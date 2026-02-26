Зарядная станция для ноутбука и домашних гаджетов: названа лучшая модель EcoFlow (фото)

EcoFlow River 3 UPS — проверенная модель, ставшая одним из самых популярных вариантов в базовом сегменте портативных электростанций.

Фокус собрал характеристики и результаты тестирования устройства от реальных покупателей.

Модель позиционируется как компактное и легкое (3,55 кг) решение для резервного питания мелкой бытовой техники, гаджетов и роутеров. Одна из главных особенностей River 3 — поддержка функции источника бесперебойного питания (ИБП). Станция умеет автоматически переключаться на питание от батареи за 10 миллисекунд. Благодаря этому подключенные компьютеры или роутеры не выключаются и не перезагружаются при внезапном пропадании света в розетке.

Характеристики EcoFlow River 3

Емкость: 245 Вт·ч (литий-железо-фосфатный аккумулятор LiFePO4, рассчитанный на 3000+ циклов заряда).

Пользователи массово отмечают высокую надежность и тихую работу устройства. В отличие от предыдущего поколения, кулер охлаждения включается редко и работает почти бесшумно, что позволяет комфортно использовать станцию в спальне. Управлять параметрами зарядки, мониторить расход энергии и устанавливать лимиты можно удаленно через удобное приложение EcoFlow.

EcoFlow River 3 Фото: rozetka.com.ua

Что тянет станция

Согласно отзывам покупателей на Rozetka, станция отлично справляется с широким спектром бытовых задач:

Роутеры и интернет: При подключении мощного роутера (потребление около 18-20 Вт) станция может непрерывно раздавать интернет до 13-14 часов.

При подключении мощного роутера (потребление около 18-20 Вт) станция может непрерывно раздавать интернет до 13-14 часов. Ноутбуки и ПК: Игровой ноутбук в экономичном режиме офисной работы (серфинг, документы, легкие графические редакторы) работает от станции до 7 часов (до 50 Вт). Станцию также используют как ИБП для стационарных ПК — она дает возможность спокойно сохранить работу и корректно выключить компьютер при отключении света.

Игровой ноутбук в экономичном режиме офисной работы (серфинг, документы, легкие графические редакторы) работает от станции до 7 часов (до 50 Вт). Станцию также используют как ИБП для стационарных ПК — она дает возможность спокойно сохранить работу и корректно выключить компьютер при отключении света. Бытовая техника: Покупатели подтверждают, что станция успешно питает современные холодильники (модели с инверторным компрессором), телевизоры (хватает на 5-6 часов в эко-режиме) и некоторые модели газовых котлов.

Среди мелких недостатков пользователи выделяют неотключаемые индикаторы питания на корпусе (мешают спать ночью) и специфический звук кулера при максимальной нагрузке.

Цена EcoFlow River 3 в Украине — 16 349 грн.

