Надежная зарядная станция для дома: какую модель рекомендуют в Украине (фото, видео)

Зарядная станция Bluetti AC70P — сбалансированный и мощный вариант для блэкаутов, востребованный на рынке Украины. Вот что говорят об устройстве эксперты и пользователи.

Фокус приводит характеристики, результаты тестов и отзывы покупателей об этой модели.

Станция весит 10,7 кг и оснащена поддерживает управление через приложение. Установлен литий-железо-фосфатный (LiFePO4) аккумулятор емкостью 864 Вт·ч. Батарея выдерживает более 3000 циклов заряда/разряда, сохраняя при этом 80% первоначальной емкости.

Номинальная выходная мощность составляет 1000 Вт, а пиковая (пусковая) достигает 2000 Вт. Станция выдает чистую синусоиду, что важно для чувствительной техники.

Предусмотрены выходы для одновременной зарядки 7 устройств: две классические розетки (230 В), два порта USB-C (по 100 Вт), два порта USB-A (по 12 Вт), автомобильная розетка (12V/10A) и панель беспроводной зарядки на 15 Вт.

В режиме турбозарядки от сети (мощность до 950 Вт) станция восполняет заряд до 80% всего за 45 минут. Полная зарядка занимает около 1,5–2 часов. Также поддерживается питание от солнечных панелей мощностью до 500 Вт (заряжает за 2 часа) и от автомобильного прикуревателя.

При необходимости емкость AC70P можно увеличить, подключив дополнительные батареи BLUETTI (модели B80P, B230 или B300).

Зарядная станция Bluetti AC70P: обзор и тест в реальных условиях

Что потянет станция

Блогер David Peknuy проверил работу Bluetti AC70P с различной бытовой и строительной техникой. Станция без проблем запитала газовый котел, который потребляет около 100-120 Вт. Гаджет успешно вскипятил воду в электрочайнике и обеспечил работу кофемашины.

Самым неожиданным результатом стал запуск мощного строительного гайковерта: станция смогла открутить и закрутить болты на колесах трактора, работая под высокой нагрузкой без ухода в защиту.

Встроенная система защиты (BMS) работает корректно. Когда к станции попытались подключить водяной насос мощностью более 1900 Вт (с пусковым током свыше 2 кВт) и старую мощную микроволновку, она ушла в защиту, предотвратив поломку.

Плюсы и минусы по отзывам

Владельцы Bluetti AC70P делятся следующим опытом эксплуатации на Rozetka:

Станция без трудностей запускает фазозависимые газовые котлы, обеспечивая их работу от 6 до 12 часов в зависимости от нагрузки.

Девайс легко тянет старые холодильники (даже модели с двумя компрессорами), фены и кофемашины мощностью 1200 Вт.

Функция сквозной зарядки (ИБП) работает незаметно: при отключении света подключенный телевизор даже не "моргает".

Расход батареи умеренный: работа мощного ПК с монитором за 3,5 часа расходует около 49% заряда, а просмотр телевизора за то же время забирает лишь 42%.

Зарядная станция Bluetti AC70P

Главная проблема модели заключается в ее чувствительности к пониженному напряжению в сети при зарядке. Пользователи массово жалуются, что если напряжение в розетке падает ниже 180-185 В, станция выдает ошибку и прекращает заряжаться. Эксперт в своем тесте также подтвердил, что при напряжении 183 В станция уходит в защиту и не принимает заряд.

Единственным решением этой проблемы остается покупка дополнительного релейного стабилизатора напряжения, через который станция заряжается стабильно.

Также среди мелких недостатков пользователи отмечают отсутствие встроенного модуля Wi-Fi и высокую цену устройства.

Цена Bluetti AC70P в Украине начинается от 31 999 грн.

Ранее мы рассказывали про похожий вариант зарядной станции для дома, которая отлично себя показала по результатам тестирования. Зарядная станция Bluetti AC180 с отличием прошла ряд тестов, продемонстрировав хорошую производительность и долговечность.