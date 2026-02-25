Надійна зарядна станція для дому: яку модель рекомендують в Україні (фото, відео)

Зарядна станція Bluetti AC70P — збалансований і потужний варіант для блекаутів, затребуваний на ринку України. Ось що говорять про пристрій експерти та користувачі.

Фокус наводить характеристики, результати тестів та відгуки покупців про цю модель.

Станція важить 10,7 кг і оснащена підтримкою управління через додаток. Встановлено літій-залізо-фосфатний (LiFePO4) акумулятор ємністю 864 Вт-год. Батарея витримує понад 3000 циклів заряду/розряду, зберігаючи при цьому 80% початкової ємності.

Номінальна вихідна потужність становить 1000 Вт, а пікова (пускова) досягає 2000 Вт. Станція видає чисту синусоїду, що важливо для чутливої техніки.

Передбачено виходи для одночасного заряджання 7 пристроїв: дві класичні розетки (230 В), два порти USB-C (по 100 Вт), два порти USB-A (по 12 Вт), автомобільну розетку (12V/10A) і панель бездротової зарядки на 15 Вт.

У режимі турбозарядки від мережі (потужність до 950 Вт) станція заповнює заряд до 80% всього за 45 хвилин. Повна зарядка займає близько 1,5-2 годин. Також підтримується живлення від сонячних панелей потужністю до 500 Вт (заряджає за 2 години) і від автомобільного прикурювача.

За необхідності ємність AC70P можна збільшити, підключивши додаткові батареї BLUETTI (моделі B80P, B230 або B300).

Зарядна станція Bluetti AC70P: огляд і тест у реальних умовах

Що потягне станція

Блогер David Peknuy перевірив роботу Bluetti AC70P з різною побутовою та будівельною технікою. Станція без проблем живила газовий котел, який споживає близько 100-120 Вт. Гаджет успішно закип'ятив воду в електрочайнику і забезпечив роботу кавомашини.

Найнесподіванішим результатом став запуск потужного будівельного гайковерта: станція змогла відкрутити і закрутити болти на колесах трактора, працюючи під високим навантаженням без відходу в захист.

Вбудована система захисту (BMS) працює коректно. Коли до станції спробували під'єднати водяний насос потужністю понад 1900 Вт (з пусковим струмом понад 2 кВт) і стару потужну мікрохвильовку, вона пішла в захист, запобігши поломці.

Плюси і мінуси за відгуками

Власники Bluetti AC70P діляться таким досвідом експлуатації на Rozetka:

Станція без труднощів запускає фазозалежні газові котли, забезпечуючи їхню роботу від 6 до 12 годин залежно від навантаження.

Девайс легко тягне старі холодильники (навіть моделі з двома компресорами), фени та кавомашини потужністю 1200 Вт.

Функція наскрізної зарядки (ДБЖ) працює непомітно: під час вимкнення світла під'єднаний телевізор навіть не "моргає".

Витрата батареї помірна: робота потужного ПК з монітором за 3,5 години витрачає близько 49% заряду, а перегляд телевізора за той самий час забирає лише 42%.

Зарядна станція Bluetti AC70P Фото: rozetka.com.ua

Головна проблема моделі полягає в її чутливості до зниженої напруги в мережі під час заряджання. Користувачі масово скаржаться, що якщо напруга в розетці падає нижче 180-185 В, станція видає помилку і припиняє заряджатися. Експерт у своєму тесті також підтвердив, що при напрузі 183 В станція йде в захист і не приймає заряд.

Єдиним вирішенням цієї проблеми залишається купівля додаткового релейного стабілізатора напруги, через який станція заряджається стабільно.

Також серед дрібних недоліків користувачі відзначають відсутність вбудованого модуля Wi-Fi і високу ціну пристрою.

Ціна Bluetti AC70P в Україні починається від 31 999 грн.

Раніше ми розповідали про схожий варіант зарядної станції для дому, яка відмінно себе показала за результатами тестування. Зарядна станція Bluetti AC180 з відзнакою пройшла низку тестів, продемонструвавши хорошу продуктивність і довговічність.