Який повербанк для ноутбука купити у 2026 році: Anker 165W проти Ugreen 200W (фото)

Повербанки Anker 165W та Ugreen 200W підходять для заряджання ноутбуки, планшети, смартфони та ігрові портативні пристроїв. Вони пропонують однакову ємність акумулятора, але мають кілька суттєвих відмінностей.

Щоб визначити кращий повербанк для ноутбука ємністю 25 000 мАг у 2026 році, експерти порталу Gizmochina порівняли Ugreen 200W та Anker 165W за низкою критеріїв.

Продуктивність заряджання

Ugreen 200W Фото: ixbt.com

Ugreen 200W пропонує значно вищу максимальну потужність 200 Вт порівняно зі 165 Вт у Anker. Окрім того, його основний порт USB-C здатний забезпечувати потужність до 140 Вт. Модель Anker обмежена потужністю 100 Вт на один порт, однак цього цілком достатньо для більшості ноутбуків.

Порти та заряджання кількох пристроїв

Anker 165W пропонує більш гнучку конфігурацію, оскільки включає три порти USB-C та один порт USB-A. Це дозволяє повербанку заряджати до чотирьох пристроїв одночасно, тоді як Ugreen може підключитись лише до трьох гаджетів.

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Значною перевагою Anker також є два вбудовані кабелі USB-C. Вони роблять повербанк набагато зручнішим для подорожей та щоденного використання, оскільки користувачам не потрібно носити з собою додаткові кабелі.

Швидкість перезаряджання

Anker 165W Фото: Anker

Anker підтримує вхідну потужність до 100 Вт, що дозволяє пристрою швидше заряджатись. Компанія Anker стверджує, що повербанк можна повністю зарядити приблизно за дві години Для порівняння, вхідна потужність Ugreen становить лише 65 Вт.

Дизайн та дисплей

Довжина повербанка Ugreen становить 131 мм, що робить його дещо коротшим за 157-міліметровий пристрій Anker. Пристрій Ugreen важить 592 г, а вага повербанка Anker складає 595 г, що є досить незначною різницею.

Як Anker 165W, так і Ugreen 200W мають цифровий дисплей, проте останній надає детальнішу інформацію в режимі реального часу, включно з відсотком заряду батареї, напругою, струмом, вхідною та вихідною потужністю.

Вердикт

Ugreen Nexode 25 000 мАг 200 Вт — це кращий варіант для користувачів, у яких в пріоритеті максимальна продуктивність заряджання. Загальна вихідна потужність 200 Вт та 140 Вт на один порт є значною перевагою для вимогливих ноутбуків та інших енергоємних гаджетів.

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