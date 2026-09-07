Портативные зарядные станции: три лучших варианта от Jackery, Anker, EcoFlow (фото)

Эксперты протестировали несколько зарядок и пришли к выводу, что самыми лучшими являются такие модели: Anker C1000 Gen 2, Jackery 2000 v2 и EcoFlow Delta Pro 3.

Портативные зарядные станции — идеальное решение для ситуаций, когда отключают электричество. Они служат отличной альтернативой шумным и пахучим бензиновым генераторам. В отличие от последних, такие станции не выделяют смертельно опасный угарный газ, а заряжать их можно от солнечных панелей, пишет outdoorgearlab.com.

Jackery 2000 v2

Jackery 2000 v2 Фото: techreviewer.de

Это лучшая станция для тех, кому требуется дополнительный источник энергии во время многодневного похода или длительного отключения электричества. На Amazon ее можно приобрести дешевле чем за 900 долларов. Устройство весит около 18 кг, поэтому большинству пользователей будет несложно его упаковать и перенести; кроме того, к нему легко подключить солнечные панели для подзарядки. Это фаворит для создания автономных условий.

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Технические характеристики:

Измеренная энергоемкость: 1710 Вт·ч

Макс. мощность: 2200 Вт

Макс. ток: 18 А

Вес: 17,6 кг

Выходные разъемы: розетки — 3, 1 USB-A, 2 USB-C, автомобильная розетка (12 В) — 1

Anker C1000 Gen 2

Anker C1000 Gen 2 Фото: Mashable

Оптимальным выбором по соотношению цены и качества для большинства пользователей является Anker C1000 Gen 2. Она закрывает основные потребности: позволяет с комфортом пережить отключение света, обеспечивает энергией в кемпинге или служит источником питания там, где нет доступа к розетке. При доступной цене в 530 долларов эта модель предлагает идеальный баланс стоимости, мощности и портативности: ее возможностей достаточно для большинства задач, при этом она не требует огромных затрат.

Емкость встроенного аккумулятора портативной этой зарядной станции составляет 1 024 Вт·ч. Литий-железо-фосфатная (LiFePO4) батарея рассчитана на 4000 циклов зарядки до сохранения 80% первоначальной емкости. Номинальная емкость при высоком внутреннем напряжении аккумуляторной сборки — 20 000 мА·ч. Выходная номинальная мощность — 2000 Вт, пиковая — до 3000 Вт.

Технические характеристики:

Измеренная выходная энергия: 890 Втч

Макс. мощность: 1800 Вт

Макс. ток: 15 А

Вес: 11,4 кг

Розетки: переменного тока — 6, 2 USB-А, 2 USB-C, автомобильная розетка (12 В) — 1

EcoFlow Delta Pro 3

EcoFlow Delta Pro 3 Фото: Скриншот

Если главная цель — обеспечить резервное питание для дома, стоит обратить внимание на EcoFlow Delta Pro 3. Эта модель разработана специально для домашнего резервного энергоснабжения; при использовании дополнительного комплекта переключения ее можно подключить напрямую к электрощиту. Станция обладает впечатляющей емкостью 4,0 кВт·ч, которую при необходимости можно увеличить до 48 кВт·ч.

Технические характеристики:

Измеренная энергоемкость: 3790 Вт·ч

Макс. мощность: 4000 Вт

Макс. ток: 30,0 А

Вес: 51,8 кг

Выходные разъемы: розетки — 7, 2 USB-A, 2 USB-C, автомобильная розетка (12 В) — 1.

Ранее сообщали о 5-ти новых зарядных станциях от Bluetti, EcoFlow, Anker 2026 года. В обзоре представлены новейшие модели портативных зарядок, которые подходят для использования в квартирах, офисах и на предприятиях.