"Не сподівайся на краще": експерт розповів, чому не варто купувати смартфон Pixel 11 (фото)

Судячи з наявної інформації, технічні характеристики Pixel 11 навряд чи продемонструють настільки значний стрибок порівняно з Pixel 10, щоб виправдати очікування, пов’язані з купівлею нової моделі.

Сьогодні чергове оновлення виявляється лише незначною модифікацією, заради якої не варто міняти старий смартфон, хіба що при переході з зовсім застарілого пристрою, вважає оглядачка BGR Крістін Персод.

Модель попереднього покоління часто сама по собі є досить потужною і чудово справляється з будь-якими завданнями. Коли відомо, що незабаром вийде новинка, очікування зашкалюють. Але у випадку з Google Pixel 11, який, напевно, з’явиться влітку 2026 року, реальність навряд чи виправдає очікування. Загалом, нічого хорошого не чекайте, пише автор.

Google Pixel 10, випущений у серпні 2025 року, — це потужний смартфон із багатим набором функцій. Він задовольнить потреби навіть найвимогливіших користувачів та творців контенту. Водночас звичайні користувачі можуть звернути увагу на більш доступний Pixel 10a або навіть на модель попереднього покоління — Google Pixel 9a; це чудові бюджетні варіанти, які не тільки впораються з повсякденними завданнями, але й запропонують більше можливостей, ніж потрібно звичайній людині.

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Судячи з наявної інформації про Google Pixel 11, його технічні характеристики навряд чи продемонструють настільки значний стрибок у порівнянні з Pixel 10, щоб виправдати очікування, пов’язані з купівлею нової моделі.

Смартфон Google Pixel 9 Фото: Tech Advisor

Характеристики Pixel 11 не обіцяють кардинальних покращень

Хоча офіційного підтвердження поки що немає, якщо чутки про характеристики Pixel 11 відповідають дійсності, то новинка навряд чи вразить настільки, щоб пошкодувати про купівлю Pixel 10. Очікується, що екран збереже ті самі розміри, роздільну здатність і частоту оновлення, а яскравість може збільшитися лише незначно.

Базова версія Pixel 11, ймовірно, отримає ті самі 12 ГБ оперативної пам’яті, що й стандартний Pixel 10, проте витоки інформації вказують на те, що Google може зменшити обсяг пам'яті в базовій конфігурації до 8 ГБ через триваючий дефіцит чіпів пам'яті та пов'язане з цим зростання цін.

Що стосується апаратної частини, новий чипсет Tensor G6 має перевершити Tensor G5, встановлений у Pixel 10, однак, судячи з попередніх результатів тестів, за "чистою" продуктивністю він все ж навряд чи наздожене основних конкурентів. Цікаво, що, за чутками, Pixel 11 може отримати акумулятор меншої ємності. Втім, якщо процесор працюватиме енергоефективніше, заявлений час автономної роботи може залишитися колишнім або навіть збільшитися.

Очікується, що Pixel 11 збереже звичний дизайн, оскільки Google планує серйозні зміни зовнішнього вигляду своїх смартфонів лише раз на 2–3 роки. Можливо, рамки навколо екрана стануть тоншими, а блок камери буде повністю виконаний зі скла. Однією з потенційних нововведень може стати функція Pixel Glow, що працює за принципом підсвічування Glyph у смартфонах Nothing. Це цікава фішка, але вона навряд чи варта того, щоб спеціально чекати на вихід пристрою.

Перспектива вдосконалення камери є привабливою, але й у Pixel 10 вона вже чудова. А ось можливе скорочення обсягу оперативної пам'яті у версіях із меншим об'ємом накопичувача через дефіцит комплектуючих — це тривожний сигнал, який свідчить про те, що чекати на новинку, мабуть, не варто.

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Pixel 10 — як і раніше, чудовий вибір

Pixel 10 залишається найкращою базовою моделлю в лінійці. Цей смартфон має приголомшливий вигляд, зручно лежить у руці та забезпечує плавну роботу інтерфейсу. Потрійна камера за деякими характеристиками поступається подвійній камері Pixel 9, але це було зроблено заради додавання телеоб'єктива. Смартфон чудово справляється як із повсякденною зйомкою для соцмереж, так і зі створенням відеоконтенту. Головна перевага телефонів Google полягає в тому, що нові функції Android і регулярні оновлення Pixel Drops стають доступними й на старих моделях — завдяки обіцянці Google підтримувати найновіші пристрої оновленнями ОС протягом 7 років.

"Якщо ж вам потрібен пристрій професійного рівня, зверніть увагу на Google Pixel 10 Pro: він вирізняється екраном із вищою роздільною здатністю та яскравістю, збільшеним об’ємом оперативної та вбудованої пам’яті, покращеними камерами та іншими перевагами. Якщо ж ви все ще користуєтеся досить старою моделлю Pixel і плануєте оновлення, сміливо обирайте Pixel 10. Навряд чи Pixel 11 запропонує щось настільки революційне, щоб пошкодувати про те, що не дочекалися його виходу. Якщо ви не поспішаєте, можна почекати кілька місяців і подивитися, як розвиватимуться події. Однак цілком імовірно, що й тоді Pixel 10 виявиться вигіднішим придбанням — особливо коли на нього почнуть діяти знижки, а Google переключить увагу на просування новішої моделі", — радить експерт.

Раніше повідомлялося, що мобільні кондиціонери на батареях забезпечують охолодження навіть без електрики. До огляду увійшли такі моделі портативних акумуляторних кондиціонерів: EcoFlow Wave 2, Zero Breeze Mark II, Cybertake S2 Pro.