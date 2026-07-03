Лучшие наушники-вкладыши с шумоподавлением и не за все деньги мира: Beats, Shokz, CMF (фото)

В рейтинг попали модели Beats Powerbeats Pro 2 — лучшие в целом, Shokz OpenRun Pro 2 для длительных тренировок и бюджетные CMF By Nothing Buds 2.

В рейтинг попали модели Beats Powerbeats Pro 2 — лучшие в целом, Shokz OpenRun Pro 2 для длительных тренировок и бюджетные CMF By Nothing Buds 2.

Beats Powerbeats Pro 2

Плюсы:

Удобная и надежная посадка

Отличное время автономной работы

Хорошее качество звука

Совместимость с Android и iPhone

Минусы:

Зарядный кейс довольно большой

ANC плохо работает в ветреную погоду

Наушники Beats Powerbeats Pro 2 Фото: rtings.com

"Крылатая" конструкция старых Powerbeats Pro была заменена на заушные крючки, которые гораздо надежнее. Поскольку крючок снимает часть веса с уха, их удобно носить часами. Однако недостатком этой конструкции является довольно большой размер чехла. Но зато чехол-зарядка обеспечивает до 45 ч работы от батареи.

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Powerbeats Pro 2 оснащены чипом Apple H2, как и AirPods Pro 3. Шумоподавление и режим прозрачности, однако, не соответствуют стандартам флагманских наушников. Но есть и плюс — использовать физические кнопки на каждом наушнике крайне удобно.

Компания сделала упор на встроенный в наушники пульсометр. Это полезная функция для тех, кто активно занимается спортом. В наушники встроен небольшой оптический датчик, который используется для отслеживания частоты сердечных сокращений во время тренировок. Все данные доступны через специальное приложение.

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CMF By Nothing Buds 2

Плюсы:

Доступная цена — менее 50 долларов

IP55 для защиты от пота

Длительное время автономной работы

Удобный дизайн

Достойное шумоподавление

Минусы:

Микрофон с шумоподавлением плохо работает на улице

Наушники CMF By Nothing Buds 2 Фото: techgearlab.com

Если нужны качественные наушники-вкладыши для тренировок по доступной цене, то стоит обратить внимание на CMF By Nothing Buds 2. Они отлично справляются с шумом в офисе, поэтому громкая техно-музыка в спортзале не будет проблемой. Во время тестов наушники также заглушали звуки автомобилей на улице, так что с шумоподавлением у них все в порядке.

Благодаря защите от брызг IP55 они подойдут для любых занятий на улице или в спортзале. Заявленное время автономной работы составляет 12 ч — после примерно 5 ч использования у тестировщиков осталось 60% заряда. Зарядный кейс работает до 55 ч.

Стоит сказать, что шумоподавление во время звонков не очень хорошее, но микрофон работает отлично.

Shokz OpenRun Pro 2

Плюсы:

Легкие

Удобны для длительных тренировок

Хорошее качество звука

Отличное время автономной работы

Минусы:

Невозможно отрегулировать посадку

Нет встроенной памяти для MP3-файлов

наушники Shokz OpenRun Pro 2 Фото: Shokz

Наушники Shokz OpenRun Pro 2 звучат великолепно. Во время пробежек они удобно и надежно сидят, поэтому не нужно будет постоянно их поправлять, и пользователь сможет сосредоточиться на тренировке.

Недостатком конструкции с оголовьем является невозможность регулировки посадки. Однако существует уменьшенная версия (OpenRun Pro 2 Mini) с более коротким оголовьем для лучшей посадки. Но тестировщики были впечатлены комфортом во время бега, езды на велосипеде и занятий йогой.

В комплекте нет зарядного чехла, однако батарея держит заряд около 12 ч между подзарядками, чего должно хватить на большинство тренировок. Однако, если ставить громкость на максимум, то время работы сократится до 10 ч.

"Эти наушники-вкладыши выдерживают интенсивные тренировки и небольшой дождь, но если вы планируете тренироваться в сырую погоду или хотите более многофункциональный комплект, который справится с купанием в бассейне, OpenSwim Pro — хорошая альтернатива, к тому же у них есть встроенная память для MP3-файлов", — советуют эксперты.

Ранее мы писали о том, что наушники Bose QuietComfort получили интересные функции. Гаджет умеет делать нечто большее, чем просто ставить музыку на паузу.