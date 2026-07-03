Найкращі навушники-вкладиші з шумозаглушенням й не за всі гроші світу: Beats, Shokz, CMF (фото)

До рейтингу увійшли моделі Beats Powerbeats Pro 2 — найкращі загалом, Shokz OpenRun Pro 2 для тривалих тренувань та бюджетні CMF By Nothing Buds 2.

До рейтингу увійшли моделі Beats Powerbeats Pro 2 — найкращі загалом, Shokz OpenRun Pro 2 для тривалих тренувань та бюджетні CMF By Nothing Buds 2.

Beats Powerbeats Pro 2

Переваги:

Зручна та надійна посадка

Відмінний час автономної роботи

Хороша якість звуку

Сумісність з Android та iPhone

Недоліки:

Зарядний чохол досить великий

ANC погано працює у вітряну погоду

Навушники Beats Powerbeats Pro 2 Фото: rtings.com

"Крилата" конструкція старих Powerbeats Pro була замінена на завушні гачки, які набагато надійніші. Оскільки гачок знімає частину ваги з вуха, їх зручно носити годинами. Однак недоліком цієї конструкції є досить великий розмір чохла. Зате чохол-зарядний пристрій забезпечує до 45 годин роботи від акумулятора.

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Powerbeats Pro 2 оснащені чіпом Apple H2, як і AirPods Pro 3. Однак шумозаглушення та режим прозорості не відповідають стандартам флагманських навушників. Але є й плюс — користуватися фізичними кнопками на кожному навушнику надзвичайно зручно.

Компанія зробила акцент на вбудованому в навушники пульсомірі. Це корисна функція для тих, хто активно займається спортом. У навушники вбудовано невеликий оптичний датчик, який використовується для відстеження частоти серцевих скорочень під час тренувань. Усі дані доступні через спеціальний додаток.

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CMF від Nothing Buds 2

Переваги:

Доступна ціна — менше 50 доларів

IP55 для захисту від поту

Тривалий час автономної роботи

Зручний дизайн

Гарне шумозаглушення

Недоліки:

Мікрофон із шумозаглушенням погано працює на вулиці

Навушники CMF By Nothing Buds 2 Фото: techgearlab.com

Якщо вам потрібні якісні навушники-вкладиші для тренувань за доступною ціною, то варто звернути увагу на CMF By Nothing Buds 2. Вони чудово справляються з шумом в офісі, тому гучна техно-музика у спортзалі не стане проблемою. Під час тестування навушники також заглушали звуки автомобілів на вулиці, тож із шумозаглушенням у них усе гаразд.

Завдяки захисту від бризок за стандартом IP55 вони підійдуть для будь-яких занять на вулиці чи у спортзалі. Заявлений час автономної роботи становить 12 годин — після приблизно 5 годин використання у тестувальників залишилося 60 % заряду. Зарядний чохол працює до 55 годин.

Варто зазначити, що шумозаглушення під час дзвінків не дуже хороше, але мікрофон працює чудово.

Shokz OpenRun Pro 2

Переваги:

Легкі

Зручні для тривалих тренувань

Хороша якість звуку

Відмінний час автономної роботи

Недоліки:

Неможливо відрегулювати посадку

Немає вбудованої пам'яті для MP3-файлів

навушники Shokz OpenRun Pro 2 Фото: Shokz

Навушники Shokz OpenRun Pro 2 звучать чудово. Під час пробіжок вони зручно й надійно тримаються, тому не доведеться постійно їх поправляти, і користувач зможе зосередитися на тренуванні.

Недоліком конструкції з наголов’ям є неможливість регулювання посадки. Однак існує зменшена версія (OpenRun Pro 2 Mini) з коротшим наголов’ям для кращої посадки. Але тестувальники були вражені комфортом під час бігу, їзди на велосипеді та занять йогою.

У комплекті немає зарядного чохла, проте акумулятор тримає заряд близько 12 годин між зарядками, чого має вистачити для більшості тренувань. Однак якщо встановити гучність на максимум, час роботи скоротиться до 10 годин.

"Ці навушники-вкладиші витримують інтенсивні тренування та невеликий дощ, але якщо ви плануєте тренуватися у вогку погоду або хочете отримати більш багатофункціональний комплект, який підійде для плавання в басейні, OpenSwim Pro — хороша альтернатива, до того ж у них є вбудована пам’ять для MP3-файлів", — радять експерти.

Раніше ми писали про те, що навушники Bose QuietComfort отримали цікаві функції. Цей гаджет вміє не лише ставити музику на паузу.