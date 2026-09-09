POCO F9 Ultra проти Samsung Galaxy S26 Ultra: який флагман кращий у 2026 році (відео)

Новий POCO F9 Ultra порівняли з популярним Galaxy S26 Ultra. Який із цих смартфонів претендує на звання найкращого флагмана 2026 року?

Експерт з каналу Matthews Tech оцінив усі параметри телефонів у порівняльному огляді: ергономічність і матеріали, якість дисплеїв, продуктивність, динаміки та автономність. Підсумуємо враження оглядача та результати тестування.

Для початку розглянемо технічні характеристики пристроїв:

Характеристики POCO F9 Ultra та Samsung Galaxy S26 Ultra

Параметр POCO F9 Ultra Samsung Galaxy S26 Ultra Дисплей 6,9" AMOLED, частота оновлення 185 Гц, 4500 ніт (до 10 000 ніт в HDR-відео) 6,9" Dynamic LTPO AMOLED 2X, частота оновлення 120 Гц, 2600 ніт Особливості екрана Висока частота оновлення 185 Гц Антиблікове скло Gorilla Armor 2, Privacy Display Процесор Snapdragon 8 Elite Gen 5 Snapdragon 8 Elite Gen 5 (for Galaxy) Пам'ять 12/16 ГБ RAM, 256 ГБ–1 ТБ (UFS 4.1) 12/16 ГБ RAM, 256 ГБ–1 ТБ (UFS 4.X) Камери 200 Мп + 50 Мп (перископ 5x) + 50 Мп (надширик) 200 Мп + 10 Мп (3x) + 50 Мп (5x) + 50 Мп (надширик) Запис відео (основна камера) 8K@30fps, 4K@30/60fps 8K@24/30fps, 4K@30/60/120fps Фронталка 32 Мп (відео 4K@30fps) 12 Мп (відео 4K@60fps) Акумулятор 8050 мАг 5000 мАг Зарядка 100 Вт дротова, 50 Вт бездротова 60 Вт дротова, 25 Вт бездротова Звук Стереосистема Bose 2.1 із сабвуфером Стереодинаміки Підтримка ПЗ 4 роки оновлень Android 7 років оновлень Android Особливості ІЧ-порт для техніки Стилус S Pen, режим Samsung DeX

Ціни в Україні

На момент написання статті POCO F9 Ultra коштує значно дешевше за S26 Ultra. Він також має 16 ГБ оперативної пам’яті в конфігурації на 512 ГБ проти 12 ГБ у аналогічній версії конкурента. У Samsung також є модифікація на 1 ТБ — вона має бути і в POCO (виробник анонсував такий варіант), але терабайтна версія F9 Ultra менш поширена серед українських ритейлерів.

Відео дня

Samsung Galaxy S26 Ultra 12/256 ГБ — 59 799 грн

Samsung Galaxy S26 Ultra 12/512 ГБ — 65 299 грн

POCO F9 Ultra 12/256 ГБ — 42 999 грн

POCO F9 Ultra 16/512 ГБ — 46 999 грн

Дизайн POCO F9 Ultra Фото: gsmarena.com

Ергономіка та дизайн

Хоча POCO F9 Ultra важить 235 грамів проти 214 г у Samsung Galaxy, новий "вбивця флагманів" зручніше лежить у руці завдяки плавно заокругленим граням. Його задня панель виготовлена з пластику, армованого скловолокном, але візуально та на дотик нагадує метал.

Телефон Samsung радує преміальним поєднанням скла та металу. У комплекті також є фірмовий стилус S Pen, який зберігається в корпусі й комусь стане в нагоді для рукописних нотаток або малювання. Щоправда, блогер зазначив, що в цьому поколінні Samsung відмовилася від модуля Bluetooth у стилусі, що позбавило його кількох опцій дистанційного керування — вони, втім, не були надто затребувані.

Обидва смартфони захищені від пилу та води відповідно до стандарту IP68, тобто витримують короткочасне занурення на невелику глибину.

Дизайн Samsung Galaxy S26 Ultra Фото: gsmarena.com

Дисплеї

Тут склалася цікава ситуація, коли кожен із конкурентів має свої переваги. Екрани мають однакову велику діагональ — 6,9 дюйма. Дисплей POCO F9 Ultra має 12-бітну глибину кольору з широким колірним діапазоном DCI-P3, а також надвисоку частоту оновлення до 185 Гц. Це максимальне значення можна побачити не скрізь — головним чином воно призначене для ігор. POCO заявляє про близько 20 сумісних ігор, а деякі з хітів, на кшталт PUBG Mobile, підтримують інтерполяцію кадрів для теоретичного досягнення 185 fps. У повсякденному житті для економії енергії F9 Ultra найчастіше відображатиме 120 Гц у системі та додатках, а в статичних сценаріях і відеороликах частота опускатиметься до 60 Гц.

Дисплей POCO F9 Ultra Фото: gsmarena.com

Загалом POCO F9 Ultra має чудову AMOLED-матрицю з досить високою яскравістю: до 4500 ніт (пікова, невелика ділянка 10%) та близько 1300 ніт під час авторегулювання на сонці за результатами тестів. Ті самі 10 тисяч ніт, якими похвалилася POCO, варто сприймати як маркетинговий хід, адже побачити їх можна лише в HDR-відео на 1% площі екрана. Та й стільки й не потрібно для повсякденного використання: 1200+ ніт достатньо для комфортного користування телефоном на вулиці.

Щоправда, заради такої високої частоти оновлення дещо поступилися роздільною здатністю — 2608x1200 на F9 Ultra забезпечує щільність пікселів 416 ppi. Такої чіткості більш ніж достатньо, щоб пікселів не було видно, але у Samsung роздільна здатність все-таки вища. Зате в екрані POCO застосовується енергоефективна технологія HyperRGB.

Galaxy S26 Ultra теж має свої переваги щодо відображення. Його 8-бітний дисплей вирізняється фірмовим антибліковим покриттям скла Gorilla Armor 2, яке усуває відблиски набагато краще, ніж стандартне скло. Панель радує високою роздільною здатністю 1440p та приватним режимом Privacy Display, що приховує зображення від сторонніх очей під кутом. Яскравість також дуже висока — близько 1500 ніт в авторежимі, але варто враховувати, що функція Privacy Display помітно знижує максимальну яскравість.

Дисплей Samsung Galaxy S26 Ultra Фото: PhoneArena

Продуктивність та програмне забезпечення

Обидва смартфони побудовані на актуальному топовому процесорі Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Різниця полягає лише в тому, що S26 Ultra отримав дещо більш розігнану версію чіпа з приставкою For Galaxy. Чіпсетам вистачає потужності для будь-яких ресурсоємних ігор на кшталт PUBG із частотою 120 кадрів або мобільної емуляції без особливих проблем із перегріванням. Все працює дуже швидко, і, на думку оглядача, анімації в HyperOS 3 на POCO виглядають трохи стабільніше та плавніше, ніж на One UI. Однак телефон Samsung традиційно виграє за тривалістю підтримки ПЗ — 7 років версійних оновлень системи проти 4 років у китайського конкурента (4 основні оновлення Android і 6 років патчів безпеки).

Звук

Що стосується аудіо, POCO F9 Ultra зумів приємно здивувати. У ньому встановлено унікальну систему Bose 2.1 із міні-сабвуфером, який доповнює звичні стереодинаміки. Телефон дійсно видає більш щільний бас і перевершує за загальною якістю динаміки Samsung Galaxy S26 Ultra: вони звучать чисто і голосно, але поступаються за щільністю та об’ємом низьких частот.

POCO F9 Ultra має унікальні динаміки Фото: gsmarena.com

Автономність та швидкість заряджання

Щодо тривалості автономної роботи, POCO F9 Ultra значно випередив південнокорейський флагман завдяки дуже ємному акумулятору та високій швидкості заряджання:

Акумулятор: 8050 мА·год у POCO проти 5000 мА·год у Samsung.

8050 мА·год у POCO проти 5000 мА·год у Samsung. Провідна зарядка: 100 Вт (100% за 50 хвилин) проти 60 Вт.

100 Вт (100% за 50 хвилин) проти 60 Вт. Бездротова зарядка: 50 Вт проти 25 Вт.

50 Вт проти 25 Вт. Реверсивна зарядка: POCO здатний віддавати 27 Вт через кабель і 22,5 Вт бездротовим способом (проти 4,5 Вт у Samsung).

Різниця становить кілька годин роботи екрана.

Samsung Galaxy S26 Ultra є більш цікавим з точки зору камер Фото: gsmarena.com

Камери

Samsung Galaxy S26 Ultra пропонує набір із чотирьох тильних камер: головний сенсор на 200 Мп (1/1,3"), 50-мегапіксельний телеоб'єктив-перископ із 5-кратним оптичним зумом, окремий телеоб'єктив на 10 Мп із 3-кратним наближенням та надширококутний об'єктив на 50 Мп. Наявність окремого 3x-модуля дає перевагу під час зйомки портретів на середніх відстанях. Смартфон записує відео у форматі 8K зі швидкістю 24/30 к/с, а 12-мегапіксельна фронтальна камера підтримує запис 4K-відео зі швидкістю 60 кадрів на секунду.

POCO F9 Ultra оснащений потрійною камерою: основна камера на 200 Мп (розмір сенсора трохи менший — 1/1,56"), перископ на 50 Мп (5-кратний оптичний зум) та надширококутний датчик на 50 Мп. Обидва телефони підтримують 100-кратний цифровий зум, однак під час зйомки відео POCO обмежений 15-кратним наближенням. Селфі-камера у F9 Ultra має роздільну здатність 32 Мп, але записує відео максимум у 4K при 30 к/с, поступаючись S26 Ultra у плавності.

Обидва смартфони забезпечують порівнянну якість фотографій у сприятливих умовах. Проте S26 Ultra дещо перевершує F9 Ultra як камерофон, оскільки має більш універсальний набір фотосенсорів і функцій.

POCO F9 Ultra проти Samsung Galaxy S26 Ultra

Підсумок

Samsung Galaxy S26 Ultra — це перевірений флагман від відомого бренду, який добре справляється з усіма завданнями, не виділяючись особливо в жодному з аспектів. Це чудовий вибір для користувачів, яким подобається оболонка One UI від Samsung, а також для тих, хто цінує тривалий термін оновлень — до 7 років, стилус та унікальні функції Samsung, такі як приватний дисплей.

І все ж важко не звернути увагу на те, що POCO F9 Ultra пропонує порівнянні, а в деяких аспектах навіть кращі технічні характеристики за значно нижчу ціну. Від акумулятора на 8000 мА·год із 100-ватним заряджанням до потужних динаміків Bose та ігрової частоти оновлення — телефон вийшов більш утилітарним, орієнтованим на інтенсивне використання, ігри та мультимедіа.

З огляду на 6+ років експлуатації це менш надійний варіант, оскільки він перестане отримувати оновлення Android раніше, ніж аналог від Samsung. Також не всім подобається своєрідна прошивка HyperOS через наявність реклами, яку, втім, легко вимкнути. На Samsung, справедливості заради, теж є зайві попередньо встановлені додатки. Якщо для вас головне в смартфоні — це флагманські характеристики за меншу ціну, POCO F9 Ultra — дуже сильна пропозиція у 2026 році.

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