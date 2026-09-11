Смартфон iPhone 18 Pro оказался лучше складного iPhone Duo: эксперты назвали 5 причин (фото)

Недавно представленный iPhone Duo наконец-то подарил фанатам складной iPhone, о котором они мечтали, однако более выгодным выбором может оказаться традиционная модель серии Pro, считают эксперты.

Несмотря на разный подход к реализации, и iPhone 18 Pro, и iPhone Duo ориентированы на премиальный сегмент, поэтому правильный выбор поможет сэкономить несколько сотен долларов, не жертвуя при этом лучшими техническими характеристиками на рынке, пишет bgr.com

iPhone без переплаты

iPhone 18 Pro Фото: Apple

Если вы выбираете между iPhone 18 Pro и iPhone Duo, начните с цены. Стоимость iPhone 18 Pro начинается от 1199 долларов, а iPhone 18 Pro Max — от 1299 долларов (в обоих случаях за версию с 256 ГБ памяти).

Цена на iPhone Duo стартует с отметки 1999 долларов — также за модель с 256 ГБ памяти. За эту же сумму покупатели могли бы приобрести версию модели Pro меньшего размера с накопителем 1 ТБ за 1799 долларов или версию более крупной модели Pro с тем же объемом памяти за 1899 долларов — и при этом даже сэкономить.

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Дополнительные возможности камеры

iPhone Duo в режиме Flex Фото: Apple

Если важнее всего качество камеры, то iPhone Duo, возможно, не подойдет. Например, iPhone Duo оснащен фронтальной камерой на 12 Мп с функцией Center Stage, тогда как iPhone 18 Pro получил сенсор на 18 Мп. В результате модель Pro способна захватывать больше данных, чем складной смартфон. При сравнении основных сенсоров выясняется, что у iPhone 18 Pro они не только крупнее, но и основная камера обладает переменной диафрагмой и телеобъективом на 48 Мп, обеспечивающим 8-кратный оптический и до 40-кратного цифрового зума. Помимо новой камеры с переменной диафрагмой, Apple также добавила элементы управления уровня Pro, предоставляя пользователям гораздо больше свободы при съемке.

Еще одной ключевой особенностью является протокол Apple Reference Image, эксклюзивный для моделей iPhone 18 Pro. Он гарантирует подлинность изображения, позволяя определить, является ли снимок настоящим или был изменен с помощью ИИ (и оценить степень этих изменений). Компания называет этот протокол цифровым аналогом негатива; начиная с версий iOS 27, iPadOS 27 и macOS Golden Gate, сторонние приложения смогут работать с такими эталонными изображениями.

Увеличенное время автономной работы

iPhone Duo Фото: Youtube

Apple заявляет, что iPhone 18 Pro Max обладает самым длительным временем автономной работы среди всех iPhone: до 45 ч воспроизведения видео. В то же время iPhone Duo обеспечивает до 44 ч работы при использовании внешнего (меньшего) дисплея, однако этот показатель снижается до 31 ч при переходе на большой экран. При потоковом воспроизведении видео iPhone 18 Pro Max работает до 40 ч, а Duo — до 37 ч.

Если критически важно, чтобы заряда телефона хватало на весь день, то iPhone 18 Pro Max остается безусловным лидером. Apple также улучшила возможности быстрой зарядки моделей серии Pro: при использовании адаптера мощностью 60 Вт и кабеля USB-C они могут зарядиться до 50% примерно за 15 мин. В тех же условиях обычные модели iPhone достигают уровня заряда 50% примерно за 20 мин.

Через MagSafe, всего за 15 мин. можно восполнить заряд до 50% — это отличное решение для экстренных ситуаций. Хотя Apple больше не комплектует iPhone сетевым адаптером, с этой задачей прекрасно справляются различные зарядные устройства на базе технологии GaN; кроме того, компания Satechi недавно выпустила зарядную станцию-хаб, которая обеспечивает такую ​​скорость зарядки и при этом позволяет быстро полностью зарядить MacBook и iPad.

Поддержка Face ID

iPhone 18 Pro Фото: Apple

Хотя Apple продолжала совершенствовать и внедрять эту технологию во всей линейке iPhone, с выпуском iPhone Duo компания сделала шаг назад (или в сторону), оснастив его сканером Touch ID.

Хотя Touch ID остается удобной и популярной функцией во многих продуктах компании, странно, что самый дорогой и инновационный телефон использует технологию, от которой она недавно отказалась в линейке iPhone, заменив iPhone SE 3 на iPhone 16e.

Не исключено, что в будущей версии iPhone Duo появится Face ID (Марк Гурман из Bloomberg даже предполагал наличие телеобъектива в будущей модели), но пока, если нужен максимально удобный и безопасный способ разблокировки, лучшим выбором остается iPhone 18 Pro. Впрочем, для владельцев iPhone Duo предусмотрена возможность разблокировки телефона с помощью Apple Watch, если часы находятся на запястье пользователя. Это неплохое решение, но все же уступающее по удобству Face ID.

Более привычный опыт использования

Экран iPhone 18 Pro Фото: Apple

iPhone Duo предлагает совершенно новый способ взаимодействия с устройством. Он поддерживает Apple Pencil, многозадачность и поворот экрана, позволяя использовать телефон в любой ориентации. Устройство оснащено множеством камер, что дает возможность выбирать различные ракурсы и создавать уникальные сценарии использования. И если многие покупатели видят в этом преимущество, то для других это становится барьером, который не хочется преодолевать.

Если нужен надежный телефон, стоит остановить выбор на моделях iPhone 18 Pro. Они обеспечивают привычный опыт использования, знакомый владельцам iPhone уже почти 10 лет, и даже с учетом изменений в iOS 26 и внедрения технологии Liquid Glass все остается интуитивно понятным. В случае же с iPhone Duo пользователям придется осваивать новые принципы взаимодействия, чтобы понять, как приложения ведут себя при работе в режиме разделенного экрана. Некоторые функции здесь отсутствуют, например, упомянутые выше Face ID или кнопка Action Button. Зато появились другие возможности, такие как режим Smart Capture для фотосъемки и поддержка различных вариантов использования устройства.

Хотя при выборе нового гаджета не бывает единственно верного решения, iPhone 18 Pro кажется более надежным и предсказуемым вариантом: покупатели точно знают, чего ожидать — от особенностей взаимодействия с телефоном и работы камер до долговечности устройства в перспективе. А вот все нюансы iPhone Duo еще только предстоит узнать.

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