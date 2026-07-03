Планшети для роботи та розваг: найкращі моделі від Honor, Xiaomi, Apple (фото)

У сьогоднішньому огляді представлені такі моделі планшетів, як Honor MagicPad 4, Xiaomi Pad 8 та iPad Air 2026.

Планшети цілком можуть замінити ноутбук, якщо мають великий екран і все необхідне програмне забезпечення. Вони набагато легші, компактніші та дешевші, тож варто придивитися до деяких моделей, вважає "Фокус".

Honor MagicPad 4

Планшет оснащений 12,3-дюймовим OLED-дисплеєм із надшвидкою частотою оновлення 165 Гц та значною піковою яскравістю — 2400 ніт. Для розваг і роботи MagicPad 4 пропонує все, чого тільки можна побажати. Тестувальники відзначають, що вдосконалена технологія екрану тепер доступна в пристрої товщиною всього 4,8 мм.

Планшет Honor MagicPad 4 Фото: techadvisor.com

Чипсет Snapdragon 8 Gen 5 забезпечує чудову продуктивність у повсякденних завданнях, яка значною мірою порівнянна з продуктивністю процесора Snapdragon 8 Elite. Вбудований режим ПК також дозволяє одночасно відкривати безліч додатків, змінюючи їхній розмір і переміщуючи на власний розсуд, відтворюючи відчуття роботи з традиційним настільним комп’ютером або ноутбуком.

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Недоліки полягають у тому, що MagicPad 4 має велику кількість попередньо встановленого непотрібного програмного забезпечення, а оновлення надходитимуть лише протягом 3-х років.

iPad Air 2026

Планшет iPad Air 2026 оснащений чипсетом M4, як і його попередник. Тестувальники відзначають, що цей процесор Apple забезпечує досить хорошу продуктивність, і саме тому його вирішили не замінювати в моделі 2026 року.

Планшет iPad Air 2026 Фото: techadvisor.com

Цей пристрій також має розширений обсяг оперативної пам'яті — 12 ГБ, на який можна покластися під час виконання ресурсоємних завдань, таких як ігри чи відеомонтаж.

Apple внесла кілька важливих змін до операційної системи, і все це завдяки більш потужному мережевому чипу N1. Тепер користувачам доступні Wi-Fi 7 та Bluetooth 6, що забезпечує вищу швидкість завантаження/вивантаження та надійніше з’єднання з гаджетами, що підтримують Bluetooth.

Не обійшлося й без недоліків: 60-герцова РК-панель застаріла порівняно з тим, що пропонують Honor і Samsung у своїх планшетах приблизно за ту саму ціну. Зарядка також, як і раніше, повільна.

Xiaomi Pad 8

Xiaomi Pad 8 пропонує ще кращі можливості, ніж попередня модель, завдяки суттєвому оновленню чіпсета. Pad 8 ще раз доводить, що жодна інша компанія не пропонує такого співвідношення ціни та якості, як Xiaomi, підкреслили тестувальники.

Планшет Xiaomi Pad 8 Фото: notebookcheck.net

На відміну від Pad 7, у якому використовувався чипсет середнього рівня, Pad 8 прагне досягти вищого рівня завдяки Snapdragon 8s Gen 4. Це той самий процесор, що й у Nothing Phone (3), і, за результатами тестів, він чудово працює, оскільки здатний без проблем запускати найвимогливіші 3D-ігри. На додаток до додаткової потужності планшет оснащений більш ємним акумулятором на 9200 мА·год, якого більш ніж достатньо для роботи протягом усього дня або, принаймні, для тривалої поїздки.

Xiaomi розчаровує не надто вражаючою обіцянкою лише 4-річної програмної підтримки.

Раніше повідомлялося, що дивна помилка займає понад 100 ГБ пам’яті на смартфонах. Системні дані та Apple Maps буквально поглинають весь обсяг внутрішньої пам’яті iPhone, але є три способи звільнити місце.