Портативні зарядні станції: три найкращі варіанти від Jackery, Anker, EcoFlow (фото)

Експерти протестували кілька зарядних пристроїв і дійшли висновку, що найкращими є такі моделі: Anker C1000 Gen 2, Jackery 2000 v2 та EcoFlow Delta Pro 3.

Портативні зарядні станції — ідеальне рішення для ситуацій, коли відключають електроенергію. Вони є чудовою альтернативою гучним і смердючим бензиновим генераторам. На відміну від останніх, такі станції не виділяють смертельно небезпечний чадний газ, а заряджати їх можна від сонячних панелей, пише outdoorgearlab.com.

Jackery 2000 v2

Jackery 2000 v2 Фото: techreviewer.de

Це найкраща станція для тих, кому потрібне додаткове джерело енергії під час багатоденного походу або тривалого відключення електроенергії. На Amazon її можна придбати дешевше, ніж за 900 доларів. Пристрій важить близько 18 кг, тому більшості користувачів буде нескладно його спакувати та перенести; крім того, до нього легко підключити сонячні панелі для підзарядки. Це найкращий вибір для забезпечення автономності.

Відео дня

Технічні характеристики:

Виміряна енергоємність: 1710 Вт·год

Макс. потужність: 2200 Вт

Макс. струм: 18 А

Вага: 17,6 кг

Вихідні роз'єми: розетки — 3, 1 USB-A, 2 USB-C, автомобільна розетка (12 В) — 1

Anker C1000 Gen 2

Anker C1000 Gen 2 Фото: Mashable

Оптимальним вибором за співвідношенням ціни та якості для більшості користувачів є Anker C1000 Gen 2. Вона задовольняє основні потреби: дозволяє з комфортом пережити відключення світла, забезпечує енергією під час кемпінгу або слугує джерелом живлення там, де немає доступу до розетки. За доступною ціною у 530 доларів ця модель пропонує ідеальний баланс вартості, потужності та портативності: її можливостей достатньо для більшості завдань, при цьому вона не вимагає величезних витрат.

Ємність вбудованого акумулятора цієї портативної зарядної станції становить 1 024 Вт·год. Літій-залізо-фосфатна (LiFePO4) батарея розрахована на 4000 циклів заряджання до збереження 80 % початкової ємності. Номінальна ємність при високій внутрішній напрузі акумуляторної збірки — 20 000 мА·год. Вихідна номінальна потужність — 2000 Вт, пікова — до 3000 Вт.

Технічні характеристики:

Виміряна вихідна енергія: 890 Вт·год

Макс. потужність: 1800 Вт

Макс. струм: 15 А

Вага: 11,4 кг

Розетки: змінного струму — 6, 2 USB-A, 2 USB-C, автомобільна розетка (12 В) — 1

EcoFlow Delta Pro 3

EcoFlow Delta Pro 3 Фото: Скриншот

Якщо головна мета — забезпечити резервне живлення для дому, варто звернути увагу на EcoFlow Delta Pro 3. Ця модель розроблена спеціально для домашнього резервного енергопостачання; за допомогою додаткового комплекту перемикання її можна підключити безпосередньо до електрощита. Станція має вражаючу ємність 4,0 кВт·год, яку за потреби можна збільшити до 48 кВт·год.

Технічні характеристики:

Виміряна енергоємність: 3790 Вт·год

Макс. потужність: 4000 Вт

Макс. струм: 30,0 А

Вага: 51,8 кг

Вихідні роз'єми: розетки — 7, 2 USB-A, 2 USB-C, автомобільна розетка (12 В) — 1.

Раніше повідомлялося про 5 нових зарядних станцій від Bluetti, EcoFlow та Anker 2026 року. У огляді представлено найновіші моделі портативних зарядних пристроїв, які підходять для використання у квартирах, офісах та на підприємствах.