Зарядная станция для дома: назван отличный вариант по результатам тестирования (фото)
Зарядная станция Bluetti AC180 с отличием прошла ряд тестов, продемонстрировав хорошую производительность и долговечность.
Bluetti AC180 занимает промежуточное звено между громоздкими мощными зарядными станциями и портативными моделями. Возможности этого устройства опробовал обозреватель портала ZDNET Адриан Кингсли-Хьюз.
Как отмечает эксперт, Bluetti AC180 работает на основе литий-железо-фосфатных (LiFePO4) аккумуляторов, которые известны своей долговечностью. Производитель утверждает, что они выдерживают 3500 циклов перезарядки, значительно превосходя типичные 500-800 циклов стандартных литий-ионных аккумуляторов.
Чтобы проверить долговечность зарядной станции, Кингсли-Хьюз провел тщательные испытания, которые включали интенсивное использование, транспортировку в автомобилях и грузовиках, а также намеренные падения на твердые поверхности.
"AC180 показала себя с наилучшей стороны, с легкостью пройдя все испытания на прочность, которые я для нее подготовил", — рассказал обозреватель.
Автор также проверил заявленные возможности зарядки, подключив Bluetti AC180 к розетке переменного тока, солнечным панелям и 12-вольтовой розетке автомобиля. Для солнечной зарядки он использовал панель Bluetti мощностью 120 Вт, которая показала хорошую производительность даже под слабым солнцем.
Кроме того, Кингсли-Хьюз отметил удобство использования Bluetti AC180. Он отметил, что ценит простоту управления и незагроможденный дисплей, который отображает всю необходимую информацию, не запутывая пользователя.
"Если бы мне пришлось охарактеризовать Bluetti AC180 одним предложением, я бы сказал это двумя словами — не разочаровывает. Это замечательная электростанция, и она именно такая, как я ожидаю от продукта Bluetti", — подытожил он.
Технические характеристики Bluetti AC180:
- мощность — номинальная мощность 1800 Вт;
- пиковая мощность — 2700 Вт;
- емкость — 1152 Вт-ч;
- выходы — 2 розетки переменного тока, 4 USB-A, 1 USB-C, автомобильный прикуриватель (DC), беспроводная зарядка;
- время реакции ИБП — 20 мс;
- вес — 16 кг;
- размеры — 340 × 246 × 318 мм;
- гарантия — пять лет.
Напомним, Bluetti Pioneer Na стала одной из первых зарядных станций на натрий-ионных аккумуляторах.
Фокус также собрал топ 3 популярные зарядные станции для дома от бренда Bluetti.