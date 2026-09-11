Полный обзор Poco F9 Pro: стоит ли тратить на этот смартфон 37 000 грн (фото)

По вычислительной мощности процессора Poco F9 Pro конкурирует с Galaxy S26 Ultra, iPhone 17 Pro и Pixel 11 Pro, при этом выигрывая у всех троих по цене. Впрочем, у каждого из этих конкурентов лучше реализовано ПО камеры и гарантирована многолетняя поддержка обновлений.

Эксперт bgr.com протестировал новый смартфон Poco F9 Pro, цена которого стартует от 37 000 грн, чтобы выяснить, оправдывает ли он звание "убийцы флагманов", сообщает издание.

Дизайн Poco F9 Pro

Poco F9 Pro — довольно крупный смартфон. Толщина корпуса составляет 8,8 мм, а вес достигает 206 г; это немного легче, чем Samsung Galaxy S26 Ultra, но при гораздо более компактных габаритах. Он ощущается плотным и увесистым, что в некотором роде добавляет ему премиальности. Впрочем, вес не кажется чрезмерным, и к нему быстро привыкаешь — пусть и за пару дней.

Качество сборки на высоте. Алюминиевая рамка зажата между передней панелью из стекла Gorilla Glass 7i и задней крышкой из пластика, армированного стекловолокном. Конечно, было бы неплохо увидеть Gorilla Glass и сзади, но тестировщик не ощутил в этом острой необходимости: матовый материал задней панели в целом очень приятен на ощупь. На задней панели расположен вытянутый прямоугольный блок камер, занимающий всю верхнюю часть корпуса — решение, явно призванное имитировать дизайн iPhone 17 Pro.

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Смартфон Poco F9 Pro Фото: bgr.com

Смартфон защищен от пыли и влаги по стандарту IP68. Модель доступна в трех цветах: белом, черном и зеленом Aurora Green.

В остальном дизайн вполне привычен. На правой грани расположены кнопки питания и регулировки громкости, а на нижней — порт USB-C. Фронтальная камера выполнена в виде аккуратного выреза в экране. Дополнительных кнопок или элементов управления нет — в том числе и выделенной кнопки для ИИ.

Дисплей

Смартфон оснащен 6,59-дюймовой AMOLED-панелью с частотой обновления до 185 Гц, что значительно превышает показатели типичных экранов с частотой 120 Гц, встречающихся в большинстве телефонов. Однако здесь не используется технология LTPO, а значит, частота обновления не может снижаться до 1 Гц. На визуальном восприятии изображения это никак не сказывается — влияет лишь на энергопотребление при статичном контенте. Впрочем, учитывая внушительную емкость аккумулятора, этот момент вряд ли можно считать серьезным недостатком.

Экран Poco F9 Pro Фото: bgr.com

В остальном дисплей выполнен на высоком уровне. Разрешение составляет 2510 × 1156 пикселей (плотность — около 419 ppi), чего вполне достаточно для четкого отображения текста и высокой детализации изображений. Poco заявляет пиковую яркость на уровне 4500 нит и до 10 000 нит при воспроизведении HDR-видео. Однако эти показатели достигаются лишь при отображении контента на небольшой площади экрана: значение 4500 нит зафиксировано для окна размером 25% от площади дисплея, а 10 000 нит — для 1%, поэтому не стоит ожидать такой яркости при заливке всего экрана. И все же под прямыми солнечными лучами информация на дисплее оставалась читаемой без необходимости щуриться — результат, недоступный многим более дорогим смартфонам. Устройство поддерживает стандарты HDR10+, HDR Vivid и Dolby Vision, благодаря чему контент в стриминговых сервисах выглядит максимально качественно, не переключаясь в режим SDR.

Производительность Poco F9 Pro

Poco F9 Pro работает на базе Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (серия V) в сочетании с 12 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 ГБ в базовой конфигурации. В повседневном использовании телефон демонстрирует более чем достаточную скорость для любых задач. Приложения запускаются мгновенно, многозадачность работает плавно, а сочетание быстрого накопителя и дисплея с частотой обновления 185 Гц обеспечивает ощущение мгновенного отклика системы.

Смартфон Poco F9 Pro Фото: gsmarena.com

Как уже упоминалось, устройство в определенной степени ориентировано на геймеров. Смартфон легко справляется с требовательными играми, хотя я заметил, что корпус может довольно сильно нагреваться. Впрочем, это становится проблемой только в тяжелых играх; при запуске казуальных игр или выполнении рабочих задач такого нагрева не наблюдалось.

Устройство также показало отличные результаты в бенчмарках. Это было ожидаемо, хотя стоит отметить, что показатели F9 Pro оказались чуть ниже, чем у модели F9 Ultra, оснащенной более мощной версией процессора Snapdragon 8 Elite Gen 5 (без индекса "V"). Тем не менее, смартфон набрал 3411 баллов в одноядерном тесте Geekbench 6 и 10 347 баллов в многоядерном. Это весьма достойные результаты, особенно для телефона стоимостью 699 долларов.

Аккумулятор и зарядка

Пожалуй, одна из сильных сторон Poco F9 Pro — это аккумулятор. Модель F9 Pro оснащена кремний-углеродным аккумулятором емкостью 6330 мА·ч; это небольшое увеличение по сравнению с 6210 мА·ч у F8 Pro и значительный прирост относительно стандартных для флагманов батарей емкостью 4500–5500 мА·ч (не использующих кремний-углеродную технологию). При смешанном сценарии использования подавляющее большинство пользователей без труда продержатся целый день, а многим заряда хватит и на второй. В этом аспекте телефон уступает модели Poco F9 Ultra, но последняя в плане автономности относится к совершенно иному классу устройств.

Poco F9 Pro Фото: androidauthority.com

Впрочем, дисплей с частотой обновления 185 Гц — это палка о двух концах. Если использовать высокую частоту обновления по максимуму, заряд будет расходоваться быстрее. С другой стороны, при снижении частоты теряются преимущества невероятно плавного изображения. Впрочем, многим даже не придется задумываться об этих настройках: даже со стандартными параметрами время автономной работы оказалось весьма достойным.

Скорость зарядки также впечатляет. Poco F9 Pro поддерживает проводную зарядку мощностью 100 Вт (стандарты USB-PD и Quick Charge 3+); полная зарядка заняла чуть больше часа, а за 30 минут уровень заряда поднялся до 75%. Также поддерживается беспроводная зарядка мощностью 50 Вт, хотя для достижения такой скорости потребуется совместимое зарядное устройство. При использовании беспроводной зарядки Xiaomi мне удалось зарядить смартфон до 44% за 30 минут, что в целом весьма неплохой результат.

Камера Poco F9 Pro

Основная камера оснащена 200-мегапиксельным сенсором с диафрагмой f/1.7, системой оптической стабилизации (OIS) и функцией двукратного зума за счет кропа сенсора. Система дополняется 8-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой и 50-мегапиксельным телеобъективом с 2,5-кратным оптическим зумом. На передней панели расположена 32-мегапиксельная селфи-камера. По сравнению с Poco F8 Pro здесь наблюдается значительный рост разрешения основного сенсора: с 50 до 200 мегапикселей. При этом у F8 Pro тоже был 50-мегапиксельный телеобъектив с 2,5-кратным увеличением.

При хорошем освещении основная камера показывает себя отлично. Снимки, сделанные днем, отличаются высокой детализацией и широким динамическим диапазоном; благодаря HDR-обработке светлые и темные участки кадра проработаны качественно. Цвета слегка насыщенные — в духе Xiaomi, — но без эффекта искусственности. Полезной функцией оказывается двукратный зум с использованием возможностей сенсора (in-sensor zoom): подобно технологии Apple, обеспечивающей "качество оптического зума", здесь вместо цифрового увеличения используется кадрирование центральной части огромного сенсора, что позволяет получать четкие снимки со средним приближением.

Качество съемки при слабом освещении приемлемое, но не выдающееся. Благодаря крупному сенсору и системе оптической стабилизации (OIS) большинство ночных кадров остаются достаточно чистыми, а ночной режим эффективно повышает яркость сцены. Однако в очень темных условиях появляется шум, а алгоритмы шумоподавления работают довольно агрессивно, из-за чего изображение становится заметно менее резким. Для своей ценовой категории это хорошая камера для съемки при плохом свете, хотя существуют и более удачные варианты.

Poco F9 Ultra Фото: phonearena.com

Что касается остальных камер, то здесь есть как явные преимущества, так и недостатки. Сильной стороной является телеобъектив. Сочетание 50-мегапиксельного сенсора и 2,5-кратного оптического зума позволяет получать детализированные снимки объектов на среднем расстоянии. Детализация остается высокой; при переходе на цифровой зум она снижается, но не сильнее, чем у других смартфонов этого класса. Увеличение можно доводить примерно до 10 крат, прежде чем проблемы с качеством станут действительно заметными.

Слабым звеном выступает 8-мегапиксельная сверхширокоугольная камера. Она вполне подходит для повседневной съемки пейзажей и групповых фото при дневном свете, но ночью становятся очевидны размытие по краям кадра и искажения, а низкое разрешение ограничивает возможности кадрирования. На фоне сверхширокоугольных камер с более высоким разрешением, установленных во флагманах Apple, Google и Samsung, эта камера явно проигрывает. Учитывая высокое качество основной и телеобъективной камер, сверхширокоугольный модуль кажется тем самым элементом, на котором Poco явно сэкономила.

Однако в целом ситуация такова: несмотря на некоторые компромиссы в отношении камеры, все могло бы быть гораздо хуже. Техническое оснащение впечатляет — особенно хороша основная камера с разрешением 200 Мп. Стабильность качества снимков при разном освещении уступает показателям некоторых других смартфонов, а программное обеспечение иногда принимает странные решения в сложных сценах. Если качество съемки для вас — главный приоритет, то лидерство по-прежнему остается за флагманами ведущих брендов. Если же камера для вас на втором или третьем месте, то возможностей F9 Pro будет более чем достаточно.

Программное обеспечение

Poco F9 Pro работает под управлением Android 16 с фирменной оболочкой Xiaomi HyperOS 3. Пользователям доступны продвинутые игровые режимы с мониторингом частоты кадров, гибкая настройка частоты обновления экрана (можно точно задать поведение панели с частотой 185 Гц) и фоновая оптимизация производительности с использованием ИИ. Это весьма насыщенная функциями оболочка; иногда это изобилие граничит с перегруженностью, но все же остается в разумных пределах.

Poco F9 Pro в зеленом цвете Фото: Xiaomi

Впрочем, не обошлось и без лишнего предустановленного софта. На смартфоне уже установлены Amazon Music, AliExpress и Netflix, хотя их можно удалить. Главный вопрос, касающийся ПО, — это долгосрочная поддержка. Такие компании, как Google и Samsung, сейчас обещают 5–7 лет обновлений Android и патчей безопасности. Для F9 Pro заявлено до 4-х крупных обновлений версии Android. Однако это все еще уступает обязательствам конкурентов. Если планируете пользоваться телефоном 5 лет, то можете рассчитывать на то, что "железо" продолжит исправно работать, но вот на наличие самой свежей версии Android к концу этого срока надеяться не стоит.

Выводы

Poco F9 Pro гораздо убедительнее других смартфонов в этом ценовом сегменте оправдывает звание "убийцы флагманов". По "чистой" производительности он превосходит многие гораздо более дорогие модели и предлагает уникальные функции, такие как экран с частотой обновления 185 Гц. Не обошлось и без компромиссов — например, качество сверхширокоугольной камеры оставляет желать лучшего, — но для многих пользователей эти недостатки не станут решающим препятствием при покупке.

POCO F9 Ultra и Samsung Galaxy S26 Ultra Фото: YouTube

По вычислительной мощности процессора и графического чипа F9 Pro напрямую конкурирует с Galaxy S26 Ultra, iPhone 17 Pro и Pixel 11 Pro, при этом выигрывая у всех троих по цене. Впрочем, у каждого из этих конкурентов лучше реализовано программное обеспечение камеры и гарантирована многолетняя поддержка обновлениями.

В сегменте доступных флагманов достойные альтернативы предлагают OnePlus и Realme (их модели также оснащаются экранами с высокой частотой обновления и емкими аккумуляторами), но немногие из них могут поспорить с F9 Pro по богатству функциональных возможностей. Поэтому, если нужен надежный смартфон премиального уровня по разумной цене, Poco F9 Pro стоит рассмотреть.

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