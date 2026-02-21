Найкращі зарядні станції в Україні: топ 3 популярних і надійних моделі Bluetti (фото)

Українці продовжують адаптуватися до відключень електроенергії, і вибір надійної зарядної станції став першочерговим завданням для багатьох домогосподарств.

Фокус зібрав топ-3 популярних зарядних станції від бренду Bluetti. До добірки увійшли моделі різної потужності, що заслужили високі оцінки користувачів співвідношенням ціни та якості.

Bluetti EB3A

Одна з найбільш продаваних станцій в Україні. При вазі 4,6 кг вона пропонує ємність 268 Вт-год і видає значні 600 Вт потужності (у застосунку можна ввімкнути режим до 1200 Вт для резистивних навантажень). На панелі є розетка, швидкі USB-порти, автомобільний роз'єм, вбудований ліхтарик і навіть майданчик для бездротової зарядки смартфона нагорі. Станція також оснащена функцією UPS (безперебійник) і швидко заряджається від розетки.

Власники відзначають стабільну роботу пристрою. EB3A без проблем тягне ноутбуки, насоси котлів (на 3-4 години) і освітлення. Це хороший варіант для живлення віддаленого робочого місця. До мінусів відносять шум вентилятора під час заряджання або високих навантажень, а також специфічний запах пластику в перші дні використання.

Ціна: 16 990 грн.

Bluetti Handsfree 1 Фото: rozetka.com.ua

Bluetti Handsfree 1

Ця легка станція позиціонується як рішення для базових потреб під час вимкнення світла. Ємність надійної батареї LiFePO4 становить 268.8 Вт-год. Пристрій видає потужність 300 Вт (з короткочасним піком до 450 Вт). Цього вистачить для багатогодинної роботи роутерів, зарядки лептопів, телефонів і освітлення. Станція оснащена розеткою на 220 В, двома портами USB-A і двома потужними портами USB-C (до 100 Вт). Заряджається пристрій дуже швидко — до 80% всього за 45 хвилин від мережі. Також є можливість зарядки від автомобільного прикурювера і сонячних панелей.

Користувачі хвалять Handsfree 1 за малу вагу, зручний додаток і надшвидку зарядку. Однак у відгуках відзначають важливий нюанс: станція відмовляється заряджатися від мережі, якщо напруга падає нижче 190-215 В, а також не дружить з генераторами через нестабільну частоту. Для живлення котлів, утім, потужності вистачає. Ноутбук теж тягне кілька годин.

Ціна: 12 999 грн.

Bluetti AC50P

Потужна та збалансована модель для квартири. Ємність довговічного акумулятора (LiFePO4) — 504 Вт-год. Станція видає стабільні 700 Вт потужності (з піком до 1200 Вт). Це дає змогу не тільки заряджати гаджети і живити роутер, а й підключати двоконтурні газові котли, телевізори та холодильники. На борту є класична розетка, роз'єми USB-A і USB-C, а також гніздо автомобільного прикурювача. Заряджається станція від мережі за 1,5 години.

Bluetti AC50P Фото: Bluetti

Покупці часто беруть цю модель саме для живлення газових котлів (у середньому заряду вистачає на 5-10 годин роботи залежно від споживання). Також користувачі успішно підключають холодильники (вистачає на 6 годин). З недоліків власники виділяють відчутну вагу (майже 7 кг) і ту саму проблему бренду — станція йде на захист і не заряджається, якщо напруга в розетці падає нижче 200 В. Досвідчені користувачі радять заряджати її через стабілізатор.

Ціна: 19 999 грн.

