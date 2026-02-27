Потужна зарядна станція для всього будинку: яку модель рекомендують експерти (фото)

Для забезпечення резервним живленням великої побутової техніки і цілих квартир потрібні зарядні станції високої потужності. Anker SOLIX F2000 — модель, яка довела свою надійність в умовах блекаутів.

Anker SOLIX F2000 (раніше відома як PowerHouse 767) залишається одним із найпопулярніших у преміум-сегменті. Фокус розповість про технічні можливості цього пристрою і відгуки покупців.

Характеристики

Модель позиціонується як надпотужне рішення для резервного живлення всього будинку. Основою пристрою служить довговічна літій-залізо-фосфатна (LiFePO4) батарея ємністю 2048 Вт-год. Виробник заявляє, що елементи живлення EV-класу здатні витримати до 3000 повних циклів зарядки (близько 10 років експлуатації) без істотної втрати номінальної ємності.

Станція видає 2300 Вт робочої потужності (з піковим короткочасним значенням до 3500 Вт). Цього із запасом вистачає для запуску 99% побутових приладів, включно з компресорами холодильників, потужними фенами, чайниками та будівельними інструментами.

Передбачено 10 виходів для одночасного підключення приладів. Серед них: три класичні розетки 230 В, три порти USB-C з підтримкою швидкої зарядки, два порти USB-A і два виходи постійного струму (прикурювач).

Технологія надшвидкої зарядки HyperFlash дає змогу заряджати пристрій від мережі потужністю до 2200 Вт. Також підтримується зарядка від сонячних панелей потужністю до 1000 Вт.

Станція важить значні 28,2 кг. Для зручності переміщення передбачено систему, що нагадує дорожню валізу — висувну телескопічну ручку і масивні зносостійкі колеса. Корпус пристрою захищений від ударів, ультрафіолету і є вогнестійким.

Зарядна станція Anker SOLIX F2000 (2300 Вт, 2048 Вт⋅год, LiFePO4) Фото: rozetka.com.ua

Що кажуть користувачі

Власники станції на українських маркетплейсах високо оцінюють її потужність, швидкість зарядки та надійність. Середня оцінка станції становить 4,53 з 5 балів на основі майже двохсот відгуків.

Переваги за результатами тестування:

Бездоганна робота в режимі ДБЖ (UPS). Станцію масово використовують для безперервного живлення комп'ютерів, роутерів і холодильників. При відключенні світла техніка продовжує працювати без перезавантажень.

Станцію масово використовують для безперервного живлення комп'ютерів, роутерів і холодильників. При відключенні світла техніка продовжує працювати без перезавантажень. Реальна потужність. Користувачі підтверджують, що станція легко тягне одночасну роботу кількох ненажерливих приладів (наприклад, два холодильники + ПК + світло). Зустрічаються відгуки про успішне використання мікрохвильовок, кавоварок, індукційних плит і навіть електродуховок.

Користувачі підтверджують, що станція легко тягне одночасну роботу кількох ненажерливих приладів (наприклад, два холодильники + ПК + світло). Зустрічаються відгуки про успішне використання мікрохвильовок, кавоварок, індукційних плит і навіть електродуховок. Зручний застосунок. Фірмове ПЗ дає змогу дистанційно керувати станцією, моніторити витрати і, що найважливіше, штучно обмежувати потужність заряджання (наприклад, до 1000 Вт) і верхній ліміт заряду (до 80-90%), щоб подовжити термін служби батареї.

Головна претензія власників — галаслива система охолодження. Кулери регулярно вмикаються навіть при мінімальних навантаженнях (від 60 Вт) або під час зарядки станції. Спати в одній кімнаті з працюючим пристроєм може бути некомфортно.

Деякі клієнти скаржаться на сильний запах пластику під час увімкнення вентиляторів у перші дні використання, проте з часом цей запах вивітрюється.

Також варто враховувати величезну вагу пристрою: незважаючи на наявність коліс, піднімати 28-кілограмову станцію на поверх без ліфта самотужки вкрай важко.

Anker SOLIX F2000 оснащена коліщатками для перевезення Фото: makeuseof.com

Ціна Anker SOLIX F2000 в Україні становить 61 995 грн.

Раніше повідомляли про хорошу зарядну станцію для ноутбука і домашніх гаджетів. EcoFlow River 3 UPS — перевірена модель, що стала одним із найпопулярніших варіантів у базовому сегменті портативних електростанцій.