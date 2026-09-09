POCO F9 Ultra против Samsung Galaxy S26 Ultra: какой флагман лучший в 2026 году (видео)

Новый POCO F9 Ultra сравнили с популярным Galaxy S26 Ultra. Какой из этих смартфонов претендует на звание лучшего флагмана 2026 года?

Эксперт с канала Matthews Tech оценил все параметры телефонов в сравнительном обзоре: эргономичность и материалы, качество дисплеев, производительность, динамики и автономность. Резюмируем впечатления обозревателя и результаты тестирования.

Для начала взглянем на технические спецификации устройств:

Характеристики POCO F9 Ultra и Samsung Galaxy S26 Ultra

Параметр POCO F9 Ultra Samsung Galaxy S26 Ultra Дисплей 6,9" AMOLED, частота обновления 185 Гц, 4500 нит (до 10 000 нит в HDR-видео) 6,9" Dynamic LTPO AMOLED 2X, частота обновления 120 Гц, 2600 нит Особенности экрана Высокая частота обновления 185 Гц Антибликовое стекло Gorilla Armor 2, Privacy Display Процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 Snapdragon 8 Elite Gen 5 (for Galaxy) Память 12/16 ГБ RAM, 256 ГБ–1 ТБ (UFS 4.1) 12/16 ГБ RAM, 256 ГБ–1 ТБ (UFS 4.X) Камеры 200 Мп + 50 Мп (перископ 5x) + 50 Мп (сверхширик) 200 Мп + 10 Мп (3x) + 50 Мп (5x) + 50 Мп (сверхширик) Запись видео (основная камера) 8K@30fps, 4K@30/60fps 8K@24/30fps, 4K@30/60/120fps Фронталка 32 Мп (видео 4K@30fps) 12 Мп (видео 4K@60fps) Аккумулятор 8050 мАч 5000 мАч Зарядка 100 Вт проводная, 50 Вт беспроводная 60 Вт проводная, 25 Вт беспроводная Звук Стереосистема Bose 2.1 с сабвуфером Стереодинамики Поддержка ПО 4 года обновлений Android 7 лет обновлений Android Особенности ИК-порт для техники Стилус S Pen, режим Samsung DeX

Цены в Украине

На момент написания материала POCO F9 Ultra стоит намного дешевле S26 Ultra. Он также обладает 16 ГБ ОЗУ в конфигурации на 512 ГБ против 12 ГБ у аналогичной версии конкурента. У Samsung также есть модификация на 1 ТБ — она должна быть и у POCO (производитель анонсировал такой вариант), но терабайтная версия F9 Ultra менее распространена среди украинских ритейлеров.

Відео дня

Samsung Galaxy S26 Ultra 12/256GB — 59 799 грн

Samsung Galaxy S26 Ultra 12/512GB — 65 299 грн

POCO F9 Ultra 12/256GB — 42 999 грн

POCO F9 Ultra 16/512GB — 46 999 грн

Дизайн POCO F9 Ultra Фото: gsmarena.com

Эргономика и дизайн

Хотя POCO F9 Ultra весит 235 граммов против 214 г в случае Samsung Galaxy, свежий "убийца флагманов" лежит в руке удобнее благодаря плавно скругленным граням. Его спинка сделана из пластика, армированного стекловолокном, но визуально и тактильно напоминает металл.

Телефон Samsung радует премиальным сочетанием стекла и металла. В наличии и фирменный стилус S Pen, который хранится в корпусе и кому-то пригодится для рукописных заметок или рисования. Правда, блогер отметил, что в этом поколении Samsung отказалась от модуля Bluetooth в стилусе, что лишило его пары опций дистанционного управления — они, впрочем, не были сильно востребованы.

Оба смартфона защищены от пыли и воды по стандарту IP68, то есть выдерживают кратковременное погружение на небольшую глубину.

Дизайн Samsung Galaxy S26 Ultra Фото: gsmarena.com

Дисплеи

Здесь сложилась интересная ситуация, где у каждого из конкурентов есть свои преимущества. Экраны имеют одинаково большую диагональ 6,9 дюйма. Дисплей POCO F9 Ultra обладает 12-битной глубиной цвета с широким цветовым диапазоном DCI-P3, а также сверхвысокой частотой обновления до 185 Гц. Данное максимальное значение можно увидеть не везде — главным образом оно предназначено для гейминга. POCO заявляет около 20 совместимых игр, а некоторые из хитов вроде PUBG Mobile поддерживают интерполяцию кадров для теоретического достижения 185 fps. В жизни для экономии энергии F9 Ultra чаще всего будет отображать 120 Гц в системе и приложениях, и опускаться до 60 Гц в статичных сценариях и видеороликах.

Дисплей POCO F9 Ultra Фото: gsmarena.com

В целом у POCO F9 Ultra отличная AMOLED-матрица с довольно высокой яркостью: до 4500 нит (пик, малый участок 10%) и около 1300 нит при авторегулировке на солнце по результатам тестов. Те самые 10 тысяч нит, которыми похвасталась POCO, стоит воспринимать как маркетинг, потому что увидеть их можно только в HDR-видео на 1% площади экрана. Да столько и не нужно для повседневной эксплуатации: 1200+ нит достаточно для комфортного пользования телефоном на улице.

Правда, ради столь высокой герцовки немного пожертвовали разрешением — 2608x1200 на F9 Ultra обеспечивает плотность пикселей 416 ppi. Такая четкость более чем достаточна чтобы пиксели не видеть, но у Samsung разрешение все-таки выше. Зато в экране POCO применяется энергоэффективная технология HyperRGB.

У Galaxy S26 Ultra тоже есть свои козыри по части отображения. Его 8-битный дисплей выделяется фирменным антибликовым покрытием стекла Gorilla Armor 2, которое устраняет отражения намного лучше, чем стандартные стекла. Панель радует честным высоким разрешением 1440p и приватным режимом Privacy Display, скрывающим изображение от чужих глаз под углом. Яркость также очень высокая — около 1500 нит в авторежиме, но стоит учитывать, что функция Privacy Display заметно снижает максимальную яркость.

Дисплей Samsung Galaxy S26 Ultra Фото: PhoneArena

Производительность и софт

Оба смартфона построены на актуальном топовом процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Разница лишь в том, что S26 Ultra получил чуть более разогнанную версию чипа с приставкой For Galaxy. Чипсетам хватает мощности для любых тяжелых игр вроде PUBG при 120 кадрах или мобильной эмуляции без особых проблем с перегревом. Работает все очень быстро, и по мнению обозревателя, анимации в HyperOS 3 на POCO выглядят немного стабильнее и плавнее, чем на One UI. Однако телефон Samsung традиционно выигрывает по длительности поддержки ПО — 7 лет номерных обновлений системы против 4 лет у китайского оппонента (4 основных апдейта Android и 6 лет патчей безопасности).

Звук

По части аудио POCO F9 Ultra сумел удивить. В него установили уникальную систему Bose 2.1 с мини-сабвуфером, дополняющим привычные стереодинамики. Телефон действительно выдает более плотный бас и превосходит по общему качеству динамики Samsung Galaxy S26 Ultra: они звучат чисто и громко, но проигрывают по плотности и объему низких частот.

POCO F9 Ultra обладает уникальными динамиками Фото: gsmarena.com

Автономность и скорость зарядки

По части времени автономной работы POCO F9 Ultra ушел далеко вперед южнокорейского флагмана благодаря очень емкому аккумулятору и высокой скорости восполнения энергии:

Батарея: 8050 мАч у POCO против 5000 мАч у Samsung.

8050 мАч у POCO против 5000 мАч у Samsung. Проводная зарядка: 100 Вт (100% за 50 минут) против 60 Вт.

100 Вт (100% за 50 минут) против 60 Вт. Беспроводная зарядка: 50 Вт против 25 Вт.

50 Вт против 25 Вт. Реверсивная зарядка: POCO способен отдавать 27 Вт по проводу и 22,5 Вт беспроводным способом (против 4,5 Вт у Samsung).

Разница исчисляется несколькими часами активного экрана.

Samsung Galaxy S26 Ultra более интересен с точки зрения камер Фото: gsmarena.com

Камеры

Samsung Galaxy S26 Ultra предлагает набор из четырех тыльных камер: главный сенсор на 200 Мп (1/1.3"), 50-мегапиксельный телефото-перископ с 5-кратным оптическим зумом, отдельный телевик на 10 Мп с 3-кратным приближением и сверхширик на 50 Мп. Наличие отдельного 3x-модуля дает преимущество при съемке портретов на средних дистанциях. Смартфон пишет видео в 8K при 24/30 к/с, а 12-мегапиксельная фронталка поддерживает запись 4K-видео при 60 кадрах в секунду.

POCO F9 Ultra оснащен тройной системой камер: основная на 200 Мп (размер сенсора чуть меньше — 1/1.56"), перископ на 50 Мп (5-кратный оптический зум) и сверхширокоугольный датчик на 50 Мп. Оба телефона поддерживают 100-кратный цифровой зум, однако при съемке видео POCO ограничен 15-кратным приближением. Селфи-камера у F9 Ultra имеет разрешение 32 Мп, но пишет видео максимум в 4K при 30 к/с, уступая S26 Ultra в плавности.

Оба смартфона выдают сопоставимое качество фотографий в благоприятных условиях. Но все же S26 Ultra немного превосходит F9 Ultra как камерофон, поскольку обладает более универсальным набором фотосенсоров и функций.

POCO F9 Ultra против Samsung Galaxy S26 Ultra

Итог

Samsung Galaxy S26 Ultra — это проверенный флагман от известного бренда, который выполняет все задачи хорошо, не сильно выделяясь ни в одном из аспектов. Это отличный выбор для пользователей, которым нравится оболочка One UI от Samsung, и для тех, кто ценит длительный срок обновлений до 7 лет, стилус и уникальные функции Samsung вроде приватного дисплея.

И все же сложно игнорировать тот факт, что POCO F9 Ultra предлагает сопоставимые, а в некоторых аспектах превосходящие аппаратные параметры по значительно меньшей цене. От батареи на 8000 мАч со 100-ваттной зарядкой до мощных динамиков Bose и геймерской частоты обновления — телефон получился более утилитарным, с фокусом на интенсивное использование, игры и мультимедиа.

На горизонте 6+ лет эксплуатации это менее надежный вариант, поскольку он перестанет получать обновления Android раньше аналога от Samsung. Также не всем нравится своеобразная прошивка HyperOS из-за наличия рекламы, которая, впрочем, легко отключается. На Samsung, справедливости ради, тоже есть лишние предустановленные приложения. Если для вас главное в смартфоне — это флагманские характеристики за меньшую стоимость, POCO F9 Ultra — весьма сильное предложение в 2026 году.

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