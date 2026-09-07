Топ-5 новых зарядных станций от Bluetti, EcoFlow, Anker 2026 года: чем удивили бренды (фото)

В обзоре представлены новейшие модели портативных зарядок, которые подходят для использования в квартирах, офисах и на предприятиях.

С сентября 2026 года наблюдается обновление линеек зарядных станций, и не спроста. Дело в том, что компании-производители участвуют в выставке электроники IFA 2026. Фокус расскажет о новинках, которые уже представлены в Европе.

Новые зарядные станции 2026

Bluetti Pioneer 5000 E-Generator Фото: Bluetti

Bluetti Pioneer 5000 E-Generator. Это электрический генератор мощностью 5 кВт (пиковая мощность достигает 18 кВт) и емкостью 5120 Вт·ч. Он позиционируется как тихая и экологически чистая замена бензиновым генераторам для рабочих площадок, небольших предприятий. Заряжается с 5% до 80% всего за один час, пишет energy-storage.news.

EcoFlow RIVER Gen4 Фото: EcoFlow

EcoFlow RIVER Gen4. Компания презентовала четвертое поколение компактных станций, которые подойдут для использования в квартире. Модели стали легче, имеют поддержку 140-ваттной двунаправленной зарядки через USB-C и функцию мгновенного переключения ИБП (UPS) со скоростью менее 10 миллисекунд. Станция восполняет 80% заряда за рекордные 42 мин., сообщает channelnews.com.au.

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Anker SOLIX C1000 Gen 2 Фото: Anker

Anker SOLIX C1000 Gen 2 являет собой второе поколение зарядок среднего ценового сегмента, говорится в материале издания outdoorgearlab.com. Она оснащена батареей LiFePO4 емкостью 1024 Вт·ч и выдает постоянную мощность в 2000 Вт. В комплект входит сверхбыстрая зарядка HyperFlash.

Bluetti Elite 100 mini Фото: Bluetti

Bluetti Elite mini Series. Бренд порадовал тремя новыми зарядными станциями емкостью от 288 Вт·ч до 2009 Вт·ч для применения в квартирах и офисах. В сентябре уже поступила в продажу модель из этой серии — Elite 100 Mini на 1004 Вт·ч.

Anker SOLIX C300 DC Фото: androidpolice.com

Anker SOLIX C300 DC. Данная модель не располагает тяжелыми инверторами переменного тока (AC), но зато у нее есть высокоскоростные DC-порты (включая два USB-C по 140 Вт). Это позволило разработчикам существенно снизить вес и габариты устройства, сохранив при этом высокую емкость для зарядки ноутбуков и гаджетов. Поэтому она годится для использования в квартирах и офисах.

Ранее писали о том, что Anker выпустила среднебюджетную зарядную станцию. Ее уже можно купить в Европе. Ранее эта зарядная станция была доступна только в США.