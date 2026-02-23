Зарядная станция для дома: назван отличный вариант по результатам тестирования (фото)

Зарядная станция Bluetti AC180 с отличием прошла ряд тестов, продемонстрировав хорошую производительность и долговечность.

Bluetti AC180 занимает промежуточное звено между громоздкими мощными зарядными станциями и портативными моделями. Возможности этого устройства опробовал обозреватель портала ZDNET Адриан Кингсли-Хьюз.

Bluetti AC180

Как отмечает эксперт, Bluetti AC180 работает на основе литий-железо-фосфатных (LiFePO4) аккумуляторов, которые известны своей долговечностью. Производитель утверждает, что они выдерживают 3500 циклов перезарядки, значительно превосходя типичные 500-800 циклов стандартных литий-ионных аккумуляторов.

Чтобы проверить долговечность зарядной станции, Кингсли-Хьюз провел тщательные испытания, которые включали интенсивное использование, транспортировку в автомобилях и грузовиках, а также намеренные падения на твердые поверхности.

Bluetti AC180 Фото: zdnet.com

"AC180 показала себя с наилучшей стороны, с легкостью пройдя все испытания на прочность, которые я для нее подготовил", — рассказал обозреватель.

Автор также проверил заявленные возможности зарядки, подключив Bluetti AC180 к розетке переменного тока, солнечным панелям и 12-вольтовой розетке автомобиля. Для солнечной зарядки он использовал панель Bluetti мощностью 120 Вт, которая показала хорошую производительность даже под слабым солнцем.

Кроме того, Кингсли-Хьюз отметил удобство использования Bluetti AC180. Он отметил, что ценит простоту управления и незагроможденный дисплей, который отображает всю необходимую информацию, не запутывая пользователя.

"Если бы мне пришлось охарактеризовать Bluetti AC180 одним предложением, я бы сказал это двумя словами — не разочаровывает. Это замечательная электростанция, и она именно такая, как я ожидаю от продукта Bluetti", — подытожил он.

Технические характеристики Bluetti AC180:

мощность — номинальная мощность 1800 Вт;

пиковая мощность — 2700 Вт;

емкость — 1152 Вт-ч;

выходы — 2 розетки переменного тока, 4 USB-A, 1 USB-C, автомобильный прикуриватель (DC), беспроводная зарядка;

время реакции ИБП — 20 мс;

вес — 16 кг;

размеры — 340 × 246 × 318 мм;

гарантия — пять лет.

