Недорога зарядна станція потужністю 600 Вт: представлено новинку Cuktech Power Bank (фото)

Компанія Cuktech представила портативну зарядну станцію Cuktech Power Bank 600. На відміну від кишенькових павербанків цього бренду, ця модель призначена для кемпінгу та аварійного електропостачання вдома.

Станція оснащена надійними літій-залізо-фосфатними (LiFePO4) елементами ємністю 512 Вт·год, ресурс яких становить 4000 циклів заряду зі збереженням понад 80 % початкової ємності, пише Gizmochina.

Пристрій забезпечує робочу потужність 600 Вт, але здатний короткочасно витримувати навантаження до 1000 Вт, що дозволяє підключати чайники, дрилі, мультиварки та автомобільні холодильники. Завдяки технології двонаправленого інвертора станція заряджається від побутової мережі від 0 до 100% всього за 1,5 години.

Крім того, підтримується зарядка від сонячних панелей, прикурювача та роз’єму Type-C. Користувачам доступне керування та моніторинг через додаток Xiaomi Home, а за безпеку відповідає восьмирівнева система захисту з чистою синусоїдою на виході.

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Основні характеристики

Ємність акумулятора: 512 Вт·год (LiFePO4, 4000 циклів).

512 Вт·год (LiFePO4, 4000 циклів). Потужність: 600 Вт (пікова — 1000 Вт).

600 Вт (пікова — 1000 Вт). Порти: 2x AC (розетки 220 В), 2x USB-C (до 140 Вт і 100 Вт), 2x USB-A, 1x автомобільний порт.

2x AC (розетки 220 В), 2x USB-C (до 140 Вт і 100 Вт), 2x USB-A, 1x автомобільний порт. Швидкість заряджання станції: 600 Вт (1,5 години до повних 100%).

600 Вт (1,5 години до повних 100%). Особливості: вогнетривкий корпус V-0, підтримка Xiaomi Home, протоколи PD, PPS, QC та фірмова швидка зарядка Xiaomi.

Ціна

Cuktech Power Bank 600 — 1399 юанів (~205 доларів).

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