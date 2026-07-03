Недорогая зарядная станция 600 Вт: вышла новинка Cuktech Power Bank, сколько стоит (фото)

Cuktech представила портативную зарядную станцию Cuktech Power Bank 600. В отличие от карманных павербанков бренда, эта модель предназначена для кемпинга и аварийного питания дома.

Станция оснащена надежными литий-железо-фосфатными (LiFePO4) элементами емкостью 512 Вт·ч, ресурс которых составляет 4000 циклов заряда с сохранением более 80% первоначальной емкости, пишет Gizmochina.

Устройство выдает 600 Вт рабочей мощности, но способно кратковременно справляться с нагрузками до 1000 Вт, что позволяет подключать кипятильники, дрели, мультиварки и автомобильные холодильники. Благодаря технологии двунаправленного инвертора, станция заряжается от бытовой сети с 0 до 100% всего за 1,5 часа.

Кроме того, поддерживается зарядка от солнечных панелей, прикуривателя и разъема Type-C. Пользователям доступно управление и мониторинг через приложение Xiaomi Home, а за безопасность отвечает восьмиуровневая система защиты с чистой синусоидой на выходе.

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Основные характеристики

Емкость батареи: 512 Вт·ч (LiFePO4, 4000 циклов).

512 Вт·ч (LiFePO4, 4000 циклов). Мощность: 600 Вт (пиковая — 1000 Вт).

600 Вт (пиковая — 1000 Вт). Порты: 2x AC (розетки 220В), 2x USB-C (до 140 Вт и 100 Вт), 2x USB-A, 1x автомобильный порт.

2x AC (розетки 220В), 2x USB-C (до 140 Вт и 100 Вт), 2x USB-A, 1x автомобильный порт. Скорость зарядки станции: 600 Вт (1,5 часа до полных 100%).

600 Вт (1,5 часа до полных 100%). Особенности: Огнеупорный корпус V-0, поддержка Xiaomi Home, протоколы PD, PPS, QC и фирменная быстрая зарядка Xiaomi.

Цена

Cuktech Power Bank 600 — 1399 юаней (~$205).

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