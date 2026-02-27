Мощная зарядная станция для всего дома: какую модель рекомендуют эксперты (фото)

Для обеспечения резервным питанием крупной бытовой техники и целых квартир требуются зарядные станции высокой мощности. Anker SOLIX F2000 — модель, доказавшая свою надежность в условиях блэкаутов.

Anker SOLIX F2000 (ранее известная как PowerHouse 767) остается одним из самых популярных в премиум-сегменте. Фокус расскажет о технических возможностях этого устройства и отзывах покупателей.

Характеристики

Модель позиционируется как сверхмощное решение для резервного питания всего дома. Основой устройства служит долговечная литий-железо-фосфатная (LiFePO4) батарея емкостью 2048 Вт·ч. Производитель заявляет, что элементы питания EV-класса способны выдержать до 3000 полных циклов зарядки (около 10 лет эксплуатации) без существенной потери номинальной емкости.

Станция выдает 2300 Вт рабочей мощности (с пиковым кратковременным значением до 3500 Вт). Этого с запасом хватает для запуска 99% бытовых приборов, включая компрессоры холодильников, мощные фены, чайники и строительные инструменты.

Предусмотрено 10 выходов для одновременного подключения приборов. Среди них: три классические розетки 230 В, три порта USB-C с поддержкой быстрой зарядки, два порта USB-A и два выхода постоянного тока (прикуриватель).

Технология сверхбыстрой зарядки HyperFlash позволяет заряжать устройство от сети мощностью до 2200 Вт. Также поддерживается зарядка от солнечных панелей мощностью до 1000 Вт.

Станция весит внушительные 28,2 кг. Для удобства перемещения предусмотрена система, напоминающая дорожный чемодан — выдвижная телескопическая ручка и массивные износостойкие колеса. Корпус устройства защищен от ударов, ультрафиолета и является огнестойким.

Зарядная станция Anker SOLIX F2000 (2300 Вт, 2048 Вт⋅ч, LiFePO4) Фото: rozetka.com.ua

Что говорят пользователи

Владельцы станции на украинских маркетплейсах высоко оценивают ее мощность, скорость зарядки и надежность. Средняя оценка станции составляет 4,53 из 5 баллов на основе почти двухсот отзывов.

Преимущества по результатам тестирования:

Безупречная работа в режиме ИБП (UPS). Станцию массово используют для непрерывного питания компьютеров, роутеров и холодильников. При отключении света техника продолжает работать без перезагрузок.

Станцию массово используют для непрерывного питания компьютеров, роутеров и холодильников. При отключении света техника продолжает работать без перезагрузок. Реальная мощность. Пользователи подтверждают, что станция легко тянет одновременную работу нескольких прожорливых приборов (например, два холодильника + ПК + свет). Встречаются отзывы об успешном использовании микроволновок, кофемашин, индукционных плит и даже электродуховок.

Пользователи подтверждают, что станция легко тянет одновременную работу нескольких прожорливых приборов (например, два холодильника + ПК + свет). Встречаются отзывы об успешном использовании микроволновок, кофемашин, индукционных плит и даже электродуховок. Удобное приложение. Фирменное ПО позволяет дистанционно управлять станцией, мониторить расход и, что самое важное, искусственно ограничивать мощность зарядки (например, до 1000 Вт) и верхний лимит заряда (до 80-90%), чтобы продлить срок службы батареи.

Главная претензия владельцев — шумная система охлаждения. Кулеры регулярно включаются даже при минимальных нагрузках (от 60 Вт) или во время зарядки станции. Спать в одной комнате с работающим устройством может быть некомфортно.

Некоторые клиенты жалуются на сильный запах пластика при включении вентиляторов в первые дни использования, однако со временем этот запах выветривается.

Также стоит учитывать огромный вес устройства: несмотря на наличие колес, поднимать 28-килограммовую станцию на этаж без лифта в одиночку крайне тяжело.

Anker SOLIX F2000 оснащена колесиками для перевозки Фото: makeuseof.com

Цена Anker SOLIX F2000 в Украине составляет 61 995 грн.

Ранее сообщали про хорошую зарядную станцию для ноутбука и домашних гаджетов. EcoFlow River 3 UPS — проверенная модель, ставшая одним из самых популярных вариантов в базовом сегменте портативных электростанций.