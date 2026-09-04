Виручить під час відключень світла: Anker випустила середньобюджетну зарядну станцію (фото)
Компанія Anker офіційно представила відносно доступну портативну електростанцію Solix S2000 у Європі. Раніше зарядна станція була доступна лише у США.
Anker Solix S2000 позиціонується як найменша та найлегша електростанція потужністю 2 кВт·год. Вона може живити кілька приладів одночасно і використовуватися як джерело безперебійного живлення (ДБЖ), йдеться на сайті Anker.
Зарядна станція оснащена акумуляторними елементами LFP ємністю 314 А·год, які, як кажуть, зберігають до 60% своєї ємності після 10 000 циклів зарядки/зарядки. Вона має габарити 20,8 × 28,2 × 32,3 см та важить 16,2 кг.
Завдяки ємності 2010 Вт·год Solix S2000 може забезпечити до 35 годин резервного живлення холодильника місткістю 700 літрів. За даними Anker, це на 20% довше, ніж можуть запропонувати конкуренти. Споживання енергії в режимі очікування становить 6 Вт, а технологія OptiSave 2.0 оптимізує роботу при невеликих навантаженнях до 100 Вт.
Спереду можна помітити розетки з номінальною потужністю 1500 Вт та піковою потужністю 3000 Вт. Вони можуть живити такі прилади, як холодильники, мікрохвильові печі, електричні чайники та фени. Також є USB-порти потужністю до 100 Вт для заряджання смартфонів, ноутбуків та інших гаджетів.Важливо
Оскільки час перемикання Anker Solix S2000 становить менше 10 мс, її можна використовувати як ДБЖ для роутерів, телевізорів, комп'ютерів та апаратів CPAP. Також є супутній додаток, який можна використовувати для дистанційного моніторингу, керування пристроєм та оновлення прошивки.
Що стосується зарядки самої станції, сонячна панель потужністю 400 Вт зарядить її до 80% за 4,5 години, а розетка потужністю 1600 Вт — до 80% за 1,2 години. Якщо поєднати сонячний вхід та розетку, це забезпечить зарядку до 80% за 1 годину. Також є можливість заряджання від генератора та від автомобіля через спеціальний зарядний пристрій.
- Ціна Anker Solix S2000 — 699.99 євро (близько 36 370 грн).
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