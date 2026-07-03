Планшеты для работы и развлечений: лучшие модели от Honor, Xiaomi, Apple (фото)

В сегодняшнем обзоре присутствуют такие модели планшетов, как Honor MagicPad 4, Xiaomi Pad 8 и iPad Air 2026.

Планшеты вполне могут заменить ноутбук, если располагают крупным экраном и всем необходимым ПО. Они намного легче, компактнее и дешевле, так что стоит присмотреться к некоторым экземплярам, считает Фокус.

Honor MagicPad 4

Планшет имеет 12,3-дюймовый OLED-дисплей со сверхбыстрой частотой обновления 165 Гц и солидной пиковой яркостью в 2400 нит. Для развлечений и работы MagicPad 4 предлагает все, что можно пожелать. Тестировщики отмечают, что улучшенная технология экрана теперь доступна в устройстве толщиной всего 4,8 мм.

Планшет Honor MagicPad 4 Фото: techadvisor.com

Чипсет Snapdragon 8 Gen 5 обеспечивает отличную производительность в повседневных задачах, в значительной степени сопоставимую с процессором Snapdragon 8 Elite. Встроенный режим ПК также позволяет одновременно открывать множество приложений, изменяя их размер и перемещая по своему усмотрению, воссоздавая ощущение работы с традиционным настольным компьютером или ноутбуком.

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Недостатки в том, что MagicPad 4 имеет большое количество предустановленного ненужного программного обеспечения, а обновления будут поступать только в течение 3-х лет.

iPad Air 2026

Планшет iPad Air 2026 оснащен чипсетом M4, как и его предшественник. Тестировщики отмечают, что этот процессор Apple обеспечивает довольно хорошую производительность, и именно поэтому его решили не заменять в модели 2026 года.

Планшет iPad Air 2026 Фото: techadvisor.com

Устройство предлагает также расширенный объем оперативной памяти в 12 ГБ, на который можно опереться при выполнении ресурсоемких задач, таких как игры или видеомонтаж.

Apple внесла несколько важных изменений в операционную систему, и все это благодаря более мощному сетевому чипу N1. Теперь пользователям доступны Wi-Fi 7 и Bluetooth 6, что обеспечивает более высокую скорость загрузки/выгрузки и более надежное соединение с гаджетами, поддерживающими Bluetooth.

Без минусов не обошлось: 60-герцовая ЖК-панель устарела по сравнению с тем, что предлагают Honor и Samsung в своих планшетах примерно по той же цене. Зарядка также по-прежнему медленная.

Xiaomi Pad 8

Xiaomi Pad 8 предлагает еще лучшие возможности, чем предыдущая модель, благодаря значительному обновлению чипсета. Pad 8 еще раз доказывает, что ни одна другая компания не предлагает такое соотношение цены и качества, как Xiaomi, подчеркнули тестировщики.

Планшет Xiaomi Pad 8 Фото: notebookcheck.net

В отличие от Pad 7, который использовал чипсет среднего уровня, Pad 8 стремится к более высокому уровню, используя Snapdragon 8s Gen 4. Это тот же процессор, что и в Nothing Phone (3), и, по результатам тестов, он прекрасно работает, т.к. способен запускать более требовательные 3D-игры без проблем. В дополнение к дополнительной мощности, планшет оснащен более емким аккумулятором на 9200 мАч, которого более чем достаточно для работы в течение всего дня или, по крайней мере, для длительной поездки.

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