Найкращі недорогі смартфони, які можна придбати зараз: топ-5 варіантів вересня 2026 року

Восени 2026 року бренди Samsung, Xiaomi, POCO та Motorola пропонують доступні телефони високої якості.

Фокус підібрав п’ять актуальних смартфонів бюджетної категорії від перевірених виробників. Звертаємо вашу увагу як на останні новинки, так і на моделі, що вийшли раніше, з хорошим співвідношенням ціни та якості.

Samsung Galaxy A07s

Смартфон Samsung Galaxy A07s — це нова базова модель у лінійці Galaxy. A07s оснащений 6,7-дюймовим PLS LCD-дисплеєм із частотою оновлення 90 Гц та роздільною здатністю HD+ (1600x720). Корпус захищений від бризок і пилу за стандартом IP54, а на бічній грані розташований сканер відбитків пальців. Головною особливістю телефону стала програмна підтримка: A07s працює під управлінням ОС Android 16 з інтерфейсом One UI і гарантовано отримає до 6 великих оновлень системи.

Відео дня

Смартфон Samsung Galaxy A07s Фото: gsmarena.com

За продуктивність відповідає 6-нм процесор MediaTek Helio G99+. Акумулятор ємністю 5000 мА·год підтримує 25-ватну дротову зарядку. Що стосується камер, то в наявності 50-мегапіксельний основний модуль і 8-мегапіксельна фронтальна камера. У пристрої збережено 3,5-мм роз'єм для навушників і передбачено слот для розширення пам'яті за допомогою карти microSDXC.

Ціна в Україні:

Samsung Galaxy A07s 4/128: 9699 грн

POCO M8 5G

Смартфон POCO M8 5G призначений для користувачів, яким важливі якісний екран та фізична надійність. Телефон отримав 6,77-дюймовий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю Full HD+, частотою оновлення 120 Гц і піковою яскравістю до 3200 ніт. Дисплей використовує високочастотну ШІМ (3840 Гц) для зменшення навантаження на очі та оснащений піддисплейним сканером відбитків пальців. Корпус POCO M8 5G захищений від пилу та води за стандартами IP65/IP66, а також витримує падіння на тверду поверхню з висоти до 1,7 метра.

Смартфон POCO M8 5G Фото: gsmarena.com

У пристрої встановлено чіпсет Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 із непоганою продуктивністю для цієї ціни. Використовується акумулятор ємністю 5520 мА·год з підтримкою швидкої зарядки потужністю 45 Вт та реверсивної дротової зарядки на 18 Вт. Основна 50-мегапіксельна камера вміє записувати відео у форматі 4K зі швидкістю 30 к/с, а селфі-модуль має роздільну здатність 20 Мп. За звук відповідають стереодинаміки з Dolby Atmos, а операційною системою є Android 15 з оболонкою HyperOS 2.

Ціна в Україні:

POCO M8 5G 8/256 ГБ: 11 999 грн

Motorola Moto G77

Смартфон Moto G77 привертає увагу стильним дизайном та великим дисплеєм із чудовими характеристиками. Гаджет оснащений задньою панеллю з екошкіри та захищений від зовнішніх впливів відповідно до стандартів IP64 та MIL-STD-810H. Екран Moto G77 діагоналлю 6,78 дюйма виконаний за технологією AMOLED із роздільною здатністю 2772x1272 пікселів (1,5K), 10-бітною глибиною кольору, підтримкою 120 Гц і піковою яскравістю 5000 ніт, а зверху захищений загартованим склом Gorilla Glass 7i.

Смартфон Motorola Moto G77 Фото: notebookcheck.com

Оскільки головна родзинка телефону — дисплей, на "залізі" дещо заощадили. Процесор тут досить базовий — MediaTek Dimensity 6400, але для повсякденних завдань його вистачить. Фотоможливості Moto G77 представлені 108-мегапіксельною основною камерою з системою оптичної стабілізації (OIS) та 8-мегапіксельним надширококутним модулем, тоді як селфі-камера має роздільну здатність 32 Мп. Акумулятор ємністю 5200 мА·год заряджається від 30-ватного адаптера. До комплектації Moto G77 входять стереодинаміки з Dolby Atmos, сканер відбитків пальців у кнопці живлення та підтримка карт eSIM.

Ціна в Україні:

Moto G77 8/256: 11 999 грн

Xiaomi REDMI Note 15 Pro

Смартфон Xiaomi REDMI Note 15 Pro також цікавий з точки зору мультимедійних завдань. Пристрій оснащений 6,77-дюймовим AMOLED-дисплеєм із частотою оновлення 120 Гц, піковою яскравістю 3200 ніт і захисним склом Gorilla Glass Victus 2. Корпус телефону захищений від пилу та бризок за стандартом IP65, а сканер відбитків пальців вбудований під екран. Гучні стереодинаміки з технологією Dolby Atmos також присутні.

Смартфон Redmi Note 15 Pro 4G Фото: gsmarena.com

За швидкість роботи REDMI Note 15 Pro відповідає чіпсет MediaTek Helio G200 Ultra. За технічними характеристиками процесор не надто відрізняється від Helio G99, тому продуктивність, на жаль, лише початкового рівня. А ось головною перевагою смартфона стала 200-мегапіксельна основна камера з оптичною стабілізацією (OIS), доповнена надширококутною камерою на 8 Мп. Автономність забезпечує ємний акумулятор на 6500 мА·год із 45-ватним швидким заряджанням. Модель працює під управлінням Android 15 з інтерфейсом HyperOS 2 (оновлення до актуальних версій ще надходять) і оснащена ІЧ-портом.

Ціна в Україні:

Xiaomi REDMI Note 15 Pro 8/256 ГБ: 12 999 грн

Xiaomi REDMI Note 17 5G

Смартфон Xiaomi REDMI Note 17 5G — це новинка, яка вражає насамперед надзвичайно ємним акумулятором. Смартфон оснащений великим 6,99-дюймовим AMOLED-дисплеєм із частотою оновлення 120 Гц та склом Gorilla Glass 7i. Головна перевага — кремній-вуглецевий акумулятор ємністю 7700 мА·год, найємніший серед телефонів цієї добірки. Підтримується дротова зарядка потужністю 45 Вт та зворотна зарядка на 22,5 Вт.

Смартфон Xiaomi REDMI Note 17 5G Фото: allo.ua

Процесор Qualcomm Snapdragon 4 Gen 4, хоча формально й новіший за перераховані вище аналоги, всередині має звичний набір ядер. Отже, телефон працюватиме нормально, але не варто розраховувати на високі показники у ресурсоємних іграх. Комплект камер складається з 50-мегапіксельного основного сенсора та 16-мегапіксельної фронтальної камери.

Корпус REDMI Note 17 5G має ступінь захисту IP65, а в дисплей вбудовано оптичний сканер відбитків пальців. Телефон працює на базі ОС Android 16 з оболонкою HyperOS 3 і має інфрачервоний порт для керування побутовою технікою.

Ціна в Україні:

Xiaomi REDMI Note 17 5G 6/128 ГБ: 12 999 грн

Раніше повідомлялося про майбутній недорогий смартфон з акумулятором на 7500 мА·год. POCO C95 Pro готується до виходу.