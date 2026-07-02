"Хорошего не ждите": эксперт рассказал, почему не стоит покупать смартфон Pixel 11 (фото)

Судя по имеющейся информации, технические характеристики Pixel 11 вряд ли продемонстрируют настолько значительный скачок по сравнению с Pixel 10, чтобы оправдать ожидание ради покупки новой модели.

Сегодня очередное обновление оказывается лишь незначительной модификацией, ради которой не стоит менять старый смартфон, разве что при переходе с совсем уж устаревшего устройства, считает обозреватель BGR Кристин Персод.

Модель предыдущего поколения зачастую сама по себе достаточно мощна и прекрасно справляется с любыми задачами. Когда известно, что скоро выйдет новинка, ожидания зашкаливают. Но в случае с Google Pixel 11, который наверняка появится летом 2026 года, реальность вряд ли удовлетворит ожидания. В общем, хорошего не ждите, пишет автор.

Google Pixel 10, выпущенный в августе 2025 года, — это мощный смартфон с богатым набором функций. Он удовлетворит потребности даже самых требовательных пользователей и создателей контента. В то же время рядовые пользователи могут обратить внимание на более доступный Pixel 10a или даже на модель предыдущего поколения — Google Pixel 9a; это отличные бюджетные варианты, которые не только справятся с повседневными задачами, но и предложат больше возможностей, чем требуется обычному человеку.

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Судя по имеющейся информации о Google Pixel 11, его технические характеристики вряд ли продемонстрируют настолько значительный скачок по сравнению с Pixel 10, чтобы оправдать ожидание ради покупки новой модели.

Смартфон Google Pixel 9 Фото: Tech Advisor

Характеристики Pixel 11 не сулят кардинальных улучшений

Хотя официального подтверждения пока нет, если слухи о характеристиках Pixel 11 верны, то новинка вряд ли поразит настолько, чтобы пожалеть о покупке Pixel 10. Ожидается, что экран сохранит те же размеры, разрешение и частоту обновления, а яркость может увеличиться лишь незначительно.

Базовая версия Pixel 11, вероятно, получит те же 12 ГБ оперативной памяти, что и стандартный Pixel 10, однако утечки указывают на то, что Google может снизить объем памяти в начальной конфигурации до 8 ГБ из-за сохраняющегося дефицита чипов памяти и вызванного этим роста цен.

Что касается аппаратной части, новый чипсет Tensor G6 должен превзойти Tensor G5, установленный в Pixel 10, однако, судя по предварительным результатам тестов, по "чистой" производительности он все же вряд ли догонит основных конкурентов. Любопытно, что, по слухам, Pixel 11 может получить аккумулятор меньшей емкости. Впрочем, если процессор будет работать энергоэффективнее, заявленное время автономной работы может остаться прежним или даже увеличиться.

Ожидается, что Pixel 11 сохранит привычный дизайн, поскольку Google планирует серьезные изменения внешнего вида своих смартфонов лишь раз в 2-3 года. Возможно, рамки вокруг экрана станут тоньше, а блок камеры будет полностью выполнен из стекла. Одним из потенциальных нововведений может стать функция Pixel Glow, работающая по принципу подсветки Glyph у смартфонов Nothing. Это интересная фишка, но она вряд ли стоит того, чтобы специально ждать выхода устройства.

Перспектива улучшения камеры заманчива, но и у Pixel 10 она уже отличная. А вот возможное сокращение объема оперативной памяти в версиях с меньшим объемом накопителя из-за дефицита комплектующих — это тревожный сигнал, говорящий о том, что ждать новинку, пожалуй, не стоит.

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Pixel 10 — по-прежнему отличный выбор

Pixel 10 остается лучшей базовой моделью в линейке. Этот смартфон выглядит потрясающе, удобно лежит в руке и обеспечивает плавную работу интерфейса. Тройная камера по некоторым характеристикам уступает двойной камере Pixel 9, но это было сделано ради добавления телеобъектива. Смартфон отлично справляется как с повседневной съемкой для соцсетей, так и с созданием видеоконтента. Главное преимущество телефонов Google заключается в том, что новые функции Android и регулярные обновления Pixel Drops становятся доступны и на старых моделях — благодаря обещанию Google поддерживать новейшие устройства обновлениями ОС в течение 7 лет.

"Если же вам нужно устройство профессионального уровня, обратите внимание на Google Pixel 10 Pro: он отличается экраном с более высоким разрешением и яркостью, увеличенным объемом оперативной и встроенной памяти, улучшенными камерами и другими преимуществами. Если же вы все еще пользуетесь довольно старой моделью Pixel и планируете обновление, смело берите Pixel 10. Вряд ли Pixel 11 предложит что-то настолько революционное, чтобы пожалеть о том, что не стали ждать. Если вы не спешите, можно подождать несколько месяцев и посмотреть, как будут развиваться события. Однако вполне вероятно, что и тогда Pixel 10 окажется более выгодным приобретением — особенно когда на него начнут действовать скидки, а Google переключит внимание на продвижение более новой модели", — советует эксперт.

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