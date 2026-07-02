Навушники Bose QuietComfort отримали цікаві функції, про які мало хто знає (фото)

Цей гаджет вміє не лише ставити музику на паузу.

Навушниками Bose QuietComfort (QC) легко керувати завдяки фізичним кнопкам, розташованим на лівій та правій чашках. Але вони виконують не лише базові функції — відтворення, пауза, перемикання треків, — пише bgr.com.

Обидві версії Bose QC Ultra оснащені двома кнопками (живлення та багатофункціональною) і висувним сенсорним повзунком. Керування відтворенням здійснюється за допомогою одного, двох або трьох натискань багатофункціональної кнопки, а тривале натискання дозволяє перемикатися між налаштуваннями шумозаглушення (ANC). Крім того, у додатку Bose Music цій кнопці можна призначити команду швидкого доступу (Shortcut). У попередній моделі Bose QC Headphones (2023) немає сенсорного повзунка гучності; замість нього на правій чашці розташовані кнопки збільшення та зменшення гучності, а також кнопка керування відтворенням.

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На лівій чашці моделей серії QC також є кнопка Action. Одноразове натискання перемикає режими шумозаглушення, а тривале — активує голосовий помічник на підключеному пристрої. Моделі Bose QC35 II (2018) та Bose QC35 (2016) також мають по три кнопки, але в жодному з цих поколінь не можна перемикати режими шумозаглушення безпосередньо з навушників — це можна зробити лише через додаток Bose Music.

Додаток Bose Music не є обов’язковим, оскільки навушники Bose QC можна легко підключити до телефону, ноутбука чи стрімінгового пристрою, виконавши початкове сполучення за допомогою кнопок на корпусі. Проте додаток є повністю безкоштовним і необхідний для встановлення оновлень прошивки навушників. Щоб утиліта не займала місце в пам’яті, варто встановити її тимчасово для перевірки наявності нової прошивки, а потім видалити після оновлення навушників.

Навушники серії Bose QuietComfort Фото: tomsguide.com

Вище йшлося про можливості налаштування команди швидкого доступу (Shortcut) через додаток Bose Music; серед доступних дій — перемикання режимів активного шумозаглушення (ANC), керування функцією Immersive Audio, виклик голосового помічника або перемикання на раніше з’єднаний пристрій (усі моделі Bose QC, про які йшлося, підтримують технологію Bluetooth Multipoint). Для налаштування цих функцій знадобиться додаток Bose Music: перейти до них можна або через вкладку Shortcut на головному екрані, або за шляхом "Налаштування" (Settings) — "Керування пристроєм" (Product Control) — "Швидка команда" (Shortcut).

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