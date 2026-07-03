Странная ошибка занимает более 100 ГБ памяти на смартфонах: как это исправить (фото)

Системные данные и Apple Maps буквально съедают все объемы внутреннего хранилища iPhone, но есть три способа очистки места.

Часть памяти iPhone занята категорией "Системные данные", и особенно тревожно, если показатель продолжает расти. К счастью, есть несколько решений, которые стоит попробовать, чтобы исправить ситуацию, пишет techradar.com.

Пользователь Reddit под ником TakenToTheRiver опубликовал скриншот, показывающий, что 86,96 ГБ памяти его iPhone занято "Системными данными". Хуже того, у него было всего 128 ГБ общего пространства, а это значит, что целых 68% внутренней памяти смартфона уже забито. Эта "ошибка", как он ее назвал, "существует уже много лет". Подобные баги существуют и в других местах — например, в приложении Apple Maps — так что это не единичный случай. Другие пользователи тоже подтвердили наличие ошибки: laszlotuss потерял 100,62 ГБ, а у DanscoRed этот показатель составил 150,56 ГБ.

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Смартфон iPhone 14 Фото: Pinterest

Как освободить место в памяти

К счастью, есть три способа вернуть место, занятое категорией "Системные данные" на iPhone.

Первый: создать резервную копию в iCloud или на компьютере, сбросить настройки, а затем восстановить данные из резервной копии. Такой совет дал пользователь jg61600: "Создайте резервную копию всего, что есть на iPhone, в iCloud, а затем восстановите его в режиме DFU, если собираетесь удалить весь кэш". Режим DFU восстанавливает работоспособность прошивки и устанавливает новую копию iOS, что может помочь в случае неконтролируемого разрастания системных данных.

Данный метод резервного копирования и восстановления оказался эффективным и для чистки памяти, занятой Apple Maps.

Однако это довольно радикальный метод, поэтому можно пойти другим путем: открыть приложение "Настройки" — "Приложения" — "App Store", затем прокрутить вниз и включить "Выгрузить неиспользуемые приложения". Это удалит приложения, которыми какое-то время не пользовались, но сохранит документы и данные.

Третий способ: очистить кэши веб-браузера и приложения для подкастов.

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