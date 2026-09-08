Новий процесор для найдешевших смартфонів 2026 року: що нового в MediaTek Helio G99+
MediaTek анонсувала чіп Helio G99+ для бюджетних 4G-смартфонів.
Це дещо вдосконалена версія популярної платформи Helio G99 (6-нм технологічний процес TSMC, ядра Cortex A76 + A55), але з покращенням щодо оперативної пам’яті, пише Android Headlines.
Головна відмінність — пам'ять LPDDR5X
Окрім застарілого стандарту LPDDR4X, процесор тепер підтримує швидку оперативну пам’ять LPDDR5X зі швидкістю передачі даних до 5500 Мбіт/с. Це прискорює запуск програм та підвищує відгук системи під час багатозадачності.
Базова архітектура чіпа не змінилася:
- Процесорні ядра: 2 ядра Cortex-A76 (2,2 ГГц) і 6 ядер Cortex-A55 (2,0 ГГц).
- Графіка: відеоприскорювач Mali-G57 MC2.
- Накопичувач: флеш-пам'ять стандарту UFS 2.2.
За впровадження пам'яті LPDDR5X у поєднанні з Helio G99+ відповідають виробники самих гаджетів. Звісно, в умовах кризи оснастити недорогий смартфон сучасним стандартом оперативної пам'яті непросто, але технічно така можливість тепер існує.
Дисплей та робота під навантаженням
Чіпсет розрахований на екрани з роздільною здатністю до Full HD+ (2520×1080) та частотою оновлення 120 Гц. Технологія MediaTek Intelligent Display Sync динамічно знижує частоту оновлення екрана в статичних сценаріях для економії заряду. А механізм Intelligent Resource Management Engine допомагає підтримувати стабільну частоту кадрів в іграх під час тривалого навантаження.
Камери, мультимедіа та зв’язок
- Камери: підтримка одного фотомодуля до 108 Мп або двох фронтальних сенсорів по 16 Мп.
- Відео: відтворення роликів у кодеках H.264, H.265/HEVC та VP-9 у роздільній здатності 2K при 30 к/с або Full HD при 60 к/с.
- Зв'язок: 4G-модем Cat-13 (4×4 MIMO, 256QAM, VoLTE), Wi-Fi 5 та Bluetooth 5.2.
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