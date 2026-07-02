Наушники Bose QuietComfort получили интересные функции, о которых мало кто знает (фото)

Гаджет умеет делать нечто большее, чем просто ставить музыку на паузу.

Наушниками Bose QuietComfort (QC) легко управлять благодаря физическим кнопкам, расположенным на левой и правой чашках. Но они не только выполняют базовые функции воспроизведение, пауза, переключение треков, пишет bgr.com.

Обе версии Bose QC Ultra оснащены двумя кнопками (питания и многофункциональной) и выступающим сенсорным ползунком. Управление воспроизведением осуществляется с помощью одного, двух или трех нажатий многофункциональной кнопки, а длительное нажатие позволяет переключаться между предустановками шумоподавления (ANC). Кроме того, в приложении Bose Music этой кнопке можно назначить команду быстрого доступа (Shortcut). У более ранней модели Bose QC Headphones (2023) нет сенсорного ползунка громкости; вместо него на правой чашке расположены кнопки увеличения и уменьшения громкости, а также кнопка управления воспроизведением.

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На левой чашке моделей серии QC также имеется кнопка Action. Одиночное нажатие переключает режимы шумоподавления, а длительное — активирует голосовой помощник на подключенном устройстве. Модели Bose QC35 II (2018) и Bose QC35 (2016) также имеют по три кнопки, но ни в одном из этих поколений нельзя переключать режимы шумоподавления непосредственно с наушников — это можно сделать только через приложение Bose Music.

Приложение Bose Music не является обязательным, так как можно легко подключить наушники Bose QC к телефону, ноутбуку или стриминговому устройству, выполнив первоначальное сопряжение с помощью кнопок на корпусе. Тем не менее, приложение полностью бесплатно и оно необходимо для установки обновлений прошивки наушников. Чтобы утилита не занимала место в памяти, стоит установить ее временно для проверки наличия новой прошивки, а затем удалить после обновления наушников.

Наушники серии Bose QuietComfort Фото: tomsguide.com

Выше упоминалось о возможностях настройки команды быстрого доступа (Shortcut) через приложение Bose Music; среди доступных действий — переключение режимов активного шумоподавления (ANC), управление функцией Immersive Audio, вызов голосового помощника или переключение на ранее сопряженное устройство (все модели Bose QC, о которых шла речь, поддерживают технологию Bluetooth Multipoint). Для настройки этих функций потребуется приложение Bose Music: перейти к ним можно либо через вкладку Shortcut на главном экране, либо по пути "Настройки" (Settings) — "Управление устройством" (Product Control) — "Быстрая команда" (Shortcut).

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