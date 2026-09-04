Выручит во время отключений света: Anker выпустила среднебюджетную зарядную станцию (фото)

Компания Anker официально представила в Европе относительно доступную портативную электростанцию Solix S2000. Ранее эта зарядная станция была доступна только в США.

Anker Solix S2000 позиционируется как самая маленькая и самая легкая электростанция мощностью 2 кВт·ч. Она может питать несколько устройств одновременно и использоваться в качестве источника бесперебойного питания (ИБП), говорится на сайте Anker.

Зарядная станция оснащена аккумуляторными элементами LFP емкостью 314 А·ч, которые, как утверждается, сохраняют до 60 % своей емкости после 10 000 циклов зарядки/разрядки. Ее габариты составляют 20,8 × 28,2 × 32,3 см, а вес — 16,2 кг.

Anker Solix S2000 Фото: Anker

Благодаря емкости 2010 Вт·ч Solix S2000 может обеспечить до 35 часов резервного питания холодильника объемом 700 литров. По данным Anker, это на 20 % дольше, чем могут предложить конкуренты. Потребление энергии в режиме ожидания составляет 6 Вт, а технология OptiSave 2.0 оптимизирует работу при небольших нагрузках до 100 Вт.

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Anker Solix S2000 Фото: Anker

Спереди можно заметить розетки с номинальной мощностью 1500 Вт и пиковой мощностью 3000 Вт. Они могут питать такие приборы, как холодильники, микроволновые печи, электрические чайники и фены. Также имеются USB-порты мощностью до 100 Вт для зарядки смартфонов, ноутбуков и других гаджетов.

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Поскольку время переключения Anker Solix S2000 составляет менее 10 мс, его можно использовать в качестве ИБП для роутеров, телевизоров, компьютеров и аппаратов CPAP. Также имеется сопутствующее приложение, которое можно использовать для удаленного мониторинга, управления устройством и обновления прошивки.

Что касается зарядки самой станции, солнечная панель мощностью 400 Вт зарядит ее до 80 % за 4,5 часа, а розетка мощностью 1600 Вт — до 80 % за 1,2 часа. Если использовать одновременно солнечный вход и розетку, это обеспечит зарядку до 80% за 1 час. Также есть возможность зарядки от генератора и от автомобиля через специальное зарядное устройство.

Цена Anker Solix S2000 — 699,99 евро (около 36 370 грн).

Anker Solix S2000 Фото: Anker

Напомним, что компания Cuktech представила портативную зарядную станцию Cuktech Power Bank 600.

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