модель Pro здатна фіксувати більше даних, ніж складаний смартфон. При порівнянні основних сенсорів з’ясовується, що в iPhone 18 Pro вони не тільки більші, але й основна камера має змінну діафрагму та телеоб’єктив на 48 Мп, що забезпечує 8-кратний оптичний і до 40-кратного цифрового зуму. Окрім нової камери зі змінною діафрагмою, Apple також додала елементи керування рівня Pro, надаючи користувачам набагато більше свободи під час зйомки.

Ще однією ключовою особливістю є протокол Apple Reference Image, ексклюзивний для моделей iPhone 18 Pro. Він гарантує автентичність зображення, дозволяючи визначити, чи є знімок справжнім, чи його було змінено за допомогою ШІ (а також оцінити ступінь цих змін). Компанія називає цей протокол цифровим аналогом негативу; починаючи з версій iOS 27, iPadOS 27 та macOS Golden Gate, сторонні додатки зможуть працювати з такими еталонними зображеннями.

Збільшений час автономної роботи

iPhone Duo Фото: Youtube

Apple заявляє, що iPhone 18 Pro Max має найтриваліший час автономної роботи серед усіх iPhone: до 45 годин відтворення відео. Водночас iPhone Duo забезпечує до 44 годин роботи під час використання зовнішнього (меншого) дисплея, однак цей показник знижується до 31 години при переході на великий екран. Під час потокового відтворення відео iPhone 18 Pro Max працює до 40 годин, а Duo — до 37 годин.

Якщо надзвичайно важливо, щоб заряду телефону вистачило на весь день, то iPhone 18 Pro Max залишається беззаперечним лідером. Apple також покращила можливості швидкої зарядки моделей серії Pro: при використанні адаптера потужністю 60 Вт і кабелю USB-C вони можуть зарядитися до 50% приблизно за 15 хв. У тих самих умовах звичайні моделі iPhone досягають рівня заряду 50% приблизно за 20 хв.

Завдяки MagSafe всього за 15 хв. можна зарядити пристрій до 50% — це чудове рішення для екстрених ситуацій. Хоча Apple більше не додає до комплекту iPhone мережевий адаптер, з цим завданням чудово справляються різні зарядні пристрої на базі технології GaN; крім того, компанія Satechi нещодавно випустила зарядну станцію-хаб, яка забезпечує таку швидкість заряджання і при цьому дозволяє швидко повністю зарядити MacBook та iPad.

Підтримка Face ID

iPhone 18 Pro Фото: Apple

Хоча Apple продовжувала вдосконалювати та впроваджувати цю технологію в усій лінійці iPhone, з випуском iPhone Duo компанія зробила крок назад (або вбік), оснастивши його сканером Touch ID.

Хоча Touch ID залишається зручною та популярною функцією у багатьох продуктах компанії, дивно, що найдорожчий та найінноваційніший телефон використовує технологію, від якої вона нещодавно відмовилася в лінійці iPhone, замінивши iPhone SE 3 на iPhone 16e.

Не виключено, що в майбутній версії iPhone Duo з’явиться Face ID (Марк Гурман із Bloomberg навіть припускав наявність телеоб’єктива в майбутній моделі), але поки що, якщо потрібен максимально зручний і безпечний спосіб розблокування, найкращим вибором залишається iPhone 18 Pro. Втім, для власників iPhone Duo передбачена можливість розблокування телефону за допомогою Apple Watch, якщо годинник знаходиться на зап'ясті користувача. Це непогане рішення, але все ж воно поступається за зручністю Face ID.

Більш звичний досвід користування

Екран iPhone 18 Pro Фото: Apple

iPhone Duo пропонує абсолютно новий спосіб взаємодії з пристроєм. Він підтримує Apple Pencil, багатозадачність та поворот екрана, що дозволяє використовувати телефон у будь-якому положенні. Пристрій оснащений безліччю камер, що дає можливість обирати різні ракурси та створювати унікальні сценарії використання. І якщо багато покупців бачать у цьому перевагу, то для інших це стає перешкодою, яку не хочеться долати.

Якщо потрібен надійний телефон, варто зупинити свій вибір на моделях iPhone 18 Pro. Вони забезпечують звичний досвід користування, з яким власники iPhone знайомі вже майже 10 років, і навіть з урахуванням змін у iOS 26 та впровадження технології Liquid Glass усе залишається інтуїтивно зрозумілим. У випадку ж з iPhone Duo користувачам доведеться освоювати нові принципи взаємодії, щоб зрозуміти, як додатки поводяться під час роботи в режимі розділеного екрана. Деякі функції тут відсутні, наприклад, згадані вище Face ID або кнопка Action Button. Зате з’явилися інші можливості, такі як режим Smart Capture для фотозйомки та підтримка різних варіантів використання пристрою.

Хоча при виборі нового гаджета не буває єдино правильного рішення, iPhone 18 Pro видається більш надійним і передбачуваним варіантом: покупці точно знають, чого очікувати — від особливостей взаємодії з телефоном і роботи камер до довговічності пристрою в перспективі. А ось усі нюанси iPhone Duo ще тільки належить з’ясувати.

Раніше ми писали про те, чи варто витрачати на Poco F9 Pro 37 000 грн. За обчислювальною потужністю процесора F9 Pro конкурує з Galaxy S26 Ultra, iPhone 17 Pro та Pixel 11 Pro, при цьому виграючи у всіх трьох за ціною.