5 смартфонів, які перевершують Pixel 11 за потужністю: Motorola, Samsung, OnePlus, ZTE (фото)

Компанія Google нещодавно випустила Pixel 11, оснащений чіпсетом Tensor і дорожчий за свого попередника, проте існують й інші Android-смартфони, які перевершують його за продуктивністю.

Семирічний період підтримки виглядає вражаюче, однак не можна з упевненістю сказати, чи зможе новий смартфон Google залишатися актуальним так само довго, як Galaxy S26. Встановлені в цьому пристрої чипи Snapdragon преміум-класу можуть забезпечити більший запас продуктивності для майбутніх функцій Android та можливостей штучного інтелекту порівняно з процесором Tensor G6 у Pixel 11, пише bgr.com.

Samsung Galaxy S25

Смартфони Samsung Galaxy S25 Фото: androidauthority.com

Випущений у січні 2025 року, Galaxy S25 є гідною альтернативою Pixel 11. Як і Google, Samsung надає 7-річну гарантію програмної підтримки для своїх флагманів (оновлення Android та патчі безпеки), до яких входять моделі Galaxy S25 та Galaxy S26. При цьому 3-нанометровий чип Snapdragon 8 Elite у Galaxy S25 забезпечує значно вищу продуктивність порівняно з Tensor G6. У тестах Geekbench 6 смартфон Samsung набирає 3037 балів (в одноядерному режимі) і 9669 балів (у багатоядерному), тоді як показники Pixel 11 становлять 2575 і 6027 балів відповідно.

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Різниця в графічній продуктивності є ще більш суттєвою — цей аспект важливий для покупців Android-смартфонів, які захоплюються мобільними іграми. У тесті 3DMark Wild Life Extreme (WLE) від UL модель Pixel 11 набирає в середньому 3353 бали, тоді як результат Galaxy S25 становить 5959 балів (за даними PhoneArena). Galaxy S25, який зараз можна придбати приблизно за 700 доларів, набагато краще справляється з високими навантаженнями, зокрема з іграми. Навіть значно дорожчий Pixel 11 Pro XL набирає лише 3462 бали в графічному тесті 3DMark від PhoneArena.

Серед інших примітних характеристик Galaxy S25: 6,2-дюймовий дисплей із частотою оновлення 120 Гц і піковою яскравістю 2600 ніт, 12 ГБ оперативної пам’яті, 128 ГБ вбудованої пам’яті та акумулятор ємністю 4000 мА·год із підтримкою дротового заряджання потужністю 25 Вт. Система камер складається з трьох модулів: 50-мегапіксельного (ширококутного), 12-мегапіксельного (надширококутного) та 10-мегапіксельного (телеоб'єктив).

Pixel 11 вартістю 899 доларів оснащений 6,3-дюймовим дисплеєм із частотою оновлення 60–120 Гц і піковою яскравістю 3000 ніт, а також 12 ГБ оперативної пам’яті, накопичувачем на 256 ГБ та акумулятором ємністю 4985 мА·год із підтримкою дротової зарядки потужністю 30 Вт. Система камер включає три об'єктиви: 48-мегапіксельний (ширококутний), 13-мегапіксельний (надширококутний) і 10,8-мегапіксельний (телеоб'єктив).

Motorola Razr Ultra (2025)

Телефон Motorola Razr Ultra (2025) Фото: Скриншот

Випущений у квітні 2025 року Motorola Razr Ultra (2025) оснащений тим самим чипом Snapdragon 8 Elite, що й Galaxy S25. Це означає, що складаний пристрій демонструє продуктивність, порівнянну з флагманом 2025 року: у тестах Geekbench 6 він набирає 2796 і 8823 бали. У рейтингу 3DMark WLE від PhoneArena модель Razr Ultra досягає показника 5910 балів. У своєму огляді, опублікованому в травні 2025 року, видання Tom's Guide назвало Motorola Razr Ultra "найпотужнішим розкладним смартфоном на сьогодні", порівнявши його з іншими подібними пристроями на ринку, зокрема Motorola Razr Ultra (2024) та Galaxy Z Flip 6 (2024).

Хоча на початку продажів Motorola Razr Ultra (2025) коштувала 1299 доларів, через рік після виходу її можна придбати приблизно за 700 доларів. Цей телефон перевершує базову версію Pixel 11 за потужністю, а також за обсягом оперативної пам'яті (16 ГБ) і вбудованої пам'яті (512 ГБ). Серед інших характеристик: складаний 7-дюймовий дисплей та додатковий 4-дюймовий зовнішній екран. Обидва екрани підтримують частоту оновлення 165 Гц і пікову яскравість 4500 ніт. "Розкладачка" оснащена акумулятором ємністю 4700 мА·год з підтримкою дротової зарядки потужністю 68 Вт, а також подвійною камерою на 50 Мп (з ширококутним і надширококутним модулями) на задній панелі.

На жаль, програмна підтримка — не найсильніша сторона Motorola. Motorola Razr Ultra отримуватиме оновлення ПЗ лише протягом 3-х років, при тому що пристрій вийде на ринок із попередньо встановленою ОС Android 15. Можливо, цього буде достатньо для користувачів, які часто змінюють телефони.

ZTE Nubia Z80 Ultra

ZTE Nubia Z80 Ultra Фото: Android Police

ZTE Nubia Z80 Ultra — ще один флагман на базі Android, випущений у 2025 році, який перевершує Pixel 11 за продуктивністю. Крім того, цей смартфон доступніший: ціна версії з 16 ГБ оперативної та 512 ГБ вбудованої пам'яті починається від 799 доларів (без урахування знижок). Модель із 12 ГБ оперативної та 256 ГБ вбудованої пам’яті коштує від 649 доларів.

Флагман ZTE оснащений 6,85-дюймовим дисплеєм із частотою оновлення 144 Гц та піковою яскравістю 2000 ніт. Смартфон також отримав кремній-вуглецевий акумулятор ємністю 7200 мА·год із підтримкою зарядки потужністю 80 Вт (як дротової, так і бездротової). Система основних камер включає два 50-мегапіксельні сенсори (ширококутний і надширококутний) та 64-мегапіксельний телеоб'єктив. На передній панелі розташована піддисплейна камера — унікальне конструктивне рішення, якого немає в інших смартфонах із цього списку. Nubia Z80 Ultra вийшла з попередньо встановленою ОС Android 16 наприкінці жовтня 2025 року, проте пристрій, ймовірно, отримає лише одне велике оновлення системи. Це означає, що смартфон оновиться до Android 17, хоча компанія Nubia продовжуватиме підтримувати модель Z80 Ultra протягом 3 років. Це значно менш вигідні умови програмної підтримки порівняно зі смартфонами Pixel, починаючи з моделі Pixel 8 (включно з Pixel 11).

У тестах Geekbench 6 модель Nubia Z80 Ultra набирає 3487 та 10 550 балів завдяки флагманському процесору Snapdragon 8 Elite Gen 5, який також використовується в інших смартфонах із цього списку, таких як OnePlus 15 і Galaxy S26. У графічному тесті 3DMark WLE від PhoneArena смартфон показав результат 6324 бали.

OnePlus 15

Смартфон OnePlus 15 Фото: Wired

OnePlus 15, можливо, стане чудовою альтернативою Pixel 11, перевершуючи його за продуктивністю процесора та графічного прискорювача. Смартфон вийшов наприкінці жовтня 2025 року, а його стартова ціна склала 900 доларів за версію з 12 ГБ оперативної пам’яті та накопичувачем на 256 ГБ.

Пристрій оснащений чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5, що забезпечує продуктивність на рівні Nubia Z80 Ultra. У бенчмарку Geekbench 6 пристрій набирає 3551 і 10 415 балів, а в тесті 3DMark WLE (за даними PhoneArena) — до 5328 балів. Незважаючи на те, що процесор і графіка OnePlus 15 потужніші, ніж у Pixel 11, цей смартфон має той самий недолік, що й деякі інші моделі зі списку: менш тривала програмна підтримка. Втім, флагман OnePlus отримуватиме великі оновлення Android протягом чотирьох років, що вигідно відрізняє його від моделей Motorola та Nubia.

Як і інші флагмани з цього списку, цей пристрій вирізняється не лише високою продуктивністю. Смартфон отримав 6,78-дюймовий екран (з частотою оновлення 165 Гц і піковою яскравістю 3500 ніт за результатами тестів PhoneArena), до 16 ГБ оперативної пам’яті та накопичувач об’ємом до 1 ТБ. На задній панелі розташована система з 3-х камер (3 сенсори по 50 Мп), а потужний кремній-вуглецевий акумулятор (7300 мА·год) справив на нас сильне враження під час огляду OnePlus 15.

Samsung Galaxy S26

Смартфон Samsung Galaxy S26 Фото: Android Central

У своєму анонсі Google повідомила, що всі нові моделі Pixel оснащені чипом Tensor G6 — найшвидшим і найпотужнішим процесором компанії на сьогодні, покликаним зробити роботу пристроїв більш інтуїтивно зрозумілою, плавною та корисною. Однак, хоч би як вражаюче не звучали ці вдосконалення, загальна продуктивність Pixel 11 блідне на тлі стандартної моделі Galaxy S26.

Флагман Samsung отримав спеціальну версію процесора Snapdragon 8 Elite Gen 5 від Qualcomm, оптимізовану для пристроїв Galaxy. У тесті Geekbench 6 смартфон набирає до 3586 і 10 545 балів, а згідно з даними PhoneArena, результат у тесті 3DMark WLE сягає 6607 балів. Решта характеристик Galaxy S26 можуть здатися знайомими, оскільки пристрій практично ідентичний своєму попереднику. Смартфон оснащений 6,3-дюймовим дисплеєм із частотою оновлення 120 Гц і піковою яскравістю 2600 ніт, має 12 ГБ оперативної пам’яті, накопичувач об’ємом до 512 ГБ і потрійну камеру на задній панелі (основна на 50 Мп, надширококутна на 12 Мп і телеоб’єктив на 10 Мп). Ємність акумулятора збільшена порівняно з Galaxy S25 і становить 4300 мА·год; підтримується зарядка потужністю 25 Вт.

Як і на Galaxy S25, на цей пристрій поширюється 7-річна гарантія Samsung на оновлення ПЗ (включно з Android та патчами безпеки). З огляду на все вищесказане, Galaxy S26 перевершує Pixel 11, а його ціна стартує від 800 доларів.

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