Ідеальний повербанк для ноутбука: вийшов новий Cuktech 10 Ultra потужністю 100 Вт (фото)

Компанія Cuktech представила новий портативний зарядний пристрій Cuktech 10 Ultra, оснащений розумним дисплеєм з сенсорним керуванням.

Cuktech 10 Ultra позиціонується як повербанк для ноутбуків, планшетів, смартфонів та навушників. Характеристики зарядного пристрою розкрив Notebookcheck.

Повідомляється, що Cuktech 10 Ultra забезпечує максимальну вихідну потужність 100 Вт через чотири порти, включно з трьома USB-C та одним USB-A. При використання одного порту потужність розподіляється наступним чином: 100 Вт (USB-C1/C2), 45 Вт (USB-C3) та 18 Вт (USB-A).

Cuktech 10 Ultra Фото: Cuktech

Коли всі порти використовуються одночасно, вихідна потужність змінюється на 45 Вт, 45 Вт, 10 Вт та 10 Вт відповідно. Повербанк також отримав 8-рівневу систему захисту, включаючи захист від перенапруги та короткого замикання.

Cuktech 10 Ultra працює на технології GaN, яка підвищує ефективність та покращує теплові характеристики. Інтелектуальний динамічний розподіл потужності також забезпечує оптимальний розподіл енергії між усіма підключеними пристроями.

Найкращі повербанки в Україні: 3 надійні моделі для ноутбуків і гаджетів (фото)

Ще однією перевагою Cuktech 10 Ultra став вбудований 1,57-дюймовий смарт-дисплей із сенсорним керуванням та яскравістю до 700 ніт. Він забезпечує доступ до додаткових налаштувань та даних про зарядку, такої як стан температури, потужність у режимі реального часу, напруга та струм.

За даними Cuktech, цей повербанк ідеально сумісний з усіма сучасними пристроями, включно з MacBook, iPhone серії 17/16, Galaxy S26 та Pixel.

Нагадаємо, повербанк Alogic Roam достатньо потужний для заряджання ноутбука та може живити одночасно кілька пристроїв.

Фокус також повідомляв, що експерти назвали Anker 1383 найкращим повербанком для ноутбука з вбудованим кабелем.