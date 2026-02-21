Лучшие зарядные станции в Украине: топ-3 популярных и надежных модели Bluetti (фото)

Украинцы продолжают адаптироваться к отключениям электроэнергии, и выбор надежной зарядной станции стал первоочередной задачей для многих домохозяйств.

Фокус собрал топ-3 популярных зарядных станции от бренда Bluetti. В подборку вошли модели разной мощности, заслужившие высокие оценки пользователей соотношением цены и качества.

Bluetti EB3A

Одна из самых продаваемых станций в Украине. При весе 4,6 кг она предлагает емкость 268 Вт·ч и выдает внушительные 600 Вт мощности (в приложении можно включить режим до 1200 Вт для резистивных нагрузок). На панели есть розетка, быстрые USB-порты, автомобильный разъем, встроенный фонарик и даже площадка для беспроводной зарядки смартфона наверху. Станция также оснащена функцией UPS (бесперебойник) и быстро заряжается от розетки.

Владельцы отмечают стабильную работу устройства. EB3A без проблем тянет ноутбуки, насосы котлов (на 3–4 часа) и освещение. Это хороший вариант для питания удаленного рабочего места. К минусам относят шум вентилятора при зарядке или высоких нагрузках, а также специфический запах пластика в первые дни использования.

Цена: 16 990 грн.

Bluetti Handsfree 1 Фото: rozetka.com.ua

Bluetti Handsfree 1

Эта легкая станция позиционируется как решение для базовых нужд при отключениях света. Емкость надежной батареи LiFePO4 составляет 268.8 Вт·ч. Устройство выдает мощность 300 Вт (с кратковременным пиком до 450 Вт). Этого хватит для многочасовой работы роутеров, зарядки лэптопов, телефонов и освещения. Станция оснащена розеткой на 220 В, двумя портами USB-A и двумя мощными портами USB-C (до 100 Вт). Заряжается устройство очень быстро — до 80% всего за 45 минут от сети. Также есть возможность зарядки от автомобильного прикурювера и солнечных панелей.

Пользователи хвалят Handsfree 1 за малый вес, удобное приложение и сверхбыструю зарядку. Однако в отзывах отмечают важный нюанс: станция отказывается заряжаться от сети, если напряжение падает ниже 190–215 В, а также не дружит с генераторами из-за нестабильной частоты. Для питания котлов, впрочем, мощности хватает. Ноутбук тоже тянет несколько часов.

Цена: 12 999 грн.

Bluetti AC50P

Мощная и сбалансированная модель для квартиры. Емкость долговечного аккумулятора (LiFePO4) — 504 Вт·ч. Станция выдает стабильные 700 Вт мощности (с пиком до 1200 Вт). Это позволяет не только заряжать гаджеты и питать роутер, но и подключать двухконтурные газовые котлы, телевизоры и холодильники. На борту есть классическая розетка, разъемы USB-A и USB-C, а также гнездо автомобильного прикуривателя. Заряжается станция от сети за 1,5 часа.

Bluetti AC50P Фото: Bluetti

Покупатели часто берут эту модель именно для питания газовых котлов (в среднем заряда хватает на 5–10 часов работы в зависимости от потребления). Также пользователи успешно подключают холодильники (хватает на 6 часов). Из недостатков владельцы выделяют ощутимый вес (почти 7 кг) и ту же проблему бренда — станция уходит в защиту и не заряжается, если напряжение в розетке падает ниже 200 В. Опытные пользователи советуют заряжать ее через стабилизатор.

Цена: 19 999 грн.

