Новий процесор для найдешевших смартфонів 2026 року: що нового в MediaTek Helio G99+

MediaTek анонсувала чіп Helio G99+ для бюджетних 4G-смартфонів.

Це дещо вдосконалена версія популярної платформи Helio G99 (6-нм технологічний процес TSMC, ядра Cortex A76 + A55), але з покращенням щодо оперативної пам’яті, пише Android Headlines.

Головна відмінність — пам'ять LPDDR5X

Окрім застарілого стандарту LPDDR4X, процесор тепер підтримує швидку оперативну пам’ять LPDDR5X зі швидкістю передачі даних до 5500 Мбіт/с. Це прискорює запуск програм та підвищує відгук системи під час багатозадачності.

Базова архітектура чіпа не змінилася:

Процесорні ядра: 2 ядра Cortex-A76 (2,2 ГГц) і 6 ядер Cortex-A55 (2,0 ГГц).

2 ядра Cortex-A76 (2,2 ГГц) і 6 ядер Cortex-A55 (2,0 ГГц). Графіка: відеоприскорювач Mali-G57 MC2.

відеоприскорювач Mali-G57 MC2. Накопичувач: флеш-пам'ять стандарту UFS 2.2.

За впровадження пам'яті LPDDR5X у поєднанні з Helio G99+ відповідають виробники самих гаджетів. Звісно, в умовах кризи оснастити недорогий смартфон сучасним стандартом оперативної пам'яті непросто, але технічно така можливість тепер існує.

Відео дня

MediaTek Helio G99+ — новий чіп для бюджетних смартфонів Фото: MediaTek

Дисплей та робота під навантаженням

Чіпсет розрахований на екрани з роздільною здатністю до Full HD+ (2520×1080) та частотою оновлення 120 Гц. Технологія MediaTek Intelligent Display Sync динамічно знижує частоту оновлення екрана в статичних сценаріях для економії заряду. А механізм Intelligent Resource Management Engine допомагає підтримувати стабільну частоту кадрів в іграх під час тривалого навантаження.

Камери, мультимедіа та зв’язок

Камери: підтримка одного фотомодуля до 108 Мп або двох фронтальних сенсорів по 16 Мп.

підтримка одного фотомодуля до 108 Мп або двох фронтальних сенсорів по 16 Мп. Відео: відтворення роликів у кодеках H.264, H.265/HEVC та VP-9 у роздільній здатності 2K при 30 к/с або Full HD при 60 к/с.

відтворення роликів у кодеках H.264, H.265/HEVC та VP-9 у роздільній здатності 2K при 30 к/с або Full HD при 60 к/с. Зв'язок: 4G-модем Cat-13 (4×4 MIMO, 256QAM, VoLTE), Wi-Fi 5 та Bluetooth 5.2.

Раніше повідомлялося, що OnePlus 16 отримає найбільший акумулятор в історії бренду.

Також "Фокус" писав про 5 смартфонів, які за потужністю перевершують Pixel 11.