Дивна помилка займає понад 100 ГБ пам"яті на смартфонах: як це виправити (фото)

Системні дані та Apple Maps буквально заповнюють весь внутрішній накопичувач iPhone, але є три способи звільнити місце.

Частина пам'яті iPhone зайнята категорією "Системні дані", і особливо тривожно, якщо цей показник продовжує зростати. На щастя, є кілька способів, які варто спробувати, щоб виправити ситуацію, пише techradar.com.

Користувач Reddit під ніком TakenToTheRiver опублікував скріншот, на якому видно, що 86,96 ГБ пам’яті його iPhone зайнято "Системними даними". Гірше того, у нього було всього 128 ГБ загального простору, а це означає, що аж 68% внутрішньої пам’яті смартфона вже заповнено. Ця "помилка", як він її назвав, "існує вже багато років". Подібні баги існують і в інших місцях — наприклад, у додатку Apple Maps — тож це не поодинокий випадок. Інші користувачі також підтвердили наявність помилки: laszlotuss втратив 100,62 ГБ, а у DanscoRed цей показник склав 150,56 ГБ.

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Смартфон iPhone 14 Фото: Pinterest

Як звільнити місце в пам'яті

На щастя, є три способи звільнити місце, яке займає категорія "Системні дані" на iPhone.

Перший: створити резервну копію в iCloud або на комп’ютері, скинути налаштування, а потім відновити дані з резервної копії. Таку пораду дав користувач jg61600: "Створіть резервну копію всього, що є на iPhone, в iCloud, а потім відновіть його в режимі DFU, якщо збираєтеся видалити весь кеш". Режим DFU відновлює працездатність прошивки та встановлює нову копію iOS, що може допомогти у разі неконтрольованого зростання обсягу системних даних.

Цей метод створення резервних копій та відновлення виявився ефективним і для очищення пам’яті, зайнятої додатком Apple Maps.

Однак це досить радикальний метод, тому можна піти іншим шляхом: відкрити додаток "Налаштування" — "Додатки" — "App Store", потім прокрутити вниз і увімкнути "Видалити невикористовувані додатки". Це видалить додатки, якими певний час не користувалися, але збереже документи та дані.

Третій спосіб: очистити кеш веб-браузера та додатка для подкастів.

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