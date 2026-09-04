Виручить під час відключень світла: Anker випустила середньобюджетну зарядну станцію (фото)

Компанія Anker офіційно представила відносно доступну портативну електростанцію Solix S2000 у Європі. Раніше зарядна станція була доступна лише у США.

Anker Solix S2000 позиціонується як найменша та найлегша електростанція потужністю 2 кВт·год. Вона може живити кілька приладів одночасно і використовуватися як джерело безперебійного живлення (ДБЖ), йдеться на сайті Anker.

Зарядна станція оснащена акумуляторними елементами LFP ємністю 314 А·год, які, як кажуть, зберігають до 60% своєї ємності після 10 000 циклів зарядки/зарядки. Вона має габарити 20,8 × 28,2 × 32,3 см та важить 16,2 кг.

Anker Solix S2000 Фото: Anker

Завдяки ємності 2010 Вт·год Solix S2000 може забезпечити до 35 годин резервного живлення холодильника місткістю 700 літрів. За даними Anker, це на 20% довше, ніж можуть запропонувати конкуренти. Споживання енергії в режимі очікування становить 6 Вт, а технологія OptiSave 2.0 оптимізує роботу при невеликих навантаженнях до 100 Вт.

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Anker Solix S2000 Фото: Anker

Спереду можна помітити розетки з номінальною потужністю 1500 Вт та піковою потужністю 3000 Вт. Вони можуть живити такі прилади, як холодильники, мікрохвильові печі, електричні чайники та фени. Також є USB-порти потужністю до 100 Вт для заряджання смартфонів, ноутбуків та інших гаджетів.

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Оскільки час перемикання Anker Solix S2000 становить менше 10 мс, її можна використовувати як ДБЖ для роутерів, телевізорів, комп'ютерів та апаратів CPAP. Також є супутній додаток, який можна використовувати для дистанційного моніторингу, керування пристроєм та оновлення прошивки.

Що стосується зарядки самої станції, сонячна панель потужністю 400 Вт зарядить її до 80% за 4,5 години, а розетка потужністю 1600 Вт — до 80% за 1,2 години. Якщо поєднати сонячний вхід та розетку, це забезпечить зарядку до 80% за 1 годину. Також є можливість заряджання від генератора та від автомобіля через спеціальний зарядний пристрій.

Ціна Anker Solix S2000 — 699.99 євро (близько 36 370 грн).

Anker Solix S2000 Фото: Anker

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