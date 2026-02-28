Найкращі повербанки в Україні: 3 надійні моделі для ноутбуків і гаджетів (фото)

Для безперебійної роботи з ноутбуком і підзарядки мобільних пристроїв потрібні повербанки з високою потужністю і підтримкою технології Power Delivery.

Фокус зібрав три надійні портативні батареї з різних цінових сегментів, проаналізувавши їхні можливості та вивчивши відгуки експертів і користувачів. Перераховані нижче аксесуари доступні в продажу в Україні.

Lenovo Go USB-C Laptop Power Bank (20000 mAh) Lenovo Go USB-C Laptop Power Bank (20000 mAh)

Мобільна батарея від Lenovo пропонує ємність 20000 мАг і максимальну вихідну потужність до 65 Вт. Є порти USB-A (1х, до 18 Вт) і Type-C (1х), а також вбудований по периметру корпусу кабель USB-C, який неможливо загубити. Таким чином, можна заряджати до трьох гаджетів одночасно. Батарея підтримує технології швидкої зарядки, а її повна зарядка від 65-ватного адаптера займає 2 години 15 хвилин.

Lenovo Go USB-C Laptop Power Bank Фото: comfy.ua

Покупці в середньому високо оцінюють цю модель (4,5 бала з 5) за відповідність заявленій потужності: повербанк без проблем з нуля заряджає сучасні ультрабуки і живить роутери. Користувачам подобається стильний, компактний дизайн і зручність вбудованого кабелю. Також важливо перевіряти сумісність: якщо порт Type-C вашого ноутбука не підтримує технологію передачі енергії (Power Delivery), батарея зарядити його не зможе.

Ціна в Україні: 2999 грн.

Опитування Чи підтримуєте ви блокування Telegram в Україні після теракту у Львові? Опитування відкрите до Так Ні Мені байдуже Голосувати

Anker PowerCore 737 GaNPrime 24000 mAh 140W PD

Модель Anker 737 — це преміальне рішення з технологією GaNPrime, що пропонує ємну АКБ на 24000 мАг і сумарну вихідну потужність до 140 Вт. На корпусі розташовані два порти Type-C і один USB-A, що дає змогу живити відразу три пристрої. Перевага цього повербанка — інформативний дисплей. Він показує не тільки рівень заряду, а й вхідну/вихідну потужність по кожному порту, розрахунковий час до розрядки, а також приховані системні параметри: кількість циклів і відсоток зносу самої батареї.

Повербанк Anker PowerCore 737 GaNPrime 24000 mAh 140W PD 140W Фото: comfy.ua

Підтримується поширений протокол швидкої зарядки Power Delivery 3.1. За безпеку експлуатації відповідає передова система ActiveShield 2.0, чиї датчики вимірюють температуру пристрою, щоб запобігти перегріванню. Повербанк також приймає і на вхід до 140 Вт для швидкої зарядки. Покупці відзначають високу потужність, якої вистачить для більшості ноутбуків, а також зручність розумного дисплея, однак варто зважати на солідну вагу (630 г) і високу вартість гаджета, яка зумовлена технологіями свіжого покоління.

Ціна в Україні: 7099 грн.

SBS High Density 20000mAh 65W PD

Бюджетна модель бренду SBS робить ставку на мініатюрність у поєднанні з пристойними параметрами. При ємності 20000 мАг і вихідній потужності 65 Вт (з підтримкою Power Delivery), вага пристрою складає всього 200 грам. Батарея оснащена одним портом Type-C і одним USB-A, а також простим LCD-дисплеєм для контролю рівня заряду. Комплектується окремим кабелем USB-C.

Повербанк SBS High Density 20000mAh 65W PD 65W Фото: comfy.ua

У відгуках підтверджують, що гаджет дійсно віддає заявлені 65 Вт у режимі PD 3.0 і здатний зарядити батарею середньостатистичного ноутбука як мінімум наполовину. Для макбуків його теж вистачає. Серед нюансів власники виділяють сильне нагрівання корпусу під час заряджання ноутбуків і доволі примітивний дисплей, а також те, що сам павер на зарядку приймає тільки 40 Вт. Проте за свою ціну це один із найкращих невеликих варіантів.

Ціна в Україні: 2199 грн.

Раніше повідомлялося про легкий, але потужний повербанк для ноутбука. Компанія Nitecore доповнила свою серію повербанків Carbo моделлю на 20 000 мАг. Новий портативний зарядний пристрій було представлено на виставці IWA 2026.