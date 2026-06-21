Потужний зовнішній акумулятор для ноутбука на 140 Вт: скільки коштує новинка від Lenovo з вбудованим дисплеєм

Компанія Lenovo представила на китайському ринку гібридний зовнішній акумулятор 2-in-1 Hybrid Power Bank 140W 10.2K. Цей гаджет поєднує в собі функції класичного зовнішнього акумулятора та мережевого адаптера живлення.

Ця новинка призначена для заряджання ноутбуків, смартфонів та іншої електроніки. Вбудованої ємності вистачить для кількох повних зарядок сучасного смартфона, пише Gizmochina.

Технічні характеристики та потужність

Ємність вбудованого акумулятора становить 10200 мА·год. На верхній панелі корпусу розташовані два роз’єми USB Type-C. Робоча вихідна потужність змінюється залежно від режиму використання:

Режим зовнішнього акумулятора: обидва порти (USB-C1 та USB-C2) забезпечують потужність до 65 Вт.

Режим мережевого зарядного пристрою (від розетки): потужність порту USB-C1 збільшується до 140 Вт, порт USB-C2 зберігає обмеження в 65 Вт.

Пристрій підтримує широкий набір протоколів зарядки, зокрема USB PD 3.0, PPS, QC 3.0, AFC, FCP, а також фірмові стандарти Lenovo VDM і Motorola. Виробник передбачив окремий гібридний режим, який активується при підключенні до мережі змінного струму та поєднує функції зарядки та пауербанка.

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Портативний зарядний пристрій Lenovo 2-in-1 Hybrid Power Bank 140 Вт Фото: Lenovo

Смарт-екран та система захисту

Гаджет оснащений кольоровим 1,3-дюймовим дисплеєм та спеціальним користувацьким інтерфейсом. Екран відображає інформацію про робочі параметри в режимі реального часу у вигляді графіків та цифр. На дисплей виводяться:

Поточний рівень заряду акумулятора.

Вихідна потужність.

Температура акумулятора.

Активний статус роботи та гібридний режим.

Вбудована система безпеки безперервно контролює стан гаджета. У разі виявлення аномалій на дисплеї з’являються попередження про коротке замикання, перевантаження, обрив ланцюга, а також про занадто високу або низьку температуру.

Ціна в Китаї: 409 юанів (близько 60 доларів).

Раніше повідомлялося про невеликий, але потужний зовнішній акумулятор для ноутбука, який заслуговує на увагу у 2026 році.